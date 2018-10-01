Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Актриса рассказала о своих взаимоотношениях с Джимми Беннеттом на телевизионном ток-шоу в Италии

Итальянская актриса Азия Ардженто, ставшая одним из символов движения #MeToo после того как обвинила продюсера Харви Вайнштейна в изнасиловании, признала, что занималась сексом с несовершеннолетним актером Джимми Беннеттом, который обвинил ее в домогательствах.

Ранее актриса утверждала, что ничего подобного не было.

30 сентября в эфире итальянского телешоу актриса рассказала о своих взаимоотношениях с актером.

Их знакомство состоялось в 2004 году на съемочной площадке фильма "Цыпочки", в котором Ардженто сыграла мать персонажа Беннетта. Затем их пути пересеклись в мае 2013 года, когда ему было 17 лет, а актрисе - 37.

В своем интервью итальянскому телеканалу, вышедшему в эфир 24 сентября, Беннетт рассказал, что Ардженто долго его целовала.

"Она толкнула меня на кровать и сняла с меня штаны", - рассказал актер.

На вопрос о том, были ли их отношения "полноценными", Беннетт ответил положительно, подразумевая, что они занимались сексом, но отказался рассказать подробности. Возраст сексуального согласия в Калифорнии, где произошла их встреча, - 18 лет, актер был младше.

"Подготовка к кинопробам"

Ардженто категорически отрицает эту версию произошедшего. Она сказала, что актер попросил ее подготовить его к кинопробам, так как она уже помогала ему за несколько лет до этого.

"Он начал меня целовать и трогать. Но не так, как ребенок целует мать, - именно так я к нему относилась, - а как юноша с зашкаливающими гормонами… Это меня парализовало. Он в буквальном смысле на меня запрыгнул… Он был на мне и кончил. Я... я ничего не чувствовала. Я не реагировала, потому что для меня это было немыслимо", - рассказала актриса.

"Он сказал, что фантазировал об этом с 12 лет. Для него я была охотничьим трофеем", - добавила она.

Затем, по ее словам, она еще несколько месяцев получала от Беннетта интимные видео в интернет-мессенджере Snapchat. Она отметила, что не стала рвать с ним отношения, потому что он казался ей эмоционально нестабильным.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Ныне покойный бойфренд Ардженто - шеф-повар Энтони Бурден, как сообщается, заплатил Беннетту за молчание

Но прошлой зимой юный актер потребовал выплатить ему 3,5 млн долларов за молчание.

Во время интервью Ардженто показала свою переписку со своим возлюбленным - шеф-поваром и звездой реалити-ТВ Энтони Бурденом (скончался в июне 2018 года), который решил заплатить актеру, чтобы избежать скандала. Как сообщается, Бурден заплатил ему 250 тыс. долларов из 380 тыс., о которых стороны смогли договориться.

После самоубийства шеф-повара в июне Ардженто прекратила дальнейшие выплаты.

"Больше всего меня огорчает то, что меня называют педофилкой", - сказала актриса.

Беннетт обвинил знаменитую актрису в сексуальном нападении на него на страницах газеты New York Times в августе. По его словам, Ардженто платила ему за молчание.

Ардженто не отрицала, что платила Беннетту, однако отрицала, что у нее был секс с ним. По ее словам, их отношения были исключительно дружескими.

Беннет, следует из документов, которые изучила New York Times, жаловался, что из-за домогательств Ардженто пережил эмоциональные страдания, которые испортили ему карьеру, отразились на психическом здоровье и повлияли на заработок.

#MeToo

В 2017 году целый ряд голливудских кинозвезд, включая Гвинет Пэлтроу и Анджелину Джоли, заявили о сексуальных домогательствах со стороны оскароносного продюсера на раннем этапе своей карьеры. Среди них была и Азия Ардженто, которая утверждала, что Вайнштейн якобы изнасиловал ее в отеле в Каннах в 1997 году.

Скандал в Голливуде привело к увольнению Вайнштейна из основанной им же и его братом компании Weinstein Company.

В мае 2018 года Вайнштейну были предъявлены официальные обвинения в изнасиловании и сексуальных домогательствах в отношении двух женщин. Он был арестован полицией Нью-Йорка и затем выпущен под залог в 1 млн долларов.

В ожидании суда Вайнштейн находится под подпиской о невыезде и носит на ноге электронный браслет.

Скандал с участием Вайнштейна спровоцировал общественную дискуссию о сексуальных домогательствах в шоу-бизнесе, а также флешмоб, получивший название #MeToo, в рамках которого женщины по всему миру рассказывали о пережитом насилии.