Запрет на продажу пива ночью в России: почему его обсуждают сейчас?

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Минпромторг предложил отменить запрет на продажу пива в алюминиевых банках ночью. Это сообщение вызвало заметную реакцию в России, хотя пока это только предложение. Би-би-си напоминает суть вопроса.

Кто сообщил?

Заметка "Пиво на ночь употребят против санкций" вышла в понедельник на первой полосе газеты "Коммерсант". В распоряжении издания оказался законопроект с поправками к закону "О госрегулировании производства и оборота алкогольной продукции". Документ подготовило министерство промышленности и торговли Российской Федерации.

Эти поправки - часть комплекса мер для поддержки алюминиевой промышленности, которые потребовались после того, как Олег Дерипаска и его компания "Русал" оказались под санкциями США в апреле этого года.

Поэтому речь идет только о пиве в алюминиевых банках. Его предлагается разрешить продавать в киосках, а также ночью. Из статьи "Коммерсанта" следует, что раз это антисанкционная мера, то о возвращении ночных продаж пива в бутылках речи не идет.

Когда запретили

Запрет на продажу пива в киосках ("нестационарной рознице"), а также после 23:00 в магазинах и других местах ("на вынос", на бары и пабы запрет не распространяется) вступил в силу с 2013 года. Он касается не только пива - всего алкоголя.

Власти таким образом хотели бороться с алкоголизмом. Известно, что в Москве и других городах есть магазины, нелегально торгующие пивом и крепким алкоголем ночью.

После этого, как пишет "Коммерсант", 65 тысяч нестационарных объектов торговли закрылось, а 35 тысяч перепрофилировались в стационарные.

В Беларуси, например, также запрещали продавать пиво по ночам, но затем запрет отменили, и пиво продается в ночные часы, в том числе на автозаправках (в России и это запрещено).

Реакция на предложение

В компании "Балтика" газете сказали, что отмена запрета стала бы шагом в сторону устранения "неэффективных и избыточных механизмов регулирования отрасли".

А вот в компании считают, что их бизнесу это не поможет.

"При отмене запрета на реализацию пива в алюминиевой таре ночью рост продаж может составить около 1%, - сказал директор по корпоративным отношениям AB InBev Efes Ораз Дурдыев. - Разрешение продаж в нестационарной рознице даст более заметный эффект".

По данным "Коммерсанта", сейчас и в алюминиевых банках, и в стеклянных бутылках в России продается 25% пива, в пластиковых бутылках гораздо больше - 37%, остальное - это пиво из кегов и в "некоторых других видах упаковки".

Сейчас в алюминиевой таре продается порядка 20% пива, такие меры поддержки не помогут "Русалу" Дерипаски, сказал РИА Новости глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз.

"И увеличить этот объем не удастся", - считает он.

"Даже если запретить пиво в ПЭТ-таре (пластиковых бутылках. - Би-би-си), даже если запретить разливное пиво, объемы уйдут в стеклянную тару. Алюминиевая банка в свое время была модной, чем-то новым для российских потребителей. А сейчас ничего интересного и хорошего для потребителя в ней нет", - утверждает эксперт.

Дробиз сомневается, что предложение минпромторга будет поддержано в правительстве.

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Предложение министерства раскритиковал глава "Трезвая Россия" Султан Хамзаев.

"Ночной запрет на продажу алкоголя - это успешный международные проект, который мы взяли на вооружение несколько лет назад и который дал положительные изменения, когда мы говорим о статистике смертности и преступности, правонарушениям, она пошла вниз - практически на 30% сократилась", - цитирует его РИА Новости.

В самой компании "Русал" открестились от предложения о восстановлении ночных продаж пива в алюминиевых банках. В ее заявлении сказано, что компания не имеет никакого отношения к этой инициативе.

Еще в "Русале" пожурили журналистов за то, что они стремятся упоминать компанию "даже там, где описываемая ситуация является абсурдной как с точки зрения экономики, так и с точки зрения здравого смысла".

А в самом минпромторге заявили, что законопроект еще не разработан и не направлялся на согласование в другие ведомства.