Правообладатель иллюстрации South Beds News Agency Image caption Муляж камер выглядит довольно реалистично

Житель английской деревушки Бистон решил начать борьбу с недисциплинированными водителями. Пенсионер настроил против себя местные власти, но его неожиданную инициативу с энтузиазмом поддержали односельчане.

Дом 72-летнего Майка Лейси стоит на довольно загруженной автотрассе А1, и водители, проносящиеся мимо на высокой скорости, ему изрядно поднадоели.

Майк прикрутил к стене своего дома металлическую штангу, покрашенную в желтый цвет, и установил на ней камеры дорожного движения.

Штангу бывший инженер смастерил из водосточной трубы, купленной в соседнем магазине за 40 фунтов.

Водители начали притормаживать, но государственное агентство, ответственное за дороги в Англии (Highways England) возмутилось: частное лицо не имеет права устанавливать на дороге камеры, следящие за движением.

На это Майк ответил, что вовсе это и не камеры, лишь вид один. На самом деле на штанге красуются четыре не функционирующие коробки, и лишь с виду они очень похожи на полицейские камеры.

Image caption Майк Лейси говорит, что не снимет камеру джо тех пор, пока власти не начнут бороться с превышением скорости

По словам Лейси, к нему уже наведывался представитель местного совета, попросивший демонтировать его муляж. Местные власти от инициативы пенсионера не в восторге - торчащая над дорогой штанга не украшает и без того унылый вид.

Но у Майка и на этот счет есть свои аргументы: дом частный, и кому какое дело, что к нему прибито.

История приобрела еще более интересный оборот, когда стало известно, что соседи Майка Лейси - то ли из чувства солидарности, то ли из практических соображений - тоже хотят установить такие камеры на своих домах. Сын Майка утверждает, что набралось уже восемь желающих.

Штрафовать пока не будут

Давить на пенсионера сложно еще и потому, что настоящая камера наблюдения за дорожным движением на этом участке сломалась, и пока ее не починили.

Правообладатель иллюстрации South Beds News Agency Image caption Конструкция Майка сооружена их водопроводной трубы

Как говорит Майк Лейси, многие водители пролетают через деревню на скорости в 140 км в час при лимите в 80.

Пенсионер заявляет, что не намерен разбирать свою конструкцию до тех пор, пока проблема с превышением скорости не будет разрешена.

Майк говорит, что решил заняться этим делом сам, так как, по его словам, никто ничего не делал для того, чтобы разрешить проблему.

Представитель властей графства Бедфордшир, в котором расположена деревня, сказала, что пока власти не будут выписывать мистеру Лейси штраф.