Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Джамал Хашогги зашел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуде днем 2 октября. С тех пор о его местонахождении ничего не известно

Турецкие власти полагают, что саудовский журналист Джамал Хашогги мог быть убит на территории генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

Эр-Рияд отвергает это предположение, заявляя, что также ведет поиски пропавшего журналиста.

Журналист, известный своей критикой в ​​адрес властей Саудовской Аравии, пропал 2 октября, после того как отправился в генконсульство Саудовской Аравии для получения документов о разводе.

Около здания консульства Хашогги ждала его невеста. По ее словам, Хашогги выглядел озабоченным и сказал ей ждать его на улице. Перед тем, как зайти в здание, он сказал ей связаться с турецкими властями в случае, если он не выйдет обратно.

Журналист вошел в здание дипломатического учреждения в минувший вторник в 13:00 по местному времени. Невеста ждала его до полуночи, однако Хашогги так и не вернулся.

В консульстве заявили, что Хашогги провел в дипмиссии непродолжительное время и покинул здание.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Невеста Хашогги ждала его около консульства 11 часов

По данным газеты New York Times, турецкая полиция проверила данные всех камер наблюдения, находящихся вблизи консульства, и пришла к выводу, что самостоятельно Хашогги не покидал здание дипмиссии. Однако, по данным полиции, автомобили дипмисии неоднократно заезжали на территорию консульства и выезжали, отмечает издание.

Пока турецкие власти не предоставили никаких свидетельств в пользу версии об убийстве Хашогги, а также не высказали каких-либо предположений, при каких обстоятельствах мог быть убит журналист.

В среду принц Мохаммед бин Салман сказал агентству Блумберг, что Саудовской Аравии нечего скрывать, а турецкие власти, если хотят, могут войти на территорию консульства и осмотреть его.

"Он [Хашогги] - гражданин Саудовской Аравии, и мы сами хотим знать, что случилось с ним. Мы продолжим вести диалог с правительством Турции, чтобы выяснить, что произошло с Джамалом", - сказал принц.

"Насколько я знаю, он зашел [в консульство] и вышел через несколько минут или через час. Я точно не знаю. Мы проводим расследование вместе с министерством иностранных дел, чтобы выяснить, что произошло", - отметил принц Мохаммед бин Салман.

На вопрос о том, заведены ли в Саудовской Аравии в отношении Хашогги какие-либо уголовные дела, принц не стал отвечать, отметив, что сначала надо выяснить местонахождение журналиста.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В консульстве Саудовской Аравии утверждают, что Хашогги покинул здание дипмисии вскоре после того, как получил документы

МИД Турции уже вызвал посла Саудовской Аравии с требованием "объяснить ситуацию с исчезновением" Хашогги. Тот заверил министра иностранных дел, что никакой информации о местонахождении журналиста не имеет.

"Пропавший голос"

Беспокойство по поводу исчезновения Хашогги уже выразил госдепартамент США: ведомство также требует обнародовать информацию о нем.

Издание Washington Post пишет, что убийство Хашогги было бы чудовищным и немыслимым поступком.

Корреспондент Би-би-си в Стамбуле Марк Лоуэн отмечает, что если версия об убийстве журналиста подтвердится, это приведет к серьезному кризису в отношениях Турции и Саудовской Аравии.

5 октября газета Washington Post выпустила номер с "колонкой" Хашогги. Вместо текста на развороте газеты - только пустое пространство. "Колонку" назвали "Missing Voice" ("Пропавший голос").

В редакционной колонке Washington Post выразила беспокойство по поводу внезапного исчезновения журналиста.

Газета также призвала принца Мохаммеда бин Салмана спокойно относиться к конструктивной критике со стороны "таких патриотов, как Джамал Хашогги" и "сделать все, чтобы тот мог выполнять свою работу".

Кто такой Джамал Хашогги

59-летний Джамал Хашогги известен как один из наиболее последовательных критиков властей Саудовской Аравии, в частности, наследного принца Мохаммеда бин Салмана, занимающего пост вице-премьера и министра обороны страны.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В США Хашогги вел собственную колонку в газете Washington Post

В июне прошлого года, сразу после неожиданного провозглашения Мохаммеда бин Салмана наследным принцем, Саудовская Аравия начала серию финансовых и правовых реформ, которые встретили одобрение со стороны стран Запада. Однако одновременно с проведением реформ власти Саудовской Аравии провели целую серию арестов - за это время были задержаны многие активисты, правозащитники, журналисты и религиозные деятели.

В августе в представительстве верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что власти Саудовской Аравии с 15 мая арестовали по меньшей мере 15 гражданских активистов, среди которых были мужчины и женщины. Восемь из них, предположительно, уже вышли на свободу, но местонахождение остальных неизвестно.

Джамал Хашогги - бывший редактор газеты al-Watan и телеканала Saudi TV - на протяжении многих лет был приближен к королевской семье Саудовской Аравии.

Хашогги покинул Саудовскую Аравию и уехал в США после ареста его нескольких близких друзей и после того, как газета al-Hayat отказалась публиковать его колонку. Как сообщалось, тогда журналисту настоятельно посоветовали отказаться от ведения своего микроблога в "Твиттере", у которого более 1,6 млн подписчиков.

В США он вел собственную колонку в газете Washington Post и продолжал появляться в эфире арабских и западных каналов.

"Я покинул свою родину, свою семью и работу и я не могу молчать. Если я поступлю по-другому, я предам тех, кто сейчас томится в тюрьме. Я могу говорить, в то время как многие - не могут", - так говорил Хашогги в сентябре прошлого года.