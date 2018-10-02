Исследование: британки думают о суициде из-за пенсионной реформы

Правообладатель иллюстрации Universal Images Group/Getty Images

Британская благотворительная организация Silence of Suicide обнародовала данные исследования о влиянии британской пенсионной реформы на психологическое здоровье населения, особенно женщин.

В исследовании приняли участие 873 женщины. Оно выявило, что почти половина из опрошенных пытались нанести себе увечия в результате стресса, вызванного пенсионной реформой.

У 46% опрошенных также были суицидальные мысли, вызванные увеличением пенсионного возраста. 70 женщин из опрошенных заявили, что они пытались покончить с собой от стресса, вызванного пенсионной реформой.

"Представьте себе британку, родившуюся в ноябре 1953 года. По старому законодательству она должны была выйти на пенсию в 2013 году, но ей сказали - нет, можно выйти на пенсию только через пять лет, в 2018 году. Не мудрено, что такие женщины подумывают о суициде", - заявила Би-би-си Джоан Уэлш, глава кампании Backto60, выступающая за возвращение к прежнему пенсионному возрасту для женщин в 60 лет.

Раньше британские мужчины выходили на пенсию в 65 лет, а женщины в 60. В 1995 году новый закон поднял пенсионный возраст для женщин до 65 лет.

Первоначально планировалось сравнять пенсионный возраст мужчин и женщин к 2020 году. Однако в 2011 принятая британским правительством пенсионная реформа ускорила этот процесс.

Было принято решение уравнять пенсионный возраст мужчин и женщин уже в 2018 году. По данным британского правительства, к ноябрю 2018 года возраст выхода на пенсию мужчин и женщин становится одинаковым - 65 лет, а к апрелю 2020 года он достигнет 66 лет.

Представители Британского правительства заявляют, что введение равного возраста выхода на пенсию для мужчин и женщин - часть борьбы с равноправием полов.

Однако Директор организации Silence of Suicide Иветт Гринвей заявила в интервью Би-би-си, что государство просто пытается сэкономить деньги на пенсиях. По ее словам, британские женщины были просто не готовы к такому ускоренному графику пенсионной реформы.

"У многих женщин, копивших на пенсию всю жизнь, просто не было времени приготовиться к тому, что им придется дольше работать, - сказала Иветт Гринвей. - Нас просто очень плохо информировали о планах правительства".