СМИ: соратника Юрия Дмитриева задержали по делу о педофилии

Правообладатель иллюстрации Valery Sharifulin/TASS Image caption Один из подозреваемых - директор краеведческого музея Сергей Колтырин. Он также является заместителем главы карельского "Мемориала"

Директор одного из музеев в Карелии Сергей Колтырин стал фигурантом дела о развратных действиях в отношении несовершеннолетнего, сообщают СМИ. Он работал вместе с главой карельского "Мемориала" Юрием Дмитриевым, которого также обвиняют в педофилии.

В Карелии расследуется уголовное дело в отношении двух жителей Медвежьегорского района, подозреваемых в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетнего (часть 4 статьи 135 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления Следственного комитета России. В СКР при этом не называют имен.

Как сообщают издания "Петрозаводск говорит" и "Республика", один из подозреваемых по делу -директор Медвежьегорского районного музея Сергей Колтырин. Он изучал захоронения репрессированных вместе с краеведом Юрием Дмитриевым, главой карельского отделения "Мемориала", которого обвиняют в сексуальном насилии над несовершеннолетней приемной дочерью.

"По версии следствия, в сентябре 2018 года подозреваемые совершили развратные действия в отношении несовершеннолетнего", - говорится в сообщении СКР. В ближайшее время следователи обратятся в суд с ходатайствами об аресте подозреваемых.

Колтырин как директор креведческого музея непосредственно отвечает за состояние Сандармоха, писала в августе "Медуза". Он возглавляет Медвежьегорский районный музей с 1991 года.

Сандармох - урочище в Карелии. Дмитриев, исследовавший репрессии, обнаружил там захоронение 9000 человек, которых он считает жертвами сталинских репрессий.

Колтырин негативно отзывался о раскопках массовых захоронений, к которым приступило государственное Российское военно-историческое общество, пишет "Медуза". Общество хочет доказать, что в Сандармохе расстреливали не только репрессированных, но и советских пленных во время финской войны.

СМИ называют Колтырина заместителем Дмитриева, однако "Медузе" в "Мемориале" сообщили, по должности историки никак не связаны, а только занимались одной темой.

Дело Юрия Дмитриева

62-летний историк Юрий Дмитриев, возглавляющий отделение правозащитного общества "Мемориал" в Карелии, с 1990-х годов занимается исследованиями репрессий, в том числе поисками мест расстрелов и захоронений. Сандармох - самая крупная находка Дмитриева.

Дмитриев был арестован в декабре 2016 года. По версии следствия, с 2008-го по 2015 год Дмитриев неоднократно фотографировал обнаженной свою малолетнюю приемную дочь.

Историк свою вину не признает. Он объяснял, что фотоальбом был нужен для мониторинга физического состояния ребенка.

Его обвиняли по нескольким статьям: развратные действия, совершенные в отношении лица, не достигшего 12-летнего возраста; использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов; незаконный оборот оружия и его основных частей.

В апреле 2018 года суд первой инстанции оправдал Дмитриева по первым двум статьям и признал его виновным в незаконном хранении оружия. До этого экспертиза не нашла порнографии в снимках его приемной дочери.

Приговор не устроил ни обвинение, ни защиту. В итоге 15 июня Верховный суд отменил его, а для историка избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде.

СКР возбудил против Дмитриева новое уголовное дело по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера. Сейчас историк находится под арестом.