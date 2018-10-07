Правообладатель иллюстрации AFP Contributor Image caption Партия "Альтернатива для Германии" всячески подчеркивает, что она - против иммигрантов-мусульман, но не против каких-либо других групп населения Германии. Надпись на плакате: "Ислам не подходит Германии"

Около 20 немецких евреев, в том числе выходцев из бывшего СССР, в воскресенье основали еврейскую секцию в правопопулистской партии "Альтернатива для Германии". Еврейские организации Германии возмущены.

"Мы хотим стать источником экспертных оценок и посредниками во внутрипартийной и межпартийной дискуссии по вопросам, касающимся евреев. Включая борьбу со всеми формами антисемитизма, сохранение еврейской культуры в Германии и Европе, а также борьбу за непредвзятое отношение к Израилю в прессе и международных организациях", - сказал Би-би-си перед учредительным собранием секции "Евреи в АдГ" один из ее основателей, член фракции АдГ в городском совете Висбадена Димитрий Шульц.

Около половины основателей еврейской секции, включая Шульца, являются выходцами из России и других республик бывшего СССР. Шульц и еще несколько человек входят в секцию "Русские немцы в АдГ".

Еще один из создателей секции, член АдГ из Фрайбурга Артур Абрамович, сказал ранее газете Berliner Zeitung, что 40 процентов евреев Германии поддерживают "Альтернативу", поскольку она выступает против массовой иммиграции мусульман.

Эта оценка Абрамовича, впрочем, не поддается проверке.

Идею создания еврейской секции резко осудили в совместном заявлении 17 еврейских организаций Германии, включая Центральный совет евреев Германии. При этом одним из главных инициаторов создания секции в АдГ выступает Вольфганг Фуль, который, по данным немецкой прессы, раньше был членом Центрального совета.

По мнению руководства еврейских организаций, евреям не место в "Альтернативе", поскольку она разжигает ненависть к религиозным и национальным меньшинствам, а евреи - тоже такое меньшинство.

Берлинский политический обозреватель Борис Фельдман видит в появлении еврейской секции в "Альтернативе" опасность. По его мнению, сейчас у АдГ "есть голоса, но нет легитимности", в том смысле, что для многих она представляет собой нечто не вполне приличное - это нечто можно втайне любить, но не стоит обсуждать свои чувства публично.

Правообладатель иллюстрации SOPA Images Image caption Наиболее жесткие противники АдГ сравнивают партию с нацистами, но это - риторическое преувеличение. К тому же "Альтернатива" стала парламентской партией и старается быть респектабельной.

"Появление еврейской секции почти автоматом такую легитимность дает. Или намек на нее. И одновременно делает русских евреев маргиналами, В общем, это довольно многослойный, но отравленный пирог", - сказал Фельдман Би-би-си.

"Альтернатива для Германии" - правопопулистская партия, выступающая против мусульманской иммиграции. В партии есть люди, чья ксенофобия распространяется не только на беженцев-мусульман, но в целом "Альтернатива" старается выглядеть респектабельной политической партией, и никаких намеков на антисемитизм в том числе в ее документах или заявлениях ее лидеров почти нет.

Оговорка "почти" касается, в частности, скандала, произошедшего в прошлом году. Один из основателей АдГ Бьорн Хёке публично заявил, говоря о мемориале жертв Холокоста в центре Берлина, что немцы - "единственная нация в мире, которая разместила памятник своему позору в центре собственной столицы", и призвал коренным образом изменить подход к формированию исторической памяти.

В Германии по известным причинам крайне чувствительно относятся к этому вопросу, и высказывания Хёке расценили как проявление антисемитизма. Руководство "Альтернативы для Германии" предложило исключить Хёке из партии. Но пока этого не случилось.