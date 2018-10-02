Для россиян собираются ввести норму на потребление электричества

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Российские власти планируют ограничить потребление населением электроэнергии по низким тарифам. Все, что выше нормы, нужно оплачивать по рыночным расценкам, считают чиновники, с планами которых ознакомились СМИ.

Правительство России вернулось к обсуждению проекта социальной нормы энергопотребления для населения, замороженному в 2014 году, пишет во вторник газета "Коммерсант".

По информации газеты, после одобрения идеи вице-премьером Дмитрием Козаком министерствам (энергетики и экономического развития) и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) было поручено внести проекты нормативных документов к 15 января 2019 года, то есть к "крещенским морозам".

Что это за норма?

Социальную норму энергопотребления для населения, когда определенный объем электроэнергии оплачивается по заниженному тарифу, а превышение лимита - по более высокому, пытались ввести еще в 2013 году.

Одной из главных целей соцнормы было сокращение перекрестного субсидирования - механизма, при котором за счет увеличенных тарифов для промышленности устанавливаются меньшие цены для населения и объектов социальной сферы.

Тогда в семи пилотных регионах установили социальную норму в 50-190 киловатт-часов в месяц на человека, а с 2014 года она должна была заработать по всей стране. Однако в январе того же года введение реформы было отложено.

Подводя итоги пилотных проектов, премьер-министр Дмитрий Медведев сказал: "У нас сейчас нет точных данных, что и как будет происходить".

В чем изменения?

Новый вариант социальной нормы, как пишет "Коммерсант", будет мягче, чем в 2013 году.

Она будет фиксироваться на отметке в 300 киловатт-часов в месяц и оплачиваться по базовому тарифу. При превышении этого показателя до 500 киловатт-часов - по повышенному, а при месячном потреблении свыше 500 киловатт-часов будет вводиться тариф "экономически обоснованный", но объем будет фиксироваться не на человека, а на "точку подключения", то есть домохозяйство.

Кроме того, для нуждающихся в соцподдержке предполагаются субсидии.

При среднем размере домохозяйства в 2,5 человека и среднем потреблении в 220 кВт•ч в месяц в соцнорму должно уложиться большинство домохозяйств, считают эксперты.

При этом число категорий потребителей, приравненных к населению, может сократиться.

Сейчас это садоводческие и огороднические товарищества, гаражные кооперативы, хозпостройки населения (например, сараи и погреба), религиозные организации, жилье при воинских частях, места лишения свободы и т.д., напоминает издание.

Почему к этому вернулись сейчас?

О соцнорме снова заговорили летом в рамках обсуждения проблем перекрестного субсидирования, пишет "Коммерсант".

Крупный бизнес и эксперты давно говорят о том, что компании не должны платить за электричество больше для того, чтобы население платило меньше.

"Перекрестка" - это "пудовая гиря" на ногах, которая "не дает отрасли не то что взлететь, а просто нормально двигаться вперед", - говорил в мае председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.

По оценкам минэнерго, объем перекрестного субсидирования в 2017 году составит 368 млрд рублей, а к 2022 году - в 417 млрд рублей. Чтобы сократить его до плановых 89 млрд рублей к 2022 году, потребуется ежегодно поднимать тарифы населения на 13,9%. А такой рост невозможен, считают в министерстве.