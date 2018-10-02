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С 2015 года в Россию завозили две импортные вакцины от гриппа: американскую "Инфлювак" (ее привозили в бОльших количествах, и она лидировала в продажах) и французскую "Ваксигрип".

Обычно эти вакцины можно было найти в частных клиниках: госорганы почти не закупают импортных вакцин, используя отечественные.

Но этой осенью найти западную вакцину в России стало трудно.

Какие вакцины лучше?

Каждую осень - до 1 декабря - в России идет прививочная кампания. В поликлиниках прививку от гриппа делают бесплатно. Мобильные прививочные пункты в прошлом году работали в Москве у 24 станций метро, а еще прививку можно было получить прямо во время оформления паспорта или получения справок по ЖКХ в центрах "Мои документы" (бывшие МФЦ).

По поводу отечественных вакцин, которыми прививают в государственных учреждения, у врачей есть вопросы.

Российские "Гриппол" и "Совигрипп" содержат в три раза меньше антигенов, чем рекомендовано Всемирной организацией здравоохранения.

"Низкое количество антигена - не обязательно плохо, хотя и не соответствует стандартам ВОЗ. В ограниченных исследованиях "Гриппол" достаточно эффективен, - говорит педиатр Федор Катасонов. - Вакцина может работать и без норм ВОЗ. Проблема в том, что доказательства [эффективности] вызывают сомнения".

Из российских вакцин Катасонов рекомендует своим пациентам дженерик французского "Ваксигрипа" (то есть лекарство-копия от другой фармкомпании, но с такой же формулой), выпускаемый в России под названием "Ультрикс".

Почему импортные вакцины пропали?

Одна из двух западных вакцин - "Инфлювак" - в этом году в Россию не попадет. Как объяснили "Открытым медиа" в компании Abbott, которая производит вакцину, им не хватило производственных мощностей, чтобы удовлетворить российскую заявку на вакцину. Они подчеркнули, что с санкциями это не связано.

"Ваксигрип" же дольше обычного проходил ежегодную регистрацию, поэтому в начале осени его в России было не найти. Но по состоянию на 1 октября вторая вакцина - "Ваксигрип" - появилась в нескольких частных медклиниках. Комапания-производитель Sanofi подтвердила "Ведомостям", что "Ваксигриппа" в Россию поставили столько же, сколько в 2017 году. Но из-за исчезновения "Инфлювака" спрос на единственную зарубежную вакцину очень высокий, а значит, ее не хватит всем желающим.

Автор телеграм-канала "О прививках без истерик" и мать двоих детей Елена Савинова считает, что проблема стоит не слишком остро:

"Найти, где привиться этими вакцинами - вполне посильная задача для жителей крупных городов. Мне кажется, спрос выше, чем он был в прошлые годы, но даже в выходные можно привиться от гриппа хорошими вакцинами, - говорит она. - Но если раньше можно было и в декабре - январе привиться, то, возможно, сейчас на всех желающих импортных вакцин не хватит, и если кто-то спохватится зимой, то придется прививаться отечественными".

От гриппа вообще имеет смысл прививаться?

Всемирная организация здравоохранения рекомендует обязательно прививаться нескольким группам населения: сюда входят беременные женщины, дети от 6 месяцев до 5 лет, пожилые люди от 65 лет, люди с хроническими болезнями, и работники здравоохранения. Американский консультативный комитет по практике иммунизации (ACIP) и вовсе советует прививаться вообще всем, начиная с шестимесячного возраста (кроме тех, кому вакцина противопоказана, например, из-за аллергии).

Многие люди верят, что от прививки можно заболеть гриппом. На самом же деле сейчас человеку вводят инактивированные препараты (то есть вирусы в них "мертвые", заразить человека они не могут).

Вирус гриппа постоянно мутирует - для многих это еще одна причина сомневаться в вакцинах от гриппа. На самом же деле существует система глобального прогнозирования: информация о больных гриппом стекается в международные лаборатории, где специалисты строят прогноз о том, какие штаммы будут свирепствовать этой зимой.

"Пути распространения инфекции по глобусу известны, поэтому учёные могут предсказывать, какой штамм станет эпидемичным. И делают с ним вакцину, добавляя ещё 2-3 - то есть в вакцине 3-4 штамма. Ошибаются с прогнозом примерно раз в 10 лет", - объясняет Катасонов.

Эффективность вакцины от гриппа не очень высокая: например, иммунологическая защита "Ваксигриппа" оценивается в 53%.

Однако и вреда от прививки нет, как нет и других способов профилактики гриппа, говорят врачи.