Фига в кармане: как протестовали до появления соцсетей

Правообладатель иллюстрации The Trustees of the British Museum Image caption Принц Уэльский пытался скупить эти карикатуры

Для тех из нас, кто вырос в Советском Союзе, диссидентсткое движение ассоциируется с 60-80-ми годамиXX века. Выставка, открывшаяся в Британском музее, демонстрирует, что истории диссидентства не одна тысяча лет.

Ее организаторы определяют диссидентство очень широко - от подтрунивания над владельцем фабрики до высмеивания членов королевской семьи.

Выставка посвящена всему, что ставит под сомнение существующий порядок вещей. Здесь выставлены карикатуры, предметы одежды, украшения, картины и даже древний кирпич из Вавилона.

Выставку курируют редактор британского сатирического журнала Private Eye Иан Хизлоп и эксперт Британского музея Том Хокенхалл, с которым побеседовала корреспондент Би-би-си Ольга Смирнова.

Выставка открывается с беспощадной насмешки над королем Георгом III (известным многим по фильму "Безумство короля Георга")

Би-би-си: В XVIII веке в Англии было целое поколение художников-граверов, открыто высмеивавших королевскую семью. Почему им это разрешали?

Том Хокенхалл: Нет, их наказывали. Например, автора карикатуры на Георга III Ричарда Ньютона наверняка привлекли бы к суду, если бы он не умер (в возрасте 21 года) вскоре после ее публикации.

Королевская семья того времени была очень привлекательной мишенью для сатириков. Особенно от них доставалось принцу Уэльскому, будущему королю Англии Георгу IV.

Для подобных карикатур нужна легкая мишень. Принц Уэльский стал просто подарком для карикатуристов. Он страдал от ожирения, много пил, очень любил женщин, имел склонность к азартным играм.

Правительству приходилось не раз расплачиваться за его долги.

Например, на карикатуре Джеймса Гилрея изображен принц Уэльский, когда ему не было и 30 лет. Он ковыряет вилкой в зубах. Рядом с ним - лекарство от венерических заболеваний и средство от запаха во рту, а также горшок, из которого выливается моча. Принц Уэльский позже стал принцем-регентом, а потом королем.

Принц ненавидел этих граверов и пытался скупить (на деньги налогоплательщиков) все эти сатирические карикатуры, а также старался преследовать их по закону.

В конечном итоге Гилрея признали виновным в богохульстве за одну из более поздних гравюр. Ему предоставили выбор - либо сесть в тюрьму, либо производить гравюры, прославляющие тогдашние власти Британии. С 1796 года он согласился не критиковать английскую монархию. Это было время начала войны против Наполеона.

Гилрей ненавидел французов и с удовольствием начал производить сатирические гравюры, высмевающие Наполеона. Ему платили за них немалые деньги.

Би-би-си: Гилрей и до этого сколотил состояние на своих карикатурах. Пишут о том, что его гравюры были настолько популярны, что у мастерской Гилрея за ними стояли очереди, и они раскупались моментально. Сегодня такое непочтительное изображение нынешней британской королевской семьи было бы немыслимо. Мы что, стали менее свободны в нашей критике

Т.Х.: Нет, сегодня тоже можно беспощадно критиковать королевскую семью, но наша нынешняя королева сравнительно популярна. В XVIII веке у нас был сумасшедший король Георг III. Один из его сыновей, будущий король Георг IV, был обжора и ловелас, a другой, герцог Йоркский, был бездарным военачальником.

Это просто подарок для сатириков. Сейчас у нас конституционная монархия, и власть королевской семьи ограничена. В XVIII-XIX веках принц-регент назначал правительство. У английской королевы сейчас нет таких полномочий, и у сегодняшних карикатуристов среди политиков есть мишени позначительнее.

Би-би-си: Выставка не о массовом сопротивлении властям, которое ведет к значительным изменениям в обществе. Она скорее рассказывает о небольших актах неповиновения со стороны отдельного "маленького человека". Протест маленького человека - это одна из важных тем в русской литературе. Такой протест часто был наказуем и не приносил никаких результатов. Так в чем цель такого неорганизованного, единичного протеста?

Т.Х.: Бессилие порождает стресс. Такие небольшие акты неповиновения необходимы людям, чтобы вернуть себе контроль хотя бы над небольшой частью своей жизни. Они позволяют выпустить пар. От этого начинаешь лучше себя чувствовать. Многие из этих предметов создавались для дома, а не для распространения, и потому не обязательно вели к наказанию. Они помогали понять, переосмыслить обиду и несправедливость в обществе.

Би-би-си: На выставке много предметов, которые демонстрируют протест жителей британских колоний против правления британцев. А есть ли примеры протеста против Российской или советской империи?

Правообладатель иллюстрации The Trustees of the British Museum Image caption На афганском ковре изображен советский солдат в образе белого дьявола

Т.Х.:Ковры в Афганистане традиционно делали вручную, и это было исключительно женское занятие. Знания об узорах на них передавались из поколения в поколение через устную традицию, через песни, которые пели женщины. С конца 70-х годов афганские женщины начали отказываться от цветастых узоров на коврах, и вместо них они стали изображать танки и гранаты.

Некоторые ковры изображали сцены из персидских поэм. Один из ковров на выставке показывает сцену из персидской поэмы Шахнаме, Книги Царей. На ковре изображен главный герой Рустам, убивающий советского солдата в образе дьявола.

Би-би-си: Для того, чтобы понять эти изображения на ковре, нужно знать персидский эпос, то есть значение этого образа был понятно лишь афганцам, знавшим персидскую поэзию. Такая оппозиция властям была незаметной и поэтому не влекла за собой наказания.

Т.Х.: В том и суть некоторых таких предметов - чтобы перехитрить власти, посмеяться над ними и не понести наказания. В пример можно привести монету, находившуюся в обращении с 1950-х годов до распада Чехословакии в 1993 году.

Скульптор, которой было поручено создать дизайн для новой монеты, изобразила на ней женщину, сажающую дерево. А лицо женщины на монете было сделано с фотографии находившейся в тюрьме с 1955 года лидера запрещенной тогда в Чехословакии организации скаутов.

На выставке также есть очень простые кольца с нынешней территории Польши 1860-х годов, когда эти земли были разделены между Россией, Пруссией и Австро-Венгерской империей. На серебряном кольце высечены даты - 25-27 февраля 1861 года, когда была расстреляна демонстрация поляков, и январь 1863 года, в память даты, когда началось вооруженное восстание против колониальных правителей.

Правообладатель иллюстрации The Trustees of the British Museum Image caption На чешской монете изображена находившаяся в тюрьме женщина

Би-би-си: Для меня открытием на выставке стало использование денег - монет или купюр, для выражения оппозиции властям. Ведь деньги обычно сами по себе представляют власть. Правительство строго следит за их выпуском и обращением. И как гениально - если хочешь, чтобы о твоих идеях знали многие, просто напиши их на банкнотах, или выжгли на монетах! Иногда это довольно невинные шутки, причем их источник - мастерская художника, которому был сделан государственный заказ на дизайн купюр.

Т.Х.: На Сейшельских островах, тогда британской колонии, в 1968 году выпустили банкноту с изображением королевы Елизаветы II, но только вот на пальмах рядом с ее головой написано "секс". Эти купюры использовали на Сейшельских островах до достижения ими независимости от Британии в 1976 году.

Есть и другие примеры. Например, на британской монете 1937 года кто-то выбил свастику и слово "нацист" прямо на голове короля.

Правообладатель иллюстрации The Trustees of the British Museum Image caption На монете, выпущенной в конце 1930-х годов, на голове короля выбито слово "нацист"

Это был протест против нацистских симпатий короля Эдварда VIII. Или же современная 20-фунтовая купюра, представленная на выставке: на ней написано: "Остаться в ЕС". Эта надпись была сделана накануне британского референдума 2016 года о выходе из Евросоюза.

Би-би-си: Протест обычно направлен против тех, у кого есть власть или влияние, против государства, церкви, работодателя или даже Би-би-си?

Т.Х.:На выставке есть монета 1967 года в один пенс, на которой желтым написано: "Положите конец монополии Би-би-си". Ее так разрисовали в знак протеста против доминирующего положения Би-би-си среди британских СМИ.

Би-би-си: На выставке лишь один предмет из Советского Союза. Несколько парадоксально, что это предмет эпохи Горбачева, когда советские диссиденты могли выражать свой протест более свободно.

Т.Х.: Это фаянсовая тарелка с репродукцией знаменитого лозунга антиалкогольной компании 1985-87 годов. На оборотной стороне тарелки, на той части, которая ставится на стол, портрет Ленина и надпись по-английски: "Fucking revolution". Может быть, не самый удачный пример советского диссидентсва, но у нас в Британском музее других более ярких примеров мы не нашли.

Правообладатель иллюстрации The Trustees of the British Museum Image caption На выставке об истории диссидентства лишь один предмет из СССР.

Би-би-си: Сегодня неповиновение режиму или критика статуса-кво переместились в интернет, в социальные медиа. По-вашему, положит ли это конец вот таким материальным проявлениям протеста?

Т.Х.:Нет, и сегодня люди продолжают производить вещи, чтобы показать свою оппозицию властям. Например, на выставке есть розовая вязаная шапочка, так называемая, pussy-hat. Она символизирует женский половой орган. В 2018 году сотни тысяч американских женщин вышли на демонстрации в таких шапочках. Розовые шапочки протестующих были призваны напомнить об аудиозаписи 2005 года, в которой Трамп хвастался тем, что он звезда и может поэтому хватать женщин за интимные места.

Доступ к интернету не уничтожает, а поддерживает такие типы протеста. Например, выкройки для вязания розовых шапочек первоначально распространялись в интернете. Социальные медиа облегчают распространение запрещенных идей.

Правообладатель иллюстрации Helen H. Richardson/The Denver Post/Getty Images Image caption Американские женщины-противницы Трампа вязали розовые шапочки в форме вагины, в которых они потом вышли на марш протеста

Би-би-си: Почему, по-вашему, власти, даже в авторитарных государствах, иногда снисходительно относятся к насмешкам над ними?

Т.Х.:Власти некоторых стран нарочно позволяют, а иногда даже и поощряют выражения несогласия. Есть теория, что, если позволить некоторую свободу в критике властей, недовольство властями не выливается в более серьёзные формы протеста.

Правообладатель иллюстрации The Trustees of the British Museum Image caption Изображение Клеопатры на лампе стало оружием против ее любовника Антония

Би-би-си: Иногда власти берут на вооружение мастерство художников, чтобы подорвать авторитет своих соперников?

Тогда такие образы тогда становятся пропагандой. Например, на выставке представлена римская лампа 40-80 годов до нашей эры. На ней изображен крокодил с огромным фаллосом, на котором сидит Клеопатра. Так римляне пытались очернить любовника Клеопатры Антония, который был соперником Октавия, будущего римскoго императора.

Это своего рода пропаганда против политических соперников. Видите, как далеко в историю уходит использование секса против политических соперников.

Выставка в Британском музее продлится до 20 января 2019 года.