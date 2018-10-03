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Международный суд ООН решил, что США должны ослабить антииранские санкции, введенные после выхода Вашингтона из сделки по ядерной программе Тегерана.

Суд поддержал иранский иск и постановил, что "гуманитарные" товары, такие как продукты питания и медикаменты, должны быть исключены из эмбарго.

США ссылались на то, что суд не имеет юрисдикции по этому вопросу, потому что вопрос касается американской национальной безопасности.

Решения МС ООН, который находится в Гааге, обязательны, но у суда нет реальных инструментов принудить стороны к их исполнению.

Главный судебный орган ООН рассматривает споры между членами организации, но обе страны - и Иран, и США - в прошлом игнорировали решения суда.

Объявляя о решении, председатель суда Абдулкави Юсуф подчеркнул: "Суд считает, что США должны снять любое ограничение на свободный экспорт на территорию Ирана товаров, которые необходимы для удовлетворения гуманитарных нужд".

МИД Ирана заявил, что решение подтверждает нелегитимность и репрессивный характер американских санкций.

Экономика Ирана пострадала от майского решения президента США вернуть санкции. Валюта страны, риал, резко девальвировалась.

Обуздать "экономическую войну"?

Анна Холлиган, Би-би-си, Гаага

Суд постановил частично снять органичения, в том числе, на поставки лекарств, медицинского оборудования, продуктов питания, товаров сельского хозяйства и оборудования в сфере авиационной безопасности.

Это первый раз, когда международный суд вынес решение по поводу того, что назвал "экономической войной".

Судебное решение - промежуточная мера, принятая в ответ на срочный запрос Ирана перед вторым раундом возвращения санкций, который ожидается в следующем месяце.

Решение должно побудить европейские компании, которые прекратили торговлю с Ираном из-за опасений в связи с американскими санкциями, пересмотреть их позицию, хотя бы в том, что касается "гуманитарных" товаров.

Какие доводы звучали в суде?

Иран утверждал, что санкции нарушают договор с США "О дружбе, экономических отношениях и консульских правах" 1955 года, согласно которому рассмотрение споров отдано в юрисдикцию МС ООН.

Тегеран также заявил, что причины, которые приводил Дональд Трамп, когда объяснял возвращение санкций, были необоснованными, потому что МАГАТЭ неизменно подтверждает, что Иран соблюдает ядерное соглашение с "шестеркой" от 2015 года.

Адвокаты США возражали, что у суда нет юрисдикции в этом деле, потому что иск Ирана выходит за рамки договора 1955 года.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Команда адвокатов США под руководством Дженифер Ньюстед смотрит на иранского представителя Мохсена Мохеби

Госдепартамент США также утверждал, что экспорт продуктов, лекарств и медицинского оборудования не запрещен действующими санкциями.

Почему США вышли из ядерной сделки?

Соглашение 2015 года между Ираном с одной стороны и США, Великобританией, Францией, Германией, Китаем и Россией - с другой, обязало Иран ограничить обогащение урана взамен на ослабление международных санкций.

Но президент США Дональд Трамп заявил, что сделка "не достигла своей базовой цели заблокировать все пути Тегерана к ядерному оружию" и не затрагивала другие "враждебные действия Ирана, включая его программу баллистических ракет и поддержку терроризма".

Чтобы принудить Иран к подписаню нового соглашения, президент США вернул санкции, которые ограничили возможность иранского правительства пользоваться долларами, торговать золотом и остальными драгоценными металлами.

В ноябре ожидается новый раунд санкций, который может затронуть иранский экспорт нефти, судоходство и работу центробанка Ирана.

Остальные пять стран, подписавших ядерную сделку, заявили, что будут выполнять ее со своей стороны. Но многие крупные компании успели покинуть Иран.