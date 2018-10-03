Губернатор на месяц: Путин назначил главу Хакасии, где победил коммунист

Правообладатель иллюстрации Mikhail Klimentyev/TASS Image caption До сегодняшнего дня Михаил Развожаев занимал пост замминистра по делам Северного Кавказа

Президент России Владимир Путин назначил Михаила Развожаева врио главы Хакасии, где менее чем через месяц должен пройти второй тур выборов. Виктор Зимин, проигравший первый тур коммунисту Валентину Коновалову, уволен. Путин пообещал Развожаеву, что вернет его в Москву.

До сих пор Развожаев занимал пост замминистра по делам Северного Кавказа. Еще раньше он работал замруководителя администрации губернатора Красноярского края.

"Руководитель Хакасии Зимин подал в отставку: и это понятно. Он отказался от дальнейшей борьбы в ходе предвыборной кампании. Но Сибирь вы знаете, там уже по ночам заморозки, нужно довести до полного завершения подготовку к зиме, нельзя ни на один день упускать из вида проблемы социального характера", - сказал Путин Развожаеву.

Путин сам обратил внимание, что ситуация с назначением губернатора всего на один месяц нестандартная. "У меня к вам необычная просьба и несколько необычное поручение, - цитирует президента Интерфакс. - Просьба заключается в том, чтобы вы выехали в Хакасию, поработали там в течение месяца, взяли под контроль ситуацию в республике".

"И потом я готов, обещаю, что сделаю это, верну вас в Москву и, безусловно, найду вам применение в федеральных органах", - заверил чиновника Путин.

Победа коммуниста в Хакасии

Месяц назад в Хакасии состоялись губернаторские выборы, на которых действующий глава республики Виктор Зимин уступил коммунисту Валентину Коновалову. Коновалов набрал 44,81%, за Зимина проголосовали 32,42% избирателей.

Второй тур был назначен на 23 сентября, в нем должны были участвовать Коновалов и Зимин, однако за два дня до голосования Зимин снял свою кандидатуру. "Зимину показали цифры. Он понял, что шансов нет", - рассказывал Би-би-си источник Би-би-си в штабе Зимина.

"В ходе первого тура выборов народ Хакасии выразил недоверие курсу правительства, я понимаю это, принимаю на себя всю ответственность за ситуацию в республике", - объяснил свое решение сам Зимин.

При этом уволенный Путиным глава Хакасии жаловался на то, что в последнее время "работал под тяжелейшим давлением". Он говорил, что на него были обрушены "потоки критики", целью которой была смена власти в республике.

"Я принял решение. Я ухожу. Я ухожу, чтобы не допустить раскола в Хакасии", - говорил Зимин в своем видеообращении, и это было воспринято как заявление об отставке. Но вскоре его пресс-служба уточнила, что речь шла только об отказе участвовать во втором туре выборов, а сам глава Хакасии намерен исполнять обязанности до избрания нового главы региона.

Из-за отказа Зимина продолжать предвыборную гонку второй тур выборов главы Хакасии перенесли на 7 октября. В нем ожидалось участие Коновалова и кандидата от "Справедливой России" Андрея Филягина, который в первом туре набрал 11,23%.

Накануне, 2 сентября, Филягин также снялся с выборов, хотя за день до этого опровергал сообщения СМИ о планах выйти из гонки. "Я продолжаю работать, штаб продолжает работать. Это не соответствует действительности", - говорил он РИА Новости.

Теперь второй тур в Хакасии должен состояться 21 октября. Предполагается, что помимо Коновалова в нем будет участвовать кандидат от "Партии роста" Александр Мяхар.

Сентябрьские выборы 2018

В этом году впервые после возвращения прямых губернаторских выборов кандидаты от правящей "Единой России" не смогли победить в первом туре сразу в четырех регионах - в Хакасии, Приморье, Хабаровском крае и Владимирской области.

Во втором туре кандидаты от ЛДПР со значительным разрывом опередили действующих губернаторов-единороссов во Владимирской области и в Хабаровском крае.

В Приморье во время подсчета голосов лидировал кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, однако после обработки 99% на первое место вышел действующий глава региона Андрей Тарасенко, поддержку которому выражал Путин.

Итоги голосования были отменены приморским избиркомом по требованию ЦИК, констатировавшей многочисленные нарушения, в том числе "грубое вмешательство в избирательную кампанию с применением административного ресурса".

Неделю спустя Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Олега Кожемяко, который до того возглавлял Сахалинскую область и еще два дальневосточных региона.

Отставки губернаторов

Менее чем за месяц после поражения кремлевских кандидатов на губернаторских выборах Путин отправил в отставку пятерых губернаторов.

Первым был сменен глава Астраханской области Александр Жилкин, который руководил регионом 14 лет. Вместо него назначили не связанного с регионом силовика Сергея Морозова. До этого Морозов был замруководителя Федеральной таможенной службы, а раньше работал в ФСО и службе безопасности президента, рассказывали собеседники "Коммерсанта" и "Ведомостей".

Губернатором Приморского края вместо Тарсенко, который не смог победить в первом туре выборов, стал Кожемяко. Кто заменит его на посту губернатора Сахалинской области, пока не известно.

О переводе на другую работу, по словам Путина, попросился также глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков. Он займет должность заместителя секретаря Совета безопасности России, а пост главы северо-кавказской республики президент предложил его однофамильцу Казбеку Кокову.

Накануне, 2 сентября, стало известно об отставках губернаторов Курганской и Липецкой областей Алексея Кокорина и Олега Королева. Исполняющим обязанности губернатора Липецкой области Путин назначил Игоря Артамонова, Курганской - Вадима Шумкова. Артамонов работал вице-президентом Сбербанка, Шумков был вице-губернатором Тюменской области.