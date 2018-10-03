Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Никола Пашинян сообщил, что готов уйти в отставку в ближайшие дни

Премьер-министр Армении Никол Пашинян перед многотысячной толпой, окружившей здание парламента, заявил, что будет добиваться досрочных парламентских выборов. После этого премьер направился в здание парламента для переговоров.

Ранее во вторник Пашинян дал указание уволить министров правительства и губернаторов, выдвинутых партиями "Процветающая Армения" и "Дашнакцутюн".

Поздно вечером во вторник президент Армении Армен Саркисян подписал указы об увольнении всех министров и губернаторов, представляющих эти партии.

По последней информации из Еревана, участники митинга на проспекте Баграмяна прорвались на территорию парламента.

Выступая перед сторонниками, Пашинян заявил, что сразу после вступления этих указов в силу он намерен подать в отставку, сохранив, впрочем, должность исполняющего обязанности премьера.

"Чтобы кто-то не думал, что я цепляюсь за должность премьер-министра. Семь и один день спустя парламент должен будет избрать премьер-министра. Если в этот срок премьер не будет избран, то должны быть проведены еще одни выборы через семь и плюс один день. Если после этого также не будет избран премьер, то должны быть назначены досрочные парламентские выборы", - цитирует премьера сайт news.am.

Пашинян рассчитывает, что конкурирующие партии не будут выдвигать кандидатов на пост премьер-министра в этот период.

Объявив о своих планах, Пашинян вошел в здание парламента для переговоров с членами конкурирующих фракций. В соответствии с его планом, досрочные парламентские выборы могут пройти уже в декабре.

"Сейчас я постараюсь узнать позицию наших коллег о том, как преодолеть кризис. Я думаю, что мы придем к консенсусу о проведении внеочередных выборов и что они после моей отставки не представят кандидатуру премьера, чтобы не нервировать людей", - сказал он журналистам.

Выйдя к своим сторонникам по окончании переговоров, Пашинян сообщил, что парламентские фракции, как ему показалось, "услышали месседж народа" и не собираются выдвигать другого кандидата в премьер-министры.

Толпа у здания парламента

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Сторонники Пашиняна по его призыву собрались у здания Национального собрания

Парламент Армении на внеочередном заседании во вторник принял во втором и окончательном чтении изменения в закон "О регламенте Национального собрания", которые позволят депутатам застраховаться от возможного роспуска парламента.

Депутаты от фракции "Выход" бойкотировали заседание, следуя призыву премьер-министра Никола Пашиняна, который заявил, что принятие законопроекта "означает официальное начало контрреволюции".

За законопроект проголосовали представители Республиканской партии Армении, а также "Дашнакцутюн" и блока "Царукян".

В ночь на вторник, по сообщениям армянских СМИ, участники митинга на проспекте Баграмяна смогли прорваться на территорию парламента.

Несмотря на то, что премьер-министр Никол Пашинян призвал не входить в здание, несколько человек попытались войти в парламент. Однако им не позволили сделать это депутаты от фракции "Выход", сообщает "Новости Армении-NEWS.am"

В настоящий момент депутаты не могут покинуть здание парламента, так как участники митинга перекрыли выходы. По информации корреспондентов, у парламента сохраняется напряженная обстановка.