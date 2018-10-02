Правообладатель иллюстрации Sledcom

Басманный суд Москвы арестовал бизнесмена Валерия Маркелова, который в феврале возглавил рейтинг "королей госзаказа", составленный журналом Forbes. Следствие обвиняет его в даче взяток экс-сотруднику антикоррупционного главка МВД полковнику Дмитрию Захарченко.

Маркелов - один из владельцев группы компаний "1520", его задержали в Сочи. Представители следствия на заседании сообщили, что он подозревается в даче взятки Захарченко вместе со своими партнерами - Иваном Станкевичем, Дмитрием Моториным и Борисом Ушеровичем.

"В период с ноября 2007 года по август 2016 года он совершил умышленные действия на дачу взятки должностному лицу - [Дмитрию] Захарченко в составе организованной группы", - заявил следователь. Он добавил, что подозрения в адрес Маркелова подтверждаются показаниями Петра Чувилина и Германа Горбунцова.

Кроме того, как отметило следствие, в рапорте сотрудника управления "М" ФСБ говорится, что Маркелов скрывался от следствия. В связи с этим следствие просило заключить его под стражу.

В свою очередь защита бизнесмена настаивала на домашнем аресте и отмечала, что нет никаких данных о том, что Маркелову поступали какие-либо повестки, что его разыскивали или вызывали куда-либо, так что скрываться от следствия он не мог.

"Подзащитный мой задержан на основании того, что некие лица указали на него как на совершившего преступление", - заявил адвокат Маркелова Роман Воронин. Он добавил, что суммы взяток в уголовном деле "астрономические", и "как они попали из рук Маркелова к Захарченко там, конечно, же не написано".

"Там есть показания ряда людей, которые говорят, что им известны те или иные обстоятельства произошедшего. Наш подзащитный занимается бизнесом, является предпринимателем, и у всех этих людей есть основания для оговора", - настаивает защита Маркелова.

Однако суд согласился с позицией следствия и арестовал Маркелова на два месяца.

Кроме того, суд арестовал еще одного подозреваемого - Виктора Белевцова. По мнению следователей, он получил от неких взяткодателей 1,089 млрд рублей, которые должен был передать Захарченко. Дело Белевцова объединено в одно производство с делом Захарченко.

Официально следствие не заявило, что Белевцов был посредником между Маркеловым и Захарченко. Однако дела в отношении Белевцова и Маркелова были возбуждены в один день, и свидетели в обоих уголовных делах одни и те же.

В частности, в деле есть акт опроса Германа Горбунцова, а также протоколы допросов Петра Чувилина. Те же люди дали показания на Маркелова. Общая сумма взяток по версии следствия составила более 2 млрд рублей

Миллиарды и РЖД

Как сообщает "Росбалт" со ссылкой на источник в спецслужбах, в материалах дела говорится, что Маркелов передал Захарченко 2 млрд рублей. Причем эта взятка была от других людей, которые пока официально значатся как неустановленные. "Речь идет об одном из высших руководителей РЖД тех времен", - сказал источник издания.

В феврале журнал Forbes выпустил рейтинг "королей госзаказа", в котором Маркелов разделил первое место со своими партнерами Алексеем Крапивиным и Борисом Ушеровичем. Они владеют группой компаний "1520", которая занимается проектированием и строительством железных дорог по заказам РЖД.

Владельцы "1520", которые также контролируют компании "Росжелдорпроект" и "Ленгипрогаз", за год, по подсчетам Forbes, получили госконтракты на 218 миллиардов рублей.

Алексей Крапивин - сын Андрея Крапивина, бывшего советника Владимира Якунина, возглавлявшего РЖД до 2015 года. Маркелов и Ушерович были деловыми партнерами Крапивина-старшего.

Маркелов и Захарченко

Полковник Захарченко известен тем, что после его задержания у его родственников нашли около 9 млрд рублей наличными. Как полагают оперативники, большая часть средств, изъятых на секретной квартире Захарченко, поступила ему от Маркелова, отмечает "Росбалт".

Полковнику МВД и бывшему сотруднику антикоррупционного главка МВД Захарченко вменяется получение двух взяток от ресторатора Меди Дусса и воспрепятствование предварительному расследованию.

Еще один эпизод - злоупотребление служебным положением - в деле Захарченко самый поздний. К делу о взятках этот эпизод не имеет прямого отношения. Деньги были изъяты в доход государства.

По версии обвинения, в 2016 году полковник воспрепятствовал следствию и предупредил знакомую, финансового директора Нота-банка Галину Марчукову, о предстоящем обыске по уголовному делу о мошенничестве и организовал вывоз всех документов и оргтехники, чтобы предотвратить их изъятие.

Кто дал показания

Герман Горбунцов, который, по данным следствия, дал показания на Маркелова - бывший банкир, в частности, владел банком "Интерпрогресс". Маркелов на суде как раз заявил, что сам работает в этом банке.

Горбунцов уехал из России в 2011 году после того, как у него произошел конфликт с партнерами - Маркеловым, Борисом Ушеровичем и Алексеем Крапивиным. Горбунцов потерял бизнес, а в России в отношении него возбудили дело.

В интервью Slon Magazine в сентябре 2016 года Горбунцов рассказывал, что полковник Захарченко решал проблемы компаний-подрядчиков РЖД, закрывая проверки в отношении них. За это, говорил Горбунцов. полковник якобы получал 150 тысяч евро в месяц от структур, близких к РЖД.

Впрочем, главной статьей дохода Захарченко, по версии экс-банкира, была комиссия в размере 5% от прибыли подрядных компаний, которые контролировал Маркелов с партнерами. Эти компании выигрывали конкурсы РЖД на сотни миллиардов рублей. Горбунцов считал, что именно так Захарченко и заработал свои 9 млрд рублей.