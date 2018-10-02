Image caption К месту происшествия стянулись автомобили полиции (фото архивное)

Мужчина с ножом напал на пассажиров в движущемся поезде лондонского метро, неподалеку от станции Хакни Сентрал на востоке британской столицы. Нападавший задержан, полиция говорит об одном раненом.

Британская транспортная полиция, к чьем ведении находится лондонское метро, сообщает об одном пострадавшем в ходе нападения во время вечернего часа-пик, около 18:00 по местному времени, в подъезжавшем к станции поезде. Он госпитализирован. Нападавший задержан.

Как предполагается, жизни раненого ничего не угрожает.

Очевидица Хэйзел Ортон рассказала Би-би-си о том, что произошло:

"Я сидела в поезде, подъезжала к Хакни Сентрал. Внезапно мимо меня пробежала волна людей. Было много крика и шума, сработал сигнал тревоги. Мы подъехали к платформе, и люди начали кричать, что нужно как можно быстрее выходить. Я была в шоке. Посмотрев направо, я увидела мужчину, лежащего на полу. Он тяжело дышал и держался за грудь, на которой растекалось мокрое красное пятно. Он был похож на восточноевропейца, рабочего, на нем был белый шлем. Я не видела мужчину с ножом или других пострадавших, только толпу людей, выбегавших из станции", - рассказала она.

Движение поездов по ветке было приостановлено, дороги в районе происшествия перекрыты. Около 20:00 по местному времени администрация метро объявила о возобновлении движения.

Британская транспортная полиция обратилась ко всем, кто видел что-либо подозрительное на станции Хакни Сентрал в этом время, с просьбой рассказать об увиденном.

Некоторые свидетели говорили в "Твиттере" о нескольких раненых.

Пропустить Twitter пост , автор: @NickRenKom A man has just gone on a rampage with a knife on a train stopping at Hackney Central. He’s been arrested by police but it looks like some people on the train were injured. The train has been evacuated. — Nick Renaud-Komiya (@NickRenKom) 2 октября 2018 г.

"Мужчина начал набрасываться с ножом на пассажиров поезда, проходящего через Хакни Сентрал. Его задержали полицейские, но похоже, что несколько пассажиров были ранены. Поезд эвакуировн", - написал журналист-фрилансер Ник Рено-Комийя.

В районе станции видны автомобили "скорой помощи" и полиции.