Правообладатель иллюстрации Novoderezhkin Anton/TASS Image caption Адвокат Серебренникова настаивает, что режиссер не имеет отношения к экономической деятельности "Седьмой студии"

Российская Генпрокуратура направила в Мещанский районный суд Москвы уголовное дело в отношении режиссера Кирилла Серебренникова и других участников дела "Седьмой студии". В обвинительном заключении фигурирует сумма хищений в 133 млн рублей.

Софью Апфельбаум, Юрия Итина, Алексея Малобродского и самого Кирилла Серебренникова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

Адвокат Серебренникова Дмитрий Харитонов в разговоре с Русской службой Би-би-си заявил, что разочарован решением Генпрокуратуры. "Мы были уверены, что генеральная прокуратура не захочет взять на себя ответственность за те нарушения, которые были допущены следствием, за фактическое бездействие следствия и отказ от собирания доказательств", - говорит Харитонов.

"Мы готовы к этому суду, и у нас нет ни малейшего сомнения в том, что мы сможем доказать невиновность Серебренникова и его товарищей. Мы не сомневаемся в том, что более чем 400 участников "Платформы" придут в суд и помогут нам в этом", - продолжил адвокат.

"Ни даты суда, ни подробностей мы не знаем", - сказала Би-би-си адвокат Апфельбаум Ирина Поверинова. По ее словам, копию обвинительного заключения им не вручили, о передаче дела в суд они "узнали из прессы". О неполучении копии обвинительного заключения сказал и Харитонов.

"Обвинительного заключения мы не видели, - подтвердил адвокат Итина Юрий Лысенко. - "Нам еще не дали со всеми томами дела ознакомиться. Осталось около 20 томов, но что в них содержится, я не знаю".

Что это за дело

В мошенничестве с бюджетными средствами, выделенными в 2011-2013 годах минкультом компании "Седьмая студия", обвиняются четыре человека: сам режиссер и художественный руководитель театра "Гоголь-центр" Кирилл Серебренников, генпродюсер и директор "Гоголь-центра" в 2011-2015 годах Алексей Малобродский, бывший гендиректор "Седьмой студии" Юрий Итин, а также директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум. Подпись последней стояла на документах о распределении государственных субсидий творческим коллективам.

Кроме них по делу проходят также продюсер спектакля "Сон в летнюю ночь" Екатерина Воронова, уехавшая из России, и бывший главный бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева, согласившаяся на сделку со следствием и давшая показания на других фигурантов. Их дела выделены в отдельные производства.

Как следует из показаний Масляевой, компания вела двойную бухгалтерию и все документы по "черной бухгалтерии" были уничтожены летом 2016 года.

Обвиняемые, по версии следствия, похитили государственные средства, выделенные на постановки спектаклей в рамках проекта "Платформа". Деньги в итоге были переведены на счета фирм-однодневок и обналичены.

В результате действий обвиняемых, считают следователи, нанесен ущерб в в 133 миллиона рублей.

"Печальная ситуация"

По версии защиты, деньги были потрачены ровно на то, на что были выделены. Их действительно перевели нескольким фирмам и обналичили, так как театрам нужны наличные для покупки реквизита и оперативных трат, а также чтобы сэкономить на налогах.

Защита обвиняемых не признает хищения, так как спектакли состоялись, а мероприятий на "Платформе" в итоге провели даже больше, чем требовалось по гранту от Минкульта.

Адвокат Серебренникова Дмитрий Харитонов настаивает на том, что режиссер не имел полномочий распоряжаться финансами, и юридически не имеет отношения к экономической деятельности "Седьмой студии".

Глава Минкульта Владимир Мединский, комментируя обыски у Серебренникова, заявлял, что "он всегда был обласкан властью, ему обижаться точно не на что". Дело "Седьмой студии", по мнению Мединского, "не имеет никакого отношения к политике", как и к творчеству режиссера, но при этом его арест - "очень печальная ситуация для всех, кто работает в сфере культуры".

Об отсутствии политических мотивов в уголовном преследовании Серебренникова в прошлом году говорил и президент Владимир Путин.