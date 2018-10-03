Media playback is unsupported on your device "Скрипаль просто подонок": Владимир Путин - о скандале с "Новичком"

Президент России Владимир Путин назвал бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля предателем родины и подонком, сравнив шпионаж с проституцией. Ранее Путин в более сдержанных выражениях комментировал отравления Скрипаля и его дочери, отвергая причастность к нему властей России.

Российский президент заговорил об этом на пленарной сессии Российской энергетической недели.

"Я вижу, что некоторые ваши коллеги проталкивают теорию, что господин Скрипаль чуть ли не правозащитник какой-то. Он просто шпион. Предатель Родины. Есть такое понятие - предатель родины. Вот он - один из них", - заявил Путин, отвечая на вопрос телеведущего, корреспондента американской телерадиокомпании Пи-би-эс Райана Чилкоута.

"Представьте себе: вдруг у вас возникает человек, который предает свою страну. Как вы к нему отнесетесь? Любой здесь сидящий представитель любой страны? Он просто подонок - вот и все", - добавил российский президент.

"Шпионаж, так же, как и проституция, одна из важнейших профессий в мире", - продолжил президент.

"Я иногда смотрю на то, что происходит вокруг этого дела, и просто удивляюсь. Приехали какие-то мужики и начали травить там бомжей у вас. Это что за бред? В очистке что ли они работают?", - сказал Путин.

Власти Британии обвиняют в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Руслана Боширова и Александра Петрова, называя их сотрудниками российской военной разведки. После отравления Скрипалей в Солсбери в соседнем городе Эймсбери нашли двух человек со схожими симптомами, один из них умер.

Полиция пришла к выводу, что они были отравлены тем же веществом, что и Скрипали. Стерджес умерла в больнице. Модератор пленарной сессии, задавая вопросу Путину, напомнил, что при отравлении бывшего офицера ГРУ погиб бездомный человек.

"Этот Скрипаль, как я уже сказал, предатель, его поймали, он наказан, отсидел в общей сложности пять лет в тюрьме, мы его выпустили. Все. Он уехал и еще продолжал сотрудничать и консультировал какие-то спецслужбы", - подытожил свой ответ Путин.

Отравление Скрипалей

Сергея Скрипаля и его дочь Юлию Скрипаль нашли без сознания на скамейке в Солсбери 4 марта. Британские власти заявили, что Скрипали стали жертвами отравления боевым нервно-паралитическим веществом класса "Новичок" и что за отравлением с высокой вероятностью стояла Россия. Спустя два месяца Скрипалей выписали из больницы.

Позже, в июле того же года, в другом провинциальном городе Эймсбери умерла Дон Стерджесс. Британские власти заявили, что она получила смертельную дозу "Новичка" из флакона духов, который подобрал ее друг Чарли Роули на улице. Он также получил дозу вещества, но быстро поправился.

Позже власти Британии обнародовали имена и фотографии предполагаемых отравителей: это люди, въехавшие в Британию под именами Руслана Боширова и Александра Петрова. Британия назвала их "кадровыми сотрудниками ГРУ". По версии изданий Bellingcat и The Insider, настоящее имя Руслана Боширова - Анатолий Чепига.

Media playback is unsupported on your device "Чушь, бред, нонсенс": Путин - об обвинениях в отравлении Скрипаля

Что Путин раньше говорил о Скрипале

Путин уже не раз высказывался об инциденте в Солсбери и о той напряженности в международных отношениях, которая из-за него возникла, но еще ни разу он не давал Скрипалю каких-либо характеристик.

Через неделю после отравления Скрипалей Путин во время предвыборной поездки в Краснодарский край впервые прокомментировал случившееся.

На вопрос корреспондента Би-би-си Стивена Розенберга, причастна ли Россия к отравлению экс-полковника ГРУ и его дочери, Путин тогда ответил так: "Слушайте, мы здесь занимаемся сельским хозяйством. Как видите, это направлено на то, чтобы создать условия для жизни людей - а вы мне говорите о каких-то трагедиях. Вы сначала разберитесь там, а потом мы с вами будем это обсуждать, ладно?"

Непосредственно в день президентских выборов, 18 марта, он отверг обвинения в адрес России: "Это чушь, бред, нонсенс, чтобы кто-то в России позволил себе подобные выходки накануне президентских выборов и чемпионата мира по футболу. Это просто немыслимо".

При этом Путин заметил, что от боевого отравляющего вещества люди погибли бы на месте.

В сентябре Путин заявил, что российским властям известны подозреваемые по делу об отравлении Скрипалей, о которых рассказали власти Британии.

На следующий день Петров и Боширов появились в эфире государственного канала RT. В интервью главному редактору канала Маргарите Симоньян они заявили, что не имеют отношения к спецслужбам, а в Британию ездили как туристы.