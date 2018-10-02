Олег Королев в цитатах: какими фразами запомнился бывший липецкий губернатор
Уволенный Путиным губернатор Липецкой области Олег Королев, занимавший свой пост 21 год, запомнился своими неоднозначными высказываниями. Русская служба Би-би-си вспоминает, что интересного говорил экс-губернатор, который по политическому долгожитию сможет сравниться разве что с Аманом Тулеевым из Кемеровской области.
В июне этого года, когда сборная Германии не прошла групповой этап на чемпионате мира по футболу в России, Королев написал твит, где объяснил произошедшее местью жертв двух мировых войн.
В сообщении говорилось, что Германия "позорно вылетела" из турнира из-за того, что ее жители в прошлом "развязали две мировые войны", и теперь "души убитых ими десятков миллионов жертв мстили и будут мстить им".
Позже чиновник удалил твит, пояснив, что его аккаунт взломали. В аккаунте губернатора появилось другое сообщение, что "кто-то" опять "наляпал" в его аккаунте, чтобы помешать сотрудничеству Липецкой области с Германией.
Королев известен своеобразным стилем ведения соцсетей.
Впрочем, устную речь экс-губернатора понять тоже удается не всем: она изобилует довольно сложными конструкциями. Так в 2016 году он поздравил липчан с 8 марта по местному телевидению.
"В этот день надо бы задуматься, что я бы считал главным, и это бы пожелал всем нам, об одном-единственном, мне кажется, что том единственном, что может послужить фундаментом счастья", - начал свою речь губернатор.
"Надо всем нам, но прежде всего мужчинам, которые должны понимать, что женщины - это центр мироздания, это роженица-мать... Прежде всего мужчинам, но, дорогие женщины, не обидьтесь, и вам тоже - надо понять, что мужчина и женщина - это совершенно разные миры. Их нельзя подминать друг другом", - продолжил Королев.
Его 3,5-минутное поздравление, выложенное несколькими пользователями в YouTube, набрало почти 500 тысяч просмотров.
Почти 100 тысяч просмотров набрало видео одного из выступлений Королева в ходе круглого стола по культуре, где режиссер Никита Михалков откровенно смеется над чиновником.
"Была осуществлена попытка всенародной... всемирной порки и почти уничтожения могучего... русского духа, от которого Русью пахнет не только мне, рядом сидящему, но и вам", - заявил Королев, вызвав смех у зала.
Были у чиновника и другие запомнившиеся цитаты.
- "Судья сегодня стоит на верхней ступени социальной этажерки" - о судебной системе во время открытия Дворца правосудия
- "Это элемент своеобразного "выпендрона"- о своем "Твиттере"
- "Для меня стало событием образование нашей епархии. Теперь у нас есть свой, доморощенный Владыка" - о вере в бога
- "Я вырвался к власти, чтобы спасать такие территории из говна, из которых вышел сам" - о собственном становлении
- "Журналист - это тоже гомосапиенс"- о липецких журналистах
- "Коммунистическими соплями нельзя больше вытираться!" - о победе "Единой России" в областных выборах
- "Не обижайтесь, но вы осколочно-шрапнельны, не создаете единого покрывала в области" - обращаясь к лидерам молодежных организаций
- "Вы что, думаете, я доволен этим бюджетом? Нет. Это плохость и дурость!" - о проекте областного бюджета на 2007 год
- "Вы разговариваете с человеком, который стал первым проповедником выборности… Это я!"
Запомнился губернатор и менее смешными вещами. В 2015 году его сын Роман Королев, работавший заместителем прокурора Курской области, на машине насмерть сбил жительницу поселка Черемисиново Аллу Алпееву.
С места преступления он не скрылся, и затем раскаялся в содеянном. Он выплатил миллионную компенсацию семье жертвы, и Королева-младшего в 2017 году приговорили к трем годам условно.
В июле этого года стало известно, что Роман Королев возглавил правовое управление особой экономической зоны "Липецк", управляемой региональными властями. Он также избран секретарем совета директоров ОЭЗ.