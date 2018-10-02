Правообладатель иллюстрации Anna Shmitko Image caption Акцию "Груз 300" Катрин Ненашева проводит в разных местах в Москве

Художница-акционистка Катрин Ненашева заявила, что ее выставку "Груз 300", которая должна была открыться в сентябре в государственной галерее на Солянке, отменили по требованию властей Москвы, к которым, в свою очередь, обратилась администрация президента. В мэрии это отрицают.

"В "Солянку" позвонили из департамента культуры и сказали, что им поступил звонок от ФСБ и из администрации президента о том, что выставку открывать нельзя. Департамент культуры велел написать, что открытие переносится на неопределенный срок, про трубы", - сказала художница Русской службе Би-би-си.

Изначально открытие выставки перенесли "по техническим причинам", а Ненашева в своем "Фейсбуке" написала, что в галерее "прорвало трубу".

По словам Ненашевой, руководство галереи пыталось выяснить, при каких условиях выставка может быть открыта - и среди возможных вариантов обсуждалось прекращение серии акций "Груз 300", в ходе которых художница часами неподвижно лежала в клетке на улицах Москвы, чтобы привлечь внимание к проблеме пыток.

"Шла речь о том, что мне надо прекратить делать акцию, тогда в теории будет что-то возможно, что департамент культуры не может поддерживать художников, которые занимаются акционизмом, - рассказала Ненашева. - Я решила все-таки рассказать, как все было на самом деле, и раздать у администрации президента и министерства культуры пачки сигарет с "запрещенными" фотографиями с выставки".

В пресс-службе департамента культуры на запрос Би-би-си не ответили. Выставочные пространства в мэрии Москвы курирует заместитель руководителя департамента культуры Владимир Филиппов. В разговоре с Би-би-си он сказал, что в процесс организации выставки не вмешивался.

"Мы вообще в творческие автономные учреждения не вмешиваемся. Я не очень понимаю, что это за выставка. У нас каждый день в городе в среднем открывается по четыре-пять выставок, поэтому что-то плавает по графику. У нас в "Солянке" проблема по техническим вопросам, там подвал затапливало, еще что-то. Поэтому я не хотел бы, чтобы здесь усматривали какие-то вопросы, не связанные с творчеством", - сказал он Би-би-си.

"Я даже если честно не знаю, кто такая Ненашева и что у нее за выставка", - добавил Филиппов, переадресовав все вопросы по выставке ее организаторам.

"Политическое искусство - не наша специальность"

Директор "Солянки" Федор Павлов-Андреевич на вопрос Би-би-си, вызвала ли выставка Ненашевой какие-то претензии у департамента культуры Москвы, ответил, что "не хотел бы это комментировать".

О звонке в департамент из администрации президента и ФСБ директор "Солянки", по его словам, ничего не знает.

"Мы как государственная институция не занимаемся политическим искусством, это не наша специальность, но глубоко изучаем перформанс, исследующий социальные вопросы. Проект Кати, каким мы его обсуждали, был о травме и боли - на тему, многие десятилетия двигавшую искусство перформанса", - сказал он.

Когда выставка уже была смонтирована, Ненашева начала серию уличных акций, к которым "Солянка" отношения не имела, продолжил директор галереи: "Было принято решение перенести открытие выставки и решить, как расставить акценты".

Он также уточнил, что "Груз 300" продолжал серию коротких (меньше месяца) выставок молодых авторов, инициированную "Солянкой", и выставка Ненашевой должна была продлиться чуть менее двух недель.

"На следующий день у нас прорвало трубы и нас в буквальном смысле затопило - вода стояла по колено. Мы до сих пор пытаемся ликвидировать последствия потопа - и к сожалению, "Груз 300" совсем уже не откроется. Это не значит, что наш диалог с Катей прекращен. Но не все в нашей власти", - сказал Павлов-Андреевич.

"Сложившаяся общественная ситуация"

Об отмене выставки Ненашевой "Груз 300" стало известно 20 сентября.

"Мы вынуждены сообщить, что, к сожалению, в сложившейся общественной ситуации показ запланированной нами выставки "Груз 300. Коллажи переживаний" невозможен по не зависящим от Солянки обстоятельствам", - говорилось в сообщении на странице "Солянки" в "Фейсбуке".

Директор галереи Федор Павлов-Андреевич в ответ на просьбу Би-би-си уточнить, о какой именно ситуации и обстоятельствах идет речь, тогда сказал, что "не имеет права это комментировать".

В конце июня этого года Катрин Ненашева рассказала в своем "Фейсбуке" о том, как в мае ее задержали и пытали в ДНР. Тогда же она объявила об акции "Груз 300", которую хочет провести, чтобы справиться с полученной травмой.

На выставке, которая должна была открыться в "Солянке" 15 сентября, должна была быть представлена постоянная экспозиция с фото- и видеоматериалами, а также рассказами людей, переживших пытки.

Одну из акций художница провела на Мясницкой улице за день до запланированного открытия выставки. Она провела в клетке на Мясницкой улице весь день.

"В этой клетке тело. Тело, которое пытали. Пытки в России происходят ежедневно - за закрытыми дверями тюрем, полицейских участков, психоневрологических интернатов, психиатрических больниц. Когда меня пытали, я ощущала себя одинокой, бессильной, потерянной, сжавшейся. Я была абсолютно беспомощной. А самое главное - невидимой. Таких - невидимых людей - в России сотни", - следовало из текста, размещенного на клетке.

После этого Ненашева провела эту акцию еще в шести местах в Москве, на Старом Арбате 17 сентября ее задержали сотрудники полиции.