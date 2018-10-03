Правообладатель иллюстрации Dzhavahadze Zurab/TASS Image caption Акименков, страдающий врожденным заболеванием глазной сетчатки, провел полтора года в СИЗО

Российский Верховный суд признал, что Владимир Акименков - один из осужденных по "болотному делу", - незаконно находился под стражей во время следствия и суда.

Это произошло на основании решения Европейского суда по правам человека, сообщил Интерфаксу адвокат осужденного Дмитрий Аграновский.

Он пояснил, что юридических последствий этого решения закон не предусматривает, и защита намерена добиваться компенсации морального вреда через суд.

"Мы довольны сегодняшним решением Верховного суда и считаем, что оно поможет снизить количество арестов на территории РФ по данной категории дел и чаще избирать задержанным альтернативную меру пресечения", - добавил юрист.

За что арестовали Акименкова?

Акименков был арестован летом 2012 года после массовых беспорядков в ходе согласованной с властями акции на Болотной площади в Москве. Он был в числе 29 фигурантов дела об организации массовых беспорядков на территории РФ.

Акименков находился под стражей до того, как вышел из СИЗО по амнистии в декабре 2013 года.

В феврале этого года Европейский суд по правам человека признал, что при его аресте было нарушено сразу несколько статей Конвенции по защите прав человека и основных свобод.

ЕСПЧ постановил взыскать в пользу Акименкова с России 10 тысяч евро (около 760 тысяч рублей) компенсации.

Как решил суд, нарушения касались условий доставления заявителя в суд и из суда, а также его содержания в стеклянном "аквариуме" в Мосгорсуде.

Беспорядки на Болотной

6 мая 2012 года на Болотной площади произошли столкновения между ОМОНом и участниками акции протеста, которая была приурочена к инаугурации избранного на третий срок президента Владимира Путина.

После этого было возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках и применении насилия к представителям власти.

Совет по правам человека при президенте России, проанализировав видеозаписи событий 6 мая 2012 года, пришел к выводу, что массовых беспорядков на Болотной площади не было, а стычки с демонстрантами были спровоцированы полицией. Правозащитники называют "болотное дело" политически мотивированным, а осужденных - политзаключенными.

ЕСПЧ считает разгон митинга на Болотной площади 6 мая 2012 года нарушением права граждан на свободу собраний, а судебные процессы над его участниками - "несправедливыми".