Правообладатель иллюстрации AFP

Лауреатами Нобелевской премии по физике 2018 года стали американец Артур Эшкин, француз Жерар Мору и канадка Донна Стрикленд - за открытия в области лазерных технологий.

При этом Стрикленд стала лишь третьей женщиной в истории этой награды. Предыдущий раз женщина получала Нобель по физике 55 лет назад.

Они разделят между собой денежный приз, который составляет 9 млн шведских крон (чуть больше 1 млн долларов).

Артур Эшкин известен как один из создателей оптических ловушек - он разработал технологию "оптического пинцета", которая позволяет при помощи лазерного света манипулировать микроскопическими объектами.

Правообладатель иллюстрации UNI WATERLOO Image caption Донна ​Стрикленд стала третьей женщиной - лауреатом Нобелевской премии по физике

Мору и Стрикленд придумали технологию, позволяющую испускать короткие лазерные импульсы высокой интенсивности.

Церемония награждения названных лауреатов премии пройдет по традиции в Стокгольме 10 декабря, в годовщину смерти Альфреда Нобеля.

Правообладатель иллюстрации S.OSSOKINE/A.BUONANNO (MPI GRAVITATIONAL PHYSICS) Image caption В 2017 году Нобелевская премия по физике былпа присуждена американским ученым за решающий вклад в проект лазерно-интерферометрической гравитационно-волновой обсерватории и наблюдение за гравитационными волнами

В прошлом году обладателями Нобелевской премии по физике стали американские ученые Кип Торн, Райнер Вайсс и Берри Бериш - премия им была присуждена за решающий вклад в проект лазерно-интерферометрической гравитационно-волновой обсерватории и наблюдение за гравитационными волнами.

Нобелевская премия по физике вручается с 1901 года. С этого времени ее обладателями стали 207 ученых.

Лауретов выбирает Нобелевский комитет по физике, который состоит из пяти членов, избираемых Шведской королевской академией наук. Члены комитета могут выбрать не более трех лауреатов.