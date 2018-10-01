"Ты следующая": еще одной иракской модели угрожают смертью

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Иракская модель Шайма Кассем боится за свою жизнь: на прошлой неделе в Багдаде застрелили бывшую "Мисс Багдад" Тару Фарес, а теперь Кассем угрожают, что она "будет следующей".

Шайма Касем - "Мисс Ирак - 2015". У нее 2,7 млн фолловеров в "Инстаграме".

О том, что ей поступают угрозы, Кассем рассказала в эмоциональном прямом включении в "Ютьюбе". Модель говорит, что ей приходят сообщения с текстом "ты следующая".

Успешных иракских женщин могут "перерезать как кур", сказала она и попросила защиты у полиции.

В минувший четверг, 27 сентября, Ирак потрясло убийство Тары Фарес, популярной модели, блогера и победительницы конкурса "Мисс Багдад". У Фарес было почти три миллиона фолловеров в "Инстаграме". Перед убийством она тоже жаловалась на угрозы.

За убийство никто не взял ответственность. По некоторым версиям, Тара Фарес могла стать жертвой религиозных экстремистов.

Девушка находилась в автомобиле, когда ее попытались похитить вооруженные люди. Попытка похищения не удалась, и нападавшие ударили ее по лицу и открыли огонь.

22-летняя Фарес получила ранения в голову и грудь. По различным данным, она скончалась или на месте, или после того, как ее доставили в больницу. Полиция расследует убийство.

Кассим в своем заявлении назвала Тару Фарес "мученицей". Она считает, что ее убили, чтобы запугать иракских женщин, жизнь которых не вписывается в нормы консервативного шариатского общества.

"Нападения на известных женщин - это попытка заставить их запереться, сидеть дома", - сказала в разговоре с агентством Франс пресс Хана Эдвар, основательница группы "аль-Амаль", борющейся за права женщин.

За два дня до Фарес в городе Басра была застрелена правозащитница Суад аль-Али. В августе в Багдаде двух владелиц косметических салонов нашли мертвыми в их домах.

Существует версия, все эти смерти могут быть связаны. Целями становятся те, кто имеет отношение к миру моды или к индустрии красоты и пластической хирургии.

В беседе с Франс пресс организатор модных показов Сафа Нассер (имя изменено) сказала, что после убийства Фарес старается оставаться в стороне от подобных мероприятий. "Мои знакомые женщины боятся, они говорят, что придет и их их очередь", - сказала она.