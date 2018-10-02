Правообладатель иллюстрации Metzel Mikhail/TASS Image caption Губернатор Липецкой области запомнился своими твитами и неоднозначными высказываниями

Уволенный Путиным губернатор Липецкой области Олег Королев, занимавший свой пост 21 год, запомнился своими неоднозначными высказываниями. Русская служба Би-би-си вспоминает, что интересного говорил экс-губернатор, который по политическому долгожитию сможет сравниться разве что с Аманом Тулеевым из Кемеровской области.

В июне этого года, когда сборная Германии не прошла групповой этап на чемпионате мира по футболу в России, Королев написал твит, где объяснил произошедшее местью жертв двух мировых войн.

В сообщении говорилось, что Германия "позорно вылетела" из турнира из-за того, что ее жители в прошлом "развязали две мировые войны", и теперь "души убитых ими десятков миллионов жертв мстили и будут мстить им".

Позже чиновник удалил твит, пояснив, что его аккаунт взломали. В аккаунте губернатора появилось другое сообщение, что "кто-то" опять "наляпал" в его аккаунте, чтобы помешать сотрудничеству Липецкой области с Германией.

Пропустить Twitter пост , автор: @Korolev_O_P Кто-то опять мне в Твиттере наляпал...теперь про немцев в футболе. Видно,этот "кто-то" крепко завидует нам из-за продуктивного сотрудничества с Германией (инвестиции,СП и т.д). Дорожим сотрудничеством с ними,как и с др инвесторами! Так что не ляпайте! Не мешайте! Бесполезно. — Олег Королев (@Korolev_O_P) 29 июня 2018 г.

Королев известен своеобразным стилем ведения соцсетей.

Впрочем, устную речь экс-губернатора понять тоже удается не всем: она изобилует довольно сложными конструкциями. Так в 2016 году он поздравил липчан с 8 марта по местному телевидению.

"В этот день надо бы задуматься, что я бы считал главным, и это бы пожелал всем нам, об одном-единственном, мне кажется, что том единственном, что может послужить фундаментом счастья", - начал свою речь губернатор.

"Надо всем нам, но прежде всего мужчинам, которые должны понимать, что женщины - это центр мироздания, это роженица-мать... Прежде всего мужчинам, но, дорогие женщины, не обидьтесь, и вам тоже - надо понять, что мужчина и женщина - это совершенно разные миры. Их нельзя подминать друг другом", - продолжил Королев.

Его 3,5-минутное поздравление, выложенное несколькими пользователями в YouTube, набрало почти 500 тысяч просмотров.

Почти 100 тысяч просмотров набрало видео одного из выступлений Королева в ходе круглого стола по культуре, где режиссер Никита Михалков откровенно смеется над чиновником.

"Была осуществлена попытка всенародной... всемирной порки и почти уничтожения могучего... русского духа, от которого Русью пахнет не только мне, рядом сидящему, но и вам", - заявил Королев, вызвав смех у зала.

Были у чиновника и другие запомнившиеся цитаты.

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- о судебной системе во время открытия Дворца правосудия "Это элемент своеобразного "выпендрона" - о своем "Твиттере"

- о своем "Твиттере" "Для меня стало событием образование нашей епархии. Теперь у нас есть свой, доморощенный Владыка" - о вере в бога

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- о победе "Единой России" в областных выборах "Не обижайтесь, но вы осколочно-шрапнельны, не создаете единого покрывала в области" - обращаясь к лидерам молодежных организаций

- обращаясь к лидерам молодежных организаций "Вы что, думаете, я доволен этим бюджетом? Нет. Это плохость и дурость!" - о проекте областного бюджета на 2007 год

- о проекте областного бюджета на 2007 год "Вы разговариваете с человеком, который стал первым проповедником выборности… Это я!"

Запомнился губернатор и менее смешными вещами. В 2015 году его сын Роман Королев, работавший заместителем прокурора Курской области, на машине насмерть сбил жительницу поселка Черемисиново Аллу Алпееву.

С места преступления он не скрылся, и затем раскаялся в содеянном. Он выплатил миллионную компенсацию семье жертвы, и Королева-младшего в 2017 году приговорили к трем годам условно.

В июле этого года стало известно, что Роман Королев возглавил правовое управление особой экономической зоны "Липецк", управляемой региональными властями. Он также избран секретарем совета директоров ОЭЗ.