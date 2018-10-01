Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption ЦЕРН, базирующийся в Швейцарии - один из крупнейших центров исследований в области физики. Именно здесь в гигантском ускорителе было доказано существование бозона Хиггса

На семинаре Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) в Женеве профессор Алессандро Струмиа заявил, что "физику придумали и построили мужчины", и что "в нее не приглашают", намекая на существование преференций для ученых-женщин.

Выступление профессора университета Пизы было посвящено гендерным вопросам в научной среде. Он заявил, что мужчины-ученые чаще подвергаются гендерной дискриминации, и это объясняется политическими мотивами.

Он говорил перед аудиторией, основная часть которой состояла из молодых женщин-физиков, что результаты исследования "доказывали" отсутствие в физике гендерной дискриминации в отношении женщин. Струмиа добавил, что "правда не имеет значения", так как разговоры о дискриминации в науке - это "часть политической борьбы, идущей извне".

ЦЕРН убрала слайды из презентации ученого со своего сайта "в связи с нормами поведения, по которым недопустимы личные нападки и оскорбления". В организации объявили о прекращении сотрудничества со Струмиа и начале расследования.

Струмиа, регулярно выступающий в ЦЕРН, рассказывал о результатах своего исследования, опубликованного одной из онлайн-библиотек. Его тезисы многие, в том числе представители ЦЕРН, нашли "крайне оскорбительными". Ученый таковыми их не считает, и говорит о том, что представил лишь факты.

"Люди говорят, физика сексистская, физика расистская. Я сделал несколько простых проверок, выяснил, что это не так, что она сексистская по отношению к мужчинам, и просто сказал об этом", - сказал сам Струмиа в разговоре с Би-би-си.

Доказательный сексизм

В ходе выступления Струмиа высказал тезис о том, что на старте научной карьеры мужчин и женщин цитируют одинаково, однако мужчины с развитием карьеры выходят вперед.

Он показал слайды с графиками, где утверждалось, что женщин нанимают вместо мужчин, чьи исследования цитируют чаще всего. Это, по его мнению, является показателем высокого качества работ, выполненных мужчинами.

Говоря о несоответствии позиций мужчин и женщин, ученый ссылался на бихевиористские исследования, в которых говорилось, что "мужчины любят работать с вещами, а женщины - с людьми".

Правообладатель иллюстрации cern Image caption Профессор Алессандро Струмиа работает в университете Пизы в Италии

Профессор добавил, что его выводы могут быть "не совсем верными... [но] выводы об идентичности [мужского и женского] мозга - это идеология".

Дискриминация мужчин

В качестве доказательства дискриминации мужчин-исследователей Струмиа привел примеры того, как университет Оксфорда, по его словам, увеличивает продолжительность экзаменов для удобства женщин, или что "в Италии женщинам предлагают университетское образование в области физико-технических наук и технологий бесплатно или дешевле". Он добавил, что однажды его не взяли на работу, для которой он был более квалифицирован, так как работодатели предпочли женщину.

Анализ профессора был упрощенным, построенным на идеях, "которые уже давно дискредитированы", сказала Би-би-си Джессика Вейд, физик из Имперского колледжа в Лондоне.

"Это действительно расстроило тех, кто присутствовал на семинаре", - говорит она.

"Там были молодые женщины и мужчины, обменивались идеями и опытом о поддержке женщин и о том, как победить дискриминацию в их карьерах. И тут встает этот мужчина и говорит, что это все глупости".

"Не понимаю, как такая прогрессивная организация как ЦЕРН, столько делающая для достижения равноправия в науке, могла пригласить его говорить с молодежью, которая только начинает карьеру, когда его идеи уже и так хорошо известны", - продолжает она.

В ЦЕРН, которой сейчас руководит первая в истории организации женщина Фабиола Джанотти, заявили, что организаторы были не в курсе того, о чем будет говорить Струмиа.

"ЦЕРН - культурно разнообразная организация, объединяющая людей множества национальностей. Здесь рады всем, и у всех равные возможности, независимо от цвета кожи, верований, пола и сексуальной ориентации", - говорится в заявлении.

Представитель организации подтвердил, что есть видео выступления Струмиа, и добавил, что руководству предстоит решить, выпустить ли его полностью или в отредактированном виде.