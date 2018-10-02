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Министр обороны России Сергей Шойгу доложил российскому президенту Владимиру Путину об отправке в Сирию зенитно-ракетных комплексов С-300. Об этом сообщают российские информагентства со ссылкой на заявление, которое Шойгу сделал на совещании президента с членами российского совета безопасности.

По словам Шойгу, в рамках поставки системы С-300 Россия передала Сирии 49 единиц техники. На обучение сирийских военных использованию этих комплексов уйдет около трех месяцев. Шойгу отметил, что персонал уже отобран и процесс обучения начался.

Министр добавил, что работу по формированию единой системы ПВО в Сирии завершат к 20 октября. Она объединит российские системы ПВО в Сирии в одну сеть с сирийскими.

Кроме того, Шойгу сообщил, что Россия усилила систему радиоэлектронной борьбы в Сирии и контролирует направление, с которого совершались заходы для авиаударов по сирийской территории, на 200 километров.

"Безответственные игроки"

Возможность поставки сирийским властям комплексов С-300 обсуждалась последние две недели и вызывала резкое недовольство США и Израиля.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон называл этот шаг "крупной ошибкой" и говорил, что он приведет к "значительной эскалации" напряженности в регионе.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с российским президентом Владимиром Путиным заявил, что передача столь эффективных систем "безответственным игрокам" только усложнит и без того непростую ситуацию в регионе. Премьер-министр при этом отметил, что Израиль будет продолжать защищать свои интересы.

Сбитый самолет

Россия приняла решение о передаче после того, как сирийские ПВО сбили российский самолет-разведчик Ил-20, пытаясь отбить атаку израильской авиации на Латакию. Это произошло 17 сентября. Все 15 находившихся на борту российских военных погибли.

Огонь велся из старого советского комплекса С-200.

Минобороны России обвинило в инциденте израильские ВВС, чьи истребители F-16 наносили удары по сирийской провинции Латакия. Израиль, в свою очередь, возложил ответственность за удар на сирийских военных, которые, по их версии, вели беспорядочный огонь и не убедились в отсутствии в небе российского Ил-20.