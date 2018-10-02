"Наклонись и ходи гуськом": заключенный Макаров покинул "рабскую зону"

Image caption Суд сократил приговор Евгению Макарову с шести лет и десяти месяцев до шести лет и восьми месяцев

Евгений Макаров, чье имя стало широко известно после публикации видео, где его пытают сотрудники ярославской колонии №1, вышел на свободу. В сентябре суд пересчитал ему срок заключения по новому закону об учете времени, проведенного заключенным в СИЗО.

Как передает корреспондент Русской службы Би-би-си, покинув колонию, Макаров поблагодарил всех за поддержку. Он вышел за ворота в тюремной робе и резиновых тапках и сказал, что собирается следить за расследованием дела о пытках и посещать заседания суда, когда завершится расследование.

По словам Макарова, в ярославской колонии №1 остаются другие заключенные, столкнувшиеся с избиениями и издевательствами со стороны сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

"[Заключенные] настолько запуганные, их уже система запугала. Они [сотрудники колонии] на этом все построили, свою рабскую зону. Они закрыты от общества", - сказал журналистам теперь уже бывший заключенный.

"Если какой-то необразованный [сотрудник ФСИН], только что получивший ключи и дубинку, скажет тебе: "Наклонись и ходи гуськом", и ты не будешь этого делать, он тебя будет бить за это. За то, что ты не исполняешь его приказ, хоть и незаконный", - рассказал он.

"Им надо пакостить, они постоянно пакостят. Даже последний инцидент, который был в июне 2017 года, они специально спровоцировали его! Взяли мое письмо из дома, которое лежало у меня в Библии, бросили на пол и растоптали его, зная, что я сейчас вернусь в камеру, увижу это и начну кричать, приду в бешенство. Тем самым они меня уловили и за это избили", - добавил Макаров.

Представители организации "Общественный вердикт", которые встречали Макарова у стен колонии, в свою очередь, сказали, что получали десятки свидетельств об избиении от осужденных, отбывающих наказание в той же колонии, но некоторые из них не захотели продолжать бороться с сотрудниками ФСИН.

Новый закон

В июле этого года вступили в силу поправки в Уголовный кодекс России, согласно которым осужденные, отбывающие наказание в колониях общего режима, могут рассчитывать на зачет пребывания в СИЗО в соотношении "день за полтора".

Тогда же, в июле, "Новая газета" опубликовало видео, где больше десяти сотрудников ФСИН жестоко избивают Макарова. Во время пыток, зафиксированных видеорегистратором, руки заключенного были скованы наручниками. На видео попали события 29 июня 2017 года.

Image caption У ворот колонии Макарова встречали мать, правозащитники и журналисты

Макаров попросил пересчитать ему срок в августе. Суд удовлетворил его ходатайство 19 сентября. Если бы срок не был сокращен, он покинул бы колонию не сейчас, но уже скоро - 22 октября 2018 года.

Макаров отбывал срок в шесть лет и десять месяцев по делу о причинении тяжкого вреда здоровью, грабеже и вымогательстве.

Арест тюремщиков

По уголовному делу об избиении Макарова были арестованы 13 сотрудников колонии, их обвиняют в превышении полномочий (часть 3 статьи 286 УК РФ). Еще один сотрудник был отправлен под домашний арест.

В конце декабря 2017 года Макарова перевели из колонии, где было снято видео с издевательствами, в соседнюю колонию №8. По его словам, вскоре после прибытия на новое место отбытия наказания его снова избили.

Макаров утверждает, что угрозы от сотрудников ФСИН продолжались и после того, как их коллеги из колонии №1 были арестованы.

В августе фонд "Общественный вердикт", который занимался делом о пытках в ярославской колонии, и "Новая газета" опубликовали еще один видеоролик с избиениями заключенных в той же колонии. ФСИН начала проверку.

В заявлении ведомства уточнялось, что видеозапись была выявлена при проверке, которая началась после появления видео с избиением Макарова.