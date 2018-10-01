Цунами в Индонезии: что происходит в разрушенном Палу

Правообладатель иллюстрации JEWEL SAMAD Image caption Вот так сейчас выглядит еще совсем недавно густо застроенный и оживленный берег вблизи Палу

В индонезийском Палу сотни метров океанского побережья усыпаны пугающим мусором - обломками щебня, бетона, рыбацких лодок. Тут царит зловоние, источник которого удалось определить только когда журналисты Би-би-си приехали в медицинскую клинику, куда свозят тела погибших.

Силу цунами, обрушившегося на этот берег после землетрясения 28 сентября магнитудой 7,5, можно оценить не только по числу погибших (их более 800 человек), но и по масштабу разрушений.

На грудах щебня - оставшиеся в живых после этого ужасающего переживания: некоторые из них ждут и надеются, что найдутся их родственники, а другие просто охраняют то, что осталось от их домов. Мы увидели тело, которое сверху просто прикрыли листом гофрированного железа.

Многих из тех, кто бродит по обломкам, объединяет еще и желание рассказать о случившемся. Они хотят говорить о цунами, которое произошло так стремительно, описывать в мельчиайших подробностях, как они потеряли абсолютно все. Это такой защитный механизм, чтобы справиться с пережитым, пока они сидят здесь на берегу, обессиленные.

Люди, с которыми мы разговаривали в Палу, говорили, что не было ни смс-уведомлений, ни других предупреждений о цунами.

Один из рыбаков, попросивший называть его Бобби, рассказал, что когда увидел воду, идущую в бухту после землетрясения, то все понял. Он отправил свою семью с детьми в безопасное место на возвышенности. Сам он остался на берегу, потому что увидел одинокого ребенка. Бобби подхватил его.

Правообладатель иллюстрации GETTY/JEWEL SAMAD Image caption Многие здания снесены полностью

Но затем его накрыло второй волной. Она разрушала все на своем пути. Волна отбросила его на манговое дерево, и рыбак стал карабкаться на него с ребенком в руках. Каким-то образом оба выжили.

Сейчас Бобби живет под навесом посреди мусора и говорит, что не получает вообще никакой помощи - и его это злит. Когда я спросила его, как он справляется с происшедшим, мужчина расплакался.

Пока мы ехали через город Палу, становилось понятно, что волны цунами уничтожили до основания маленькие густонаселенные рыбацкие районы, а крепкие дома более обеспеченных людей на прочных фундаментах уцелели. В городе остались районы, где застройка сохранилась.

Тем не менее, цунами было очень сильным. Местные жители говорили, что видели, как волны поднимали легкие рыбацкие лодки, переворачивали их и швыряли на землю.

Если вы посмотрите на эту длинную изогнутую бухту, окаймленную холмами, и город, расположеный на равнине, то поймете: бухта выглядит как цель, ожидающая удара.

Эксперты указывают на уникальную топографию побережья - даже незначительное цунами привело бы к серьезным разрушениям. В Палу сейчас не хватает свежей питьевой воды, продовольствия и бензина, люди часами стоят в очередях, чтобы получить хоть что-то.

В медицинской клинике Мамборо в Палу мы находим лежащую в темноте на носилках пятилетнюю девочку со сломанной ногой. Она одна. Доктор Сасоно говорит мне: "Мы не знаем, где ее семья, а сама она не помнит, где жила". Врачи не могут помочь ей, здесь не хватает медикаментов.

В воздухе висит напряжение. Мы видели, как люди дрались за еду, были свидетелями мародерства, люди здесь начинают выглядеть испуганными.

Пока правительство не наладит поставку сюда всего необходимого, велик риск столкновний.

Image caption На уцелевшей стене надпись - хэштег "Молитесь за Палу"

Сейчас людей здесь объединяет общая беда, они помогают друг другу.

Утром в отеле люди ждали, когда дадут воду. Они брали ее и передавали другим - дорога была переполнена такими же, как они.

Мужчины продолжают стоять на грудах мусора, охраняя развалины своих домов, их жены и дети ушли в эвакуационные центры. Люди также пытаются выяснить, что же произошло с их родственниками, в том числе местный журналист, путешествующий с нами. Его жена Эмми не может дозвониться до родителей и отправила мужа на розыски.

Палу сейчас находится в переломной точке своего развития - и если правительство не найдет ресурсы для помощи городу с едой, водой и другими необходимыми вещами, город окажется в пучине еще большей боли.