Правообладатель иллюстрации Alamy Image caption Член "Альтернативы для Германии" Николь Хёхст поддержала дочь в соцсетях

Конкурс детской поэзии в Германии оказался в центре скандала после того, как свое стихотворение на нем продекламировала дочь политика из ультраправой партии "Альтернатива для Германии", 14-летняя Ида Мари Мюллер.

В стихотворении девочки, которое многие сочли расистским, говорится о нападении мигранта с ножом на жительницу "священной германской земли" . Мюллер прочла его перед аудиторией в 100 человек в городе Шпеер на юго-западе страны.

Девочке аплодировали, но жюри дисквалифицировало ее и конкурс выиграл другой ребенок. Аудитория отреагировала на это язвительными выкриками.

Мюллер не пустили на церемонию награждения, а позже бургомистр Шпеера из партии ХДС обвинила ее в использовании конкурса, организованного для борьбы с расизмом среди молодежи, для пропаганды антимигрантских идей "Альтернативы для Германии".

"Мужчина издалека, попавший в руки контрабандистов людей, без паспорта и мобильного телефона. Он появился на нашей священной германской земле. Он не может познакомиться с женщиной, поэтому берет ее с помощью ножа", - так можно перевести стихотворение.

Мать Иды Мюллер, член АдГ Николь Хёхст, опубликовала в соцсетях фото своего дома, который неизвестные разрисовали граффити с критикой "Альтернативы для Германии".

"Современные нацисты пачкают людям дома", - написала она.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Предвыборная агитация "Альтернативы для Германии" с лозунгом "остановить исламизацию"

Германия переживает период активизации ультраправых. В начале сентября в восточногерманском городе Хемниц в результате столкновений между участниками демонстраций против иммиграции и их противниками пострадали несколько человек.

Члены националистических группировок несколько дней не покидали центр города, где незадолго до этого был убит ножом мужчина. Полиции пришлось разгонять сторонников ультраправых взглядов с помощью водометов.

По подозрению в этом нападении полиция задержала 23-летнего гражданина Сирии и 22-летнего иракца.

1 октября власти объявили об аресте в Хемнице шестерых ультраправых активистов.

В прокуратуре сообщили, что задержанных подозревают в формировании ультраправой радикальной группировки "Революция Хемниц". Всего в организации было семь человек; седьмого участника, 31-летнего Кристиана К., задержали еще две недели назад по обвинению в серьезном нарушении общественного порядка. Именно его немецкие власти считают лидером ультраправой ячейки. С 14 сентября он находится под стражей.

Известно, что группировку "Революция Хемниц" активисты создали не позднее 11 сентября 2018 года, то есть меньше чем через месяц после беспорядков в Хемнице.

"Альтернатива для Германии" - правая партия с антимигрантской платформой. В 2017 году она ее представители впервые получили кресла в федеральном парламенте, набрав 12,6% голосов.