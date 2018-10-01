В Германии раскрыли неонацистскую группировку "Революция Хемниц". Она готовила нападения на мигрантов

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Власти Германии арестовали шесть человек, готовивших новые беспорядки и акции устрашения в городе Хемниц на востоке страны.

Дома у задержанных прошли обыски, сообщается в пресс-релизе немецких полицейских; следственные действия также проводились по другим адресам. В операции по задержанию ультраправых активистов участвовало несколько подразделений полиции и спецназа - всего более 100 сотрудников правоохранительных органов.

Все задержанные - граждане Германии, им от 20 до 30 лет. По версии следствия, в местных ультраправых кругах их хорошо знали и даже считали лидерами.

В немецкой прокуратуре сообщили, что задержанных подозревают в формировании ультраправой радикальной группировки "Революция Хемниц". Всего в организации было семь человек; седьмого участника, 31-летнего Кристиана К., задержали еще две недели назад по обвинению в серьезном нарушении общественного порядка. Именно его немецкие власти считают лидером ультраправой ячейки. С 14 сентября он находится под стражей.

Известно, что группировку "Революция Хемниц" активисты создали не позднее 11 сентября 2018 года, то есть меньше чем через месяц после беспорядков в Хемнице (тогда полиции пришлось разгонять сторонников ультраправых взглядов с помощью водометов).

Группировка ставила своей целью смену конституционного строя в Германии, утверждают в полиции. Добиваться смены режима активисты собирались с помощью вооруженных нападений на иностранцев и мигрантов и политических противников, причем к последним участники банды причисляли сторонников самых разных партий, а также представителей действующего политического истеблишмента.

Первую акцию неонацисты провели еще 14 сентября. Поскольку раздобыть огнестрельное оружие активистам так и не удалось, они вооружились стеклянными бутылками, перчатками с утяжелителями и электрошокерами.

Вместе со сторонниками других ультраправых организаций члены новой группировки отправились в городской парк Хемница - искать иностранцев. Сколько всего человек пострадало в результате этой акции, полиция не сообщает; в правоохранительных органах лишь уточняют, что одному из пострадавших неонацисты попали стеклянной бутылкой по голове.

Предполагалось, что эта вылазка будет пробной, а полноценную акцию устрашения неонацисты рассчитывали провести 3 октября, в день национального единства Германии.