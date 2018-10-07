Ушел в консульство и не вернулся. Что случилось с саудовским журналистом в Стамбуле?
Турецкие власти полагают, что саудовский журналист Джамал Хашогги мог быть убит на территории генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле.
Эр-Рияд отвергает это предположение, заявляя, что также ведет поиски пропавшего журналиста.
Журналист, известный своей критикой в адрес властей Саудовской Аравии, пропал 2 октября, после того как отправился в генконсульство Саудовской Аравии для получения документов о разводе.
Около здания консульства Хашогги ждала его невеста. По ее словам, Хашогги выглядел озабоченным и сказал ей ждать его на улице. Перед тем, как зайти в здание, он сказал ей связаться с турецкими властями в случае, если он не выйдет обратно.
Журналист вошел в здание дипломатического учреждения в минувший вторник в 13:00 по местному времени. Невеста ждала его до полуночи, однако Хашогги так и не вернулся.
В консульстве заявили, что Хашогги провел в дипмиссии непродолжительное время и покинул здание.
По данным газеты New York Times, турецкая полиция проверила данные всех камер наблюдения, находящихся вблизи консульства, и пришла к выводу, что самостоятельно Хашогги не покидал здание дипмиссии. Однако, по данным полиции, автомобили дипмисии неоднократно заезжали на территорию консульства и выезжали, отмечает издание.
Пока турецкие власти не предоставили никаких свидетельств в пользу версии об убийстве Хашогги, а также не высказали каких-либо предположений, при каких обстоятельствах мог быть убит журналист.
В среду принц Мохаммед бин Салман сказал агентству Блумберг, что Саудовской Аравии нечего скрывать, а турецкие власти, если хотят, могут войти на территорию консульства и осмотреть его.
"Он [Хашогги] - гражданин Саудовской Аравии, и мы сами хотим знать, что случилось с ним. Мы продолжим вести диалог с правительством Турции, чтобы выяснить, что произошло с Джамалом", - сказал принц.
"Насколько я знаю, он зашел [в консульство] и вышел через несколько минут или через час. Я точно не знаю. Мы проводим расследование вместе с министерством иностранных дел, чтобы выяснить, что произошло", - отметил принц Мохаммед бин Салман.
На вопрос о том, заведены ли в Саудовской Аравии в отношении Хашогги какие-либо уголовные дела, принц не стал отвечать, отметив, что сначала надо выяснить местонахождение журналиста.
МИД Турции уже вызвал посла Саудовской Аравии с требованием "объяснить ситуацию с исчезновением" Хашогги. Тот заверил министра иностранных дел, что никакой информации о местонахождении журналиста не имеет.
"Пропавший голос"
Беспокойство по поводу исчезновения Хашогги уже выразил госдепартамент США: ведомство также требует обнародовать информацию о нем.
Издание Washington Post пишет, что убийство Хашогги было бы чудовищным и немыслимым поступком.
Корреспондент Би-би-си в Стамбуле Марк Лоуэн отмечает, что если версия об убийстве журналиста подтвердится, это приведет к серьезному кризису в отношениях Турции и Саудовской Аравии.
5 октября газета Washington Post выпустила номер с "колонкой" Хашогги. Вместо текста на развороте газеты - только пустое пространство. "Колонку" назвали "Missing Voice" ("Пропавший голос").
В редакционной колонке Washington Post выразила беспокойство по поводу внезапного исчезновения журналиста.
Газета также призвала принца Мохаммеда бин Салмана спокойно относиться к конструктивной критике со стороны "таких патриотов, как Джамал Хашогги" и "сделать все, чтобы тот мог выполнять свою работу".
Кто такой Джамал Хашогги
59-летний Джамал Хашогги известен как один из наиболее последовательных критиков властей Саудовской Аравии, в частности, наследного принца Мохаммеда бин Салмана, занимающего пост вице-премьера и министра обороны страны.
В июне прошлого года, сразу после неожиданного провозглашения Мохаммеда бин Салмана наследным принцем, Саудовская Аравия начала серию финансовых и правовых реформ, которые встретили одобрение со стороны стран Запада. Однако одновременно с проведением реформ власти Саудовской Аравии провели целую серию арестов - за это время были задержаны многие активисты, правозащитники, журналисты и религиозные деятели.
В августе в представительстве верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что власти Саудовской Аравии с 15 мая арестовали по меньшей мере 15 гражданских активистов, среди которых были мужчины и женщины. Восемь из них, предположительно, уже вышли на свободу, но местонахождение остальных неизвестно.
Джамал Хашогги - бывший редактор газеты al-Watan и телеканала Saudi TV - на протяжении многих лет был приближен к королевской семье Саудовской Аравии.
Хашогги покинул Саудовскую Аравию и уехал в США после ареста его нескольких близких друзей и после того, как газета al-Hayat отказалась публиковать его колонку. Как сообщалось, тогда журналисту настоятельно посоветовали отказаться от ведения своего микроблога в "Твиттере", у которого более 1,6 млн подписчиков.
В США он вел собственную колонку в газете Washington Post и продолжал появляться в эфире арабских и западных каналов.
"Я покинул свою родину, свою семью и работу и я не могу молчать. Если я поступлю по-другому, я предам тех, кто сейчас томится в тюрьме. Я могу говорить, в то время как многие - не могут", - так говорил Хашогги в сентябре прошлого года.