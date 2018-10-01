Игорь Акинфеев больше не будет выступать за сборную России

Правообладатель иллюстрации Sergey Fadeichev/TASS Image caption В 1/8 финала чемпионата мира 2018 года против Испании Акинфеев отразил два удара в серии послематчевых пенальти

Вратарь Игорь Акинфеев заявил о завершении выступлений за сборную России. Он выступал за сборную с 2004 года и запомнился надежной игрой на домашнем для России ЧМ-2018. Теперь Акинфеев сосредоточится на выступлениях за московский ЦСКА.

32-летний Акинфеев впервые вышел на поле в составе основной сборной России по футболу в 2004 году. За это время он провел в ее составе 110 матчей, в которых пропустил 95 мячей. В 2008 году он стоял на воротах во время чемпионата Европы. Тогда российская сборная добралась до полуфинала и получила бронзовые медали.

"Для меня было огромной честью выводить сборную России на домашнем чемпионате мира в качестве капитана. Честно говоря, я об этом даже не мечтал. Но это случилось и стало, наверное, пиком моей карьеры в национальной сборной", - говорится в заявлении Акинфеева, опубликованном на сайте московского ЦСКА. В этом клубе он провел всю свою карьеру. Его контракт с ЦСКА действует до окончания сезона 2021/22.

На прошедшем этим летом чемпионате мира сборная России дошла до 1/4 финала, и Акинфеев внес в этом достижение весомый вклад. Он вышел на поле в стартовом составе во всех матчах, а в 1/8 финала против Испании в серии послематчевых пенальти отразил два удара, благодаря чему сборная России прошла в следующую стадию. Тогда он был признан лучшим игроком матча.

Исход матча 1/4 финала с Хорватией также решался в серии пенальти, и Акинфеев сумел отбить один удар, но россияне дальше не прошли. По итогам чемпионата он был награжден орденом Почета.

Правообладатель иллюстрации PAVEL GOLOVKIN/TASS Image caption Игорь Акинфеев на церемонии вручения государственных наград футболистам сборной в Кремле

"15 лет в сборной - огромный срок. С каждым годом становится все труднее играть на два фронта, переносить максимальные нагрузки. С учетом былых травм все больше времени требуется на восстановление. И сейчас я очень четко осознал для себя, что пришло время уступить дорогу более молодым коллегам и сосредоточиться на выступлениях за свой родной клуб, ПФК ЦСКА", - говорится в заявлении Акинфеева.

Кто заменит Акинфеева

В сентябре сборная России провела две игры: с Турцией в рамках Лиги наций (2:1) и товарищеский матч с Чехией (5:1). В обеих играх ворота россиян защищал голкипер петербургского "Зенита" 26-летний Андрей Лунев. Его начали вызывать в сборную в 2017 году. Видимо, именно его тренерский штаб рассматривает как замену Акинфеева.

"Конкуренция всегда была, просто Акинфеев играл хорошо, поэтому был "номер один". Если бы он играл неважно, то было бы по-другому. Акинфеев играл на хорошем уровне, поэтому вопросов к нему у нас не возникало. Сегодня мы можем сказать, что Лунев предыдущий сбор отыграл так, как надо. Мы верим в него, знаем его. На сегодняшний день в плане него у нас нет сомнений. Но все зависит только от них самих, мы никому не можем подарить место в составе", - сказал главный тренер сборной Станислав Черчесов "Спорт-Экспрессу".

Правообладатель иллюстрации Sergey Bobylev/TASS Image caption Андрей Лунев в матче Лиги наций УЕФА между Турцией и Россией

Помимо Лунева на матчи с Турцией и Чехией главный тренер Станислав Черчесов вызывал вратарей московского "Локомотива" и "Динамо" - 32-летнего натурализованного бразильца Гильерме и 31-летнего Антона Шунина.

Кто такой Игорь Акинфеев

В карьере Акинфеева - как на уровне сборной, так и в клубе - помимо выдающихся успехов случались и громкие провалы. Так, на чемпионате мира 2014 года в Бразилии он допустил две грубые ошибки, приведшие к голам. В итоге сборная России не вышла из группы.

В Лиге чемпионов он установил вратарский антирекорд, который вряд ли будет побит в ближайшее время: с 2006-го по 2017 год он пропустил голы во всех 43 матчах Лиги чемпионов, в которых участвовал. Эта серия породила многочисленные мемы, но сам футболист говорил, что не обращает на них внимания и просто продолжает делать свою работу.

Всю свою карьеру Акинфеев играет за ЦСКА. Он пришел в спортшколу клуба еще ребенком и уже в 17 лет вышел на поле в основном составе ЦСКА. В первом же матче против "Крыльев Советов" он отразил пенальти.

Приход Акинфеева в ЦСКА совпал с золотой эрой клуба. В 2003 году футболисты ЦСКА впервые выиграли чемпионат России, а через год - кубок УЕФА. За следующие 15 лет Акинфеев лишь изредка уступал место в воротах своим сменщикам. Из 17-летнего вундеркинда он превратился в матерого голкипера, шестикратного чемпиона России.

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