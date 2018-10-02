Правообладатель иллюстрации Яриханов Руслан Image caption Рамзан Кадыров и Алу Алханов в Чеченской Республике

Бывшие депутаты чеченского парламента Идрис Гаибов и Шамиль Магомаев, пропавшие три месяца назад, объявились дома. Об этом Русской службе Би-би-си рассказали их друзья и родственники.

Оба источника подтвердили нахождение Идриса Гаибова у себя дома. При этом друг бывшего депутата Ризван отрицает, что Гаибов ранее задерживался чеченскими силовиками: "С ним все нормально, он находится дома, его никто не похищал", - сказал он. То же самое сказал Би-би-си родственник Гаибова, пожелавший не называть свое имя.

Ранее издание Росбалт со ссылкой на источник, знакомый ситуацией, сообщило, что двое депутатов отпущены на свободу: "Они помятые, испуганные, но явно довольные тем, что все кончилось. Почти ни с кем не общаются. Они, вероятно, были на воспитательных каникулах, которые вполне могли стать и последними. Возможно, их простили на каких-то условиях", - предполагает Росбалт.

По данным издания "Кавказ.Реалии", Гаибов и Магомаев были похищены в июне 2018 года. Издание со ссылкой на свои источники утверждало, что власти Чечни обвинили депутатов, а также еще двоих жителей региона в том, что 10 лет назад они участвовали в сговоре против главы республики Рамзана Кадырова. Источники издания, утверждали, что похищенных якобы пытали, требуя рассказать об общении с экс-президентом Чечни Алу Алхановым.

Как писало издание, 16 июня некие автоматчики задержали бывшего командира республиканского ОМОНа Артура Ахмадова при въезде в селение Пролетарское Грозненского района. Спустя какое-то время под стражу взяли депутатов Идриса Гаибова, Шамиля Магомаева, а также Магомеда Ханбиева, который когда-то занимал пост министра обороны Ичкерии. Последний вскоре был отпущен и вернулся на работу. Судьба остальных была до сих пор неизвестна.

Издание Росбалт подозревает, что именно Ахмадов мог назвать имена бывших сообщников - Гаибова и Магомаева.

Сразу после того, как появилась информация о задержании депутатов, с сайта парламента Чечни исчезли страницы Гаибова и Магомаева. 21 июня на заседание республиканского парламента вынесли вопрос о досрочном прекращении полномочий депутатов Гаибова и Магомаева "на основании их письменных заявлений о сложении полномочий". Решение было принято единогласно. Позже на сайте появилось постановление спикера парламента о выводе обоих депутатов из состава комитета парламента.

Все трое - депутаты и бывший руководитель ОМОН - входили в окружение первого президента Чечни Ахмата Кадырова. После гибели Кадырова-старшего они работали с президентом Алу Алхановым, у которого был конфликт с нынешним главой региона. Рамзан Кадыров обвинял Алханова в том, что тот готовил на него покушение ради удержания власти.

После ухода с поста президента Алу Алханов впервые появился на экранах чеченского телевидения только в 2013 году. Во время интервью с пресс-секретарем главы Чечни Алханов обвинил в конфликте с Рамзаном Кадыровым свое и его окружение.