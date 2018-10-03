Во Франции задержан гангстер, бежавший из тюрьмы на вертолете

Правообладатель иллюстрации IBO/SIPA/REX/Shutterstock Image caption Редуан Фаид (фотография 2010 года)

Французский преступник Редуан Фаид, бежавший из тюрьмы на вертолете три месяца назад, задержан, сообщил источник в полиции страны.

Самого разыскиваемого во Франции преступника задержали в городе Крей, пригороде Парижа, в котором он родился. По информации собеседника Би-би-си, вместе с Фаидом был задержан также брат гангстера и еще двое мужчин.

46-летний Редуан Фаид с детства был поклонником фильмов о гангстерах. По его словам, голливудские фильмы научили его, как скрываться от полиции.

Впервые он был задержан в 1998 году за вооруженное ограбление. Из тюрьмы ему удавалось сбегать дважды.

Второй побег Фаид осуществил 1 июля 2018 года. Он бежал из тюрьмы в Рео, расположенной на юго-востоке Парижа. Ему помогли трое вооруженных мужчин, которые ворвались в тюремную комнату для посетителей. Оказавшись за переделами тюрьмы, они посадили Фаида на вертолет, которым, как выяснилось позже, управлял захваченный в заложники инструктор. Весь побег занял несколько минут, пострадавших не было.

На момент своего второго побега Фаид отбывал 25-летний срок за попытку ограбления, в ходе которой погибла женщина-полицейский.

"Мы поместим его в тюрьму особо строгого режима, где за ним будут следить чрезвычайно внимательно", - сказала министр юстиции Франции Николь Беллубэ в интервью радиостанции Europe 1.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Редуан Фаид был задержан в ночь на среду, 3 октября, в своем родном городе Крей

Кто такой Редуан Фаид?

Редуан Фаид родился в 1972 году в городе Крей. В 1990-х он возглавил группировку, которая занималась вооруженными грабежами и вымогательствами.

Правообладатель иллюстрации Huw Evans picture agency Image caption Вертолет, на котором Фаид бежал из тюрьмы, был позже найден в муниципалитете Гонесс, который находится в 16 км к северо-востоку от Парижа

По словам самого Фаида, гангстером он решил стать, насмотревшись голливудских боевиков. Как рассказывал преступник, особенно его вдохновил фильм "Лицо со шрамом" с Аль Пачино в главной роли. Из этих фильмов он почерпнул и некоторые схемы ограблений.

В 1997 году во время нападения на охраняемый фургон с ценным грузом он и его сообщники были в хоккейных вратарских масках, как бандиты в фильме "Схватка" с участием Роберта де Ниро и Аль Пачино.

Потом он рассказывал, что посмотрел "Схватку" сотни раз. Однажды он повстречался с режиссером картины Майклом Манном на кинофестивале в Париже и сказал ему: "Вы мой технический советник".

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В 2013 году Интерпол поместил Редуана Фаида в список разыскиваемых преступников

Редуан Фаид стал еще более известным после выхода в 2009 году его книги, в которой описывается парижское детство будущего гангстера и его путь в криминальный мир. Тогда он находился на свободе. Фаида приглашали в телепередачи, он превратился в своего рода знаменитость.

После выхода книги полицейские между собой стали называть Фаида "L'Écrivain" - "писатель".

Хроника побегов и освобождений Фаида