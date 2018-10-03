"Непонимание и страх". Москвичи не дали открыть прачечную для бездомных

Правообладатель иллюстрации Alexander Demyanchuk/TASS Image caption Аналогичный проект в Петербурге работает уже почти два года

Благотворительную прачечную для бездомных, которая должа была открыться в Савеловском районе Москвы, перенесут в другое место из-за недовольства местных жителей. Об этом написал в "Фейсбуке" директор благотворительной организации "Ночлежка" Григорий Свердлин.

"Слишком активное сопротивление, слишком много непонимания и страхов окружают пока тему бездомности. А мы, конечно, зря не поговорили предварительно с жителями Савеловского района. Начать с чистого листа сейчас уже не получится", - объяснил он в своем посте.

Теперь благотворители подыскивают для прачечной новое место.

23 августа "Ночлежка" объявила, что открывает первую в Москве "Культурную прачечную", где бездомные люди смогут бесплатно постирать и высушить свои вещи. Планировалось, что ночью прачечную будет использовать благотворительный фонд "Второе дыхание", который обеспечивает одеждой малоимущих.

Оборудование бесплатно предоставила сеть Prachka.com. Прачечная должна была принимать до 50 человек в день. Затраты на годовую аренду и обслуживание прачечной оценивались в 1,82 млн руб. "Ночлежка" объявила сбор пожертвований и планировала открытие на октябрь.

Аналогичную прачечную "Ночлежка" открыла в 2016 году в Санкт-Петербурге. Почти за два года работы ей, по данным организации, воспользовались более 5,5 тысяч человек.

Инициаторы проекта договорились об аренде на территории бывшего завода неподалеку от жилых домов в Савеловском районе Москвы. Место было выбрано в том числе с учетом транспортной доступности для бездомных.

Новостью об открытии прачечной поделились в "Фейсбуке" более 400 раз, об инициативе сообщили "Новая газета", ОТР и другие СМИ. Но планы благотворительных организаций вызвали недовольство группы местных жителей. В конце августа они разместили петицию против открытия прачечной на портале Change.org.

"В наших зеленых и тихих дворах ... без уведомления местных жителей и их согласия открывается прачечная для бездомных! Дело, конечно, хорошее и правильное, НО!!! Вокруг детские площадки, и нетрудно догадаться, где именно будут проводить свободное от стирки время посетители этого заведения! А ведь помимо неприглядного для детей вида, грязи, запаха, клопов и вшей, это еще и опасные ИНФЕКЦИИ, в числе которых, например, туберкулез!!! Без сомнения можно подыскать более подходящее место для такой прачечной", - говорилось в петиции (орфография сохранена).

В социальных сетях и СМИ развернулась дискуссия между сторонниками и противниками проекта. Представители благотворительных организаций пытались убедить своих оппонентов, что не нарушают никаких норм и не принесут жителям района никаких хлопот. Критики идеи, включая будущих соседей прачечной, утверждали, что ее открытие противоречит и здравому смыслу, и санитарно-эпидемиологическим правилам.

Несколько встреч противоборствующих сторон ни к чему не привели.

"Обстановка уже так накалилась, что нет никакой возможности пробиться сквозь это противостояние", - сказала Русской службе Би-би-си директор московского филиала благотворительной организации "Ночлежка" Дарья Байбакова. "Сопротивление, с которым мы столкнулись, говорит о том, что надо было больше потратить сил на разъяснительную работу", - признала она.

Байбакова выразила уверенность, что проект будет реализован в другом районе Москвы в течение ближайших двух-трех месяцев и обещала, что "Ночлежка" на этот раз ответственнее отнесется к информированию жителей. При этом она выразила уверенность, что москвичи в целом поддерживают проект, подчеркнув что 63% пожертвований на прачечную поступили от жителей Москвы.

Один из активистов, выступавших против прачечной в Савеловском районе, Сергей Фатюшкин считает, что главная проблема была вовсе не в отсутствии коммуникации. По его словам, подобные проекты нужно открывать только в удаленных от жилых массивов местах. "Дело полезное, но не когда такое организуется во дворах рядом с детскими учреждениями", - сказал он Русской службе Би-би-си.

Фатюшкин уверен, что в данном случае авторы проекта планировали со временем "расширяться в выбранном месте", открывая новые службы и привлекая в район все больше и больше бездомных. По его словам, по итогам конфликта "жители написали в Роспотребнадзор просьбу разработать нормативную базу для работы таких благотворителей".