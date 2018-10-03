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Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, в котором предлагает частично декриминализовать статью 282 УК РФ о возбуждении ненависти (экстремизме). Уголовное наказание в некоторых случаях предлагается заменить на штрафы. 282-ю статья вызывала критику в обществе. Именно по ней возбуждаются дела за репосты.

Путин предлагает не привлекать к уголовной ответственности за однократные деяния, не представляющие серьезной угрозы для безопасности государства.

Уголовное наказание президент предлагает применять, если в течение года было совершено аналогичное деяние, за которым последовало административное наказание. Иными словами, уголовное дело можно будет завести только в случае повторного нарушения.

Поправки вносятся и в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), а не только в Уголовный кодекс России (УК РФ). В КоАП появится статья "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".

За это предлагается наказывать штрафом от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, обязательными работами до 100 часов или административным арестом до 15 суток.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что не во всех случаях привлечение к уголовной ответственности по 282-й статье УК РФ "является обоснованным".

Дела о репостах

В этом году резко выросло число уголовных дел, возбужденных по "экстремистской" статье, в том числе в отношении тех, кто делал репосты сообщений в социальных сетях. Наибольший резонанс вызвало дело барнаульской 23-летней студентки Марии Мотузной, которая несколько лет назад сохранила у себя во "ВКонтакте" фотографии, показавшиеся следователям "экстремистскими".

Еще один студент из Барнаула, 19-летний Даниил Маркин, которого привлекли к суду за картинку с персонажем сериала "Игра престолов", пока не понимает, будет ли прекращено его уголовное дело.

"Непонятно, почему Путин был в курсе, что у нас есть такая статья и по ней карают молодежь, и ничего с ней не делал, а только на фоне громких событий решил, что, может быть, перегнули палку, - сказал он Би-би-си. - Или, может, это такой прием: сначала людей запугиваешь, а потом все отменяешь, и вроде бы стало лучше, хотя на самом деле ничего не изменилось".

Путину жаловались

В начале июня во время "прямой линии" с Путиным депутат Госдумы Сергей Шаргунов задал вопрос о "тревожных сигналах с разных мест, особенно из провинции" о привлечении по 282-й статье за выражение мнений. Тогда Путин сказал, что нужно определиться с самими понятиями, что такое экстремизм, и не "доводить все до маразма и до абсурда".

В конце июня Шаргунов и еще один депутат Госдумы Алексей Журавлев внесли в Госдуму два законопроекта с предложением полностью перенести ответственность за распространение в интернете высказываний, пропагандирующих ненависть либо вражду, а также унижающие человеческое достоинство, в том числе репосты, из 282-й статьи УК в КоАП.

В Минкомсвязи России поддержали предложения Шаргунова, но в целом правительство было против. 13 сентября комитет Госдумы по безопасности не поддержал его законопроект.

"Те же самые люди, которые отклоняли мой законопроект, теперь будут рассказывать, что они всегда были за это, побегут впереди паровоза", - сказал Шаргунов Би-би-си. "Но какая разница? Я готов отдать лавры кому угодно, лишь бы людям стало легче и меньше было абсурдных уголовок, - добавил он. - Я считаю, что в целом 282-я [статья] дурна, но возможность как-то ее очеловечить, не лепить автоматом уголовные дела, это тоже движение в сторону гуманизации законодательства".

По мнению Шаргунова, президентские поправки появились в результате "давления общества и, в том числе, и того вопроса, который я задавал [Путину] во время "прямой линии".

Реакция правозащитника

По сути, законопроект о частичной декриминализации статьи 282 УК РФ - это объявление амнистии для всех осужденных и подследственных по этой статье, написал в "Твиттере" правозащитник Павел Чиков. Он сравнивает предложение Путина с уголовным наказанием за неоднократные нарушения на митингах (212.1 УК РФ), по которой был осужден активист Ильдар Дадин.

"То есть невозможно будет привлечь к уголовной ответственности за публикацию в интернете сразу. Сначала человека нужно привлечь по административке, - пояснил Чиков в своем телеграм-канале. - "Судимость" по административной ответственности сохраняется в течение одного года. Если человек повторно постит экстремизм в течение этого времени, возникают основания для привлечения к уголовной ответственности".

Правозащитник отмечает, что в КоАП, помимо новой статьи, останется статья о массовом распространении экстремистских материалов.

"В целом оперативникам ЦПЭ (центров по противодействию экстремизму в МВД. - Би-би-си) работать теперь будет сложнее, сидеть у компьютера и штамповать уголовные дела по статье 282 будет невозможно", - считает Чиков.

Что решил Верховный суд

Ранее на случаи необоснованного привлечения к уголовной ответственности по 282-й статье неоднократно указывал Верховный суд России.

20 сентября пленум Верховного суда России постановил, что самого факта публикации поста в социальной сети или репоста еще недостаточно для возбуждения уголовного дела, поскольку нужно доказать преступный умысел автора сообщения.

В пояснительной записке к законопроекту Путина есть отсылка на это это постановление Верховного суда России, требующего правовой оценки действий, направленных на возбуждение ненависти либо вражды, с точки зрения опасности для государства и общества.

Комментируя сентябрьское постановление, зампред суда Владимир Давыдов говорил: "Доказывать нужно не факт репоста или лайка, криминальны не они. Сам по себе факт такой публикации, даже если она содержит экстремистские материалы, не должен являться основанием для возбуждения уголовного дела".

Пленум также постановил, что при решении вопроса о наличии или отсутствии умысла возбудить ненависть в социальной сети следует учитывать контекст, охват аудитории, количество просмотров и частоту обновления страницы. Судьи также должны обратить внимание на личность подозреваемого и убедить в том, что он придерживается радикальных взглядов, следовало из постановления.

"Зашел человек на страничку, скопировал к себе что-то, а материал действительно экстремистский - это ни о чем не говорит ровным счетом, нужно доказывать умысел", - пояснял судья Давыдов.

Пленум Верховного суда России и ранее указывал на необходимость учитывать контекст, мотив и прочие обстоятельства, но это не повлияло на правоприменительную практику, говорил юрист правозащитной организации "Агора" Дамир Гайнутдинов.

В ноябре 2016 года Верховный суд разъяснял, что "следует исходить из совокупности всех обстоятельств содеянного и учитывать, в частности, контекст, форму и содержание размещенной информации, наличие и содержание комментариев или иного выражения отношения к ней".

В прошлом году по делам об экстремизме в России были осуждены 783 человека, говорил судья Давыдов.