Умер французский шансонье Шарль Азнавур

Media playback is unsupported on your device Французский певец армянского происхождения Шарль Азнавур скончался в возрасте 94 лет

Французский певец и автор песен Шарль Азнавур скончался в возрасте 94 лет, об этом сообщил представитель артиста. Азнавур провел на сцене более 80 лет.

Артист, недавно вернувшийся из концертного тура по Японии, умер в своем доме на юго-востоке Франции, сообщает агентство Франс пресс.

В мае певец был госпитализирован после того, как упал и сломал плечевую кость. До этого, в конце апреля, Азнавур отменил выступления в России из-за плохого самочувствия.

Шарль Азнавур (Шахнуур Вахинаак Азнавурян) родился в Париже 22 мая 1924 в семье выходцев из Армении.

Азнавур записал более 1200 песен на семи языках, выступал в 94 странах, записал больше 180 млн пластинок, сыграл более чем в 60 кинофильмах. Он был женат три раза, у него было шестеро детей.

В 1998 году по итогам опроса журнала Time и телеканала Си-Эн-Эн Азнавур был признан лучшим эстрадным исполнителем XX века.

Media playback is unsupported on your device Кем был Азнавур для мира и Армении

Артист был командором ордена Почетного легиона Франции и почетным послом Армении в ЮНЕСКО, также был награжден званием "Национальный герой Армении". Именем Азнавура названа площадь в Ереване, ему установлен памятник в армянском городе Гюмри.

Азнавур активно помогал Армении все постсоветские годы и всячески подчеркивал свою связь с исторической родиной. Во время апрельских протестов в Армении Азнавур выступил с заявлением, в котором призвал стороны к диалогу.

"Хоть я и далеко, мое сердце - в Армении. Я очень обеспокоен нынешней ситуацией. Я призываю все стороны сесть за стол переговоров, найти решение и не допустить насилия", - говорилось в заявлении певца.

Шарль Азнавур - поэт Франции, певец мира, любовь Армении

Александр Кан, обозреватель по вопросам культуры:

"Что такое Шарль Азнавур? Изящество, элегантность, шарм. Французский стиль, неувядающая молодость.

В сознание советских граждан Азнавур вошел в оттепельные 60-е. Вошел вместе с Хемингуэем, Пикассо и джазом. Вошел как неотъемлемая часть французского шансона: Жак Брель, Жорж Брассенс, Жильбер Беко.

Поющие поэты как нельзя лучше совпадали с раскованным, свободолюбивым духом времени, были образцом для подражания и заочными учителями Окуджавы, Высоцкого, Галича - всего поколения советских бардов.

И все же Азнавур был каким-то особенно своим. Может быть, потому что он, армянин, был в немалой степени частью нашего советского-постсоветского мира. Может быть потому, что он, будучи вполне укорененным во французской традиции, все же отличался от утонченных, рафинированных поэтов-шансонье в духе Лео Ферре или Жоржа Брассенса.

Он был всегда демократичный, доступный певец и музыкант, вполне соотносившийся со стилем господствовавшей на советском телевидении эстрады - только без идеологической накачки, без показного, натужного патриотизма, с безукоризненным стилем и изяществом.

В замкнутом мире советской "зарубежной эстрады" были всякого рода фигуры. Некоторые, не снискав признания и популярности на родине, становились чисто импортным продуктом, эдакими героями в изгнании, находили себе пристанище, работу и успех на необъятных просторах Союза. Лучший пример - никому в Америке неизвестный, но широко любимый в СССР Дин Рид.

Азнавур, не говоря уже о бесспорном успехе и подавляющем признании у себя во Франции, по всей планете воспринимался как певец мира, как фигура поистине интернациональная. Как мало кто из-за пределов англо-американской песенной традиции он сумел "пробить" абсолютно эгоцентричную в смысле популярной музыки Америку: выступал в легендарном и престижнейшем нью-йоркском Карнеги-холле, записывался на фирме Фрэнка Синатры "Reprise Records", пел дуэтом с тем же Синатрой, Лучиано Паваротти, Пласидо Доминго и Селин Дион. Его песни записывали Рэй Чарльз, Боб Дилан, Лайза Минелли.

Ну и, конечно, Армения. Маленькая, зажатая в горах между недружественными нациями страна дала миру огромное количество писателей, художников, музыкантов. И все они с гордостью и непреходящей страстью относятся к своей духовной родине, пусть, как и Азнавур, они родились уже далеко от Армении. У него есть несколько песен на армянскую тематику, он был послом Армении в ЮНЕСКО, а после землетрясения в Спитаке собрал около сотни французских певцов и актеров для записи благотворительного клипа "Pour toi Arménie".

Армения платила ему ответной любовью. Он для страны национальный герой. Не только по официальному титулу".