Правообладатель иллюстрации MANAN VATSYAYANA/AFP/Getty Images Image caption Раньше власти призывали российских женщин рано не рожать

Российское правительство хочет, чтобы женщины начинали рожать пораньше. Там считают, что это поможет повысить рождаемость. Эксперты полагают, что такая политика не будет эффективной.

Правительство обеспокоено тем, что женщины в России все позже рожают первого ребенка. Об этом говорится в стратегическом документе, который был рассмотрен и одобрен на заседании правительства на прошлой неделе, а опубликован 1 октября.

Документ называется "Об основных направлениях деятельности правительства Российской Федерации на период до 2024 года", а власти позиционируют его как "дорожную карту" по исполнению "майского указа" президента Владимира Путина.

Правительство намерно предупредить "тенденцию увеличения возраста матери при рождении первенца". Этот пункт указан в документе как возможная дополнительная мера, направленная на стимулирование рождаемости. В указе Путина эта цель не ставится.

Как следует из документа, такие меры могут потребоваться "для преломления негативной тенденции снижения рождаемости", которая наблюдается из-за того, что женщин репродуктивного возраста становится все меньше. При этом конкретные меры по повышению рождаемости будут зависеть от того, сколько детей у женщины уже есть.

В документе также указано, что дополнительные меры могут потребоваться в тех российских регионах, где суммарный коэффициент рождаемости ниже среднероссийского значения, а также в регионах Дальневосточного федерального округа.

Ответственной за меры по стимулированию рождаемости в документе назначена "социальный" вице-премьер Татьяна Голикова. Непосредственно за реализацию демографических мер в правительстве отвечает министерство труда.

Пресс-служба Минтруда в ответ на просьбу Би-би-си пояснить, какие именно меры для снижения возраста рождения первого ребенка могут быть предложены и сколько это может стоить, прислала фрагмент из нацпроекта "Демография". В нем говорится, что до 2024 года планируется проанализировать эффективность ежемесячных выплат в связи с рождением первого ребенка, материнского капитала, субсидирования ставки по ипотеке.

В "майском указе" Путина, который он подписал в начале своего четвертого срока, цели в области демографии и здравоохранения мало отличаются от тех, что были в 2012 году. В новом указе изменились лишь количественные показатели. Власти по-прежнему нацелены на увеличение продолжительности жизни и снижение смертности от болезней кровообращения и рака.

Власти и раньше говорили о том, что хотели бы, чтобы российские женщины рожали раньше, но в документах эта цель не ставилась. В 2016 году министр труда Максим Топилин говорил, что "самая большая проблема сейчас - что у нас увеличивается возраст рождения первого ребенка" и что "с точки зрения здоровья матери и возможности рождения третьего-четвертого ребенка лучше, когда женщина рожает двух детей до 30 лет".

Но еще несколько лет назад власти боролись с проблемой раннего материнства - когда женщины рожали, не достигнув совершеннолетия. "Раньше мы агитировали не рожать рано, теперь говорим - не рожайте поздно", - говорила об этом в 2015 году замминистра здравоохранения Татьяна Яковлева.

Почему женщины откладывают рождение детей?

"Материнство стареет во всем мире. Этот процесс является частью второго демографического перехода", - объясняет демограф Алексей Ракша. Это связано с употреблением противозачаточных препаратов и изменением моральных норм, объясняет эксперт.

Профессор РЭШ Хосни Зоаби объясняет это фундаментальными факторами, то есть изменениями в культуре, нормах общества и экономике. По его словам, женщины все более активно работают, многие выбирают карьеру. Это требует жертв: женщины вкладывают деньги в образование и откладывают вступление в брак и материнство.

По словам Ракши, средний возраст рождения первого ребенка в России растет с 1995 года и по итогам этого года достигнет 25,9 лет.

В начале 2017 года Максим Топилин говорил, что возраст рождения первого ребенка в России для женщины вырос до 25,5 лет. Согласно опросу Росстата о репродуктивных планах населения в 2017 году, средний возраст матери при рождении первого ребенка в 2015-2017 годах составил 26,6 года, а второго - 30,6 года.

В России до сих пор средний возраст рождения первенца - один из самых низких среди развитых стран, отмечает Ракша.

Это подтверждает статистика Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), согласно которой в США медианный возраст рождения первого ребенка, по данным на 2016 год, составляет 26,6 лет, в Великобритании - 28,9 лет, а в Италии - 31 год.

Похожие данные приводит и Human Fertility Database, согласно которой возраст рождения первого ребенка в России ниже, чем в большинстве европейских стран, где первого ребенка в среднем рожают в 27-29 лет. Раньше чем в России рожают первого ребенка только в Белоруссии и на Украине: в Белоруссии в среднем рожали в 25,6 года, а на Украине, по данным на 2013 год, в 24,6 года.

При этом во многих развитых странах рождаемость выше, чем в России, говорит Ракша. "Женщины рожают первого позже, но после этого второго и последующих детей - быстрее, чем у нас", - объясняет он.

"Пока средний возраст рождения первого ребенка не достигнет 29-30 лет, то беспокоиться не о чем, - уверен эксперт. - А нам до такого возраста еще десятилетия, если нынешние тенденции продолжатся".

При этом Россия сейчас находится в демографической яме из-за того, что возраста рождения детей достигло малочисленное поколение 1990-х годов, а также из-за кризиса. По данным Росстата, с января по август этого года в России родилось почти 929 тысяч детей, что на 40 тысяч меньше, чем в тот же период прошлого года. В 2017 году число родившихся также сократилось по сравнению с 2016 годом.

Способно ли правительство заставить женщин рожать раньше?

Ситуация в экономике влияет на решение пар относительно того, сколько они хотят детей и когда они хотят их заводить, считает Зоаби.

При этом реакция может быть достаточно быстрой. Например, рождаемость в России начала расти после введения программы материнского капитала, считает Зоаби.

Ракша считает, что правительство неправильно формулирует цели. По его словам, правительство с помощью этих мер хочет повысить рождаемость, но раннее материнство здесь не поможет.

"Неправильно думать, что если мы будем побуждать женщин рожать раньше, то они родят больше", - объясняет он. По словам демографа, репродуктивные установки формиру.тся еще в детском и юношеском возрасте под влиянием родителей и других факторов.

Эффективным способом поднять рождаемость был материнский капитал. "Маткапитал действительно сработал и продолжает работать. Но все остальные меры, которые были и до, и после приняты, не работают", - отмечает эксперт.

В конце прошлого года президент Владимир Путин обещал россиянам с одним ребенком выплаты, если доходы семьи не превышают более чем в полтора раза величину прожиточного минимума. В конце прошлого года также была продлена до 2021 года программа материнского капитала.

При этом некоторые из недавно принятых решений могут ухудшить ситуацию с демографией. Зоаби напоминает, что некоторые семьи решаются завести детей раньше, рассчитывая на помощь со стороны старшего поколения. Пенсионная реформа может привести к дополнительной нагрузке на те семьи, которые могло бы поддержать государство, полагает он. В противовес государство могло бы, например, вложить больше средств в предоставление помощи по уходу за детьми для молодых мам.