Умер Роман Карцев - артист, знакомый по фразе "Вчера по пять, но большие"

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Артист эстрады Роман Карцев умер в возрасте 79 лет. Благодаря актерскому дуэту Романа Карцева и Виктора Ильченко советская публика познакомилась с текстами сатирика Михаила Жванецкого.

О его смерти сообщила в "Фейсбуке" жена Михаила Жванецкого Наталья Жванецкая.

Карцев умер в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на внучку артиста Веронику Евстигнееву. "Дедушка скончался сегодня рано утром", - сказала она.

Дата и время похорон пока не определены.

Кем был Роман Карцев для советской публики

Карцев - народный артист России. Он выступал в Московском театре миниатюр Михаила Жванецкого.

Он начал карьеру на эстраде в 1960-х годах и приобрел известность, выступая в дуэте с Виктором Ильченко. Жванецкий был их постоянным автором.

Сценическое творчество Романа Карцева было источником многих советских мемов.

В монологах о раках по пять рублей ("Вчера были по пять рублей, но большие. Сегодня по три - но маленькие") и о "начальнике транспортного цеха", а также в номере "Склад", исполнявшемся вместе с Ильченко, Карцев воплощал метания советских покупателей, живших в условиях постоянного дефицита и постоянной нехватки денег, муки участников бесконечных бессмысленных совещаний, шок простого гражданина, вдруг оказавшегося в "раю" продуктового распределителя советской элиты.

Карцев снимался в кино. Самая известная его роль - Швондер в экранизации романа Булгакова "Собачье сердце" (1988). Также он исполнил роли в фильмах "Небеса обетованные", "Старые клячи" и "Мастер и Маргарита".