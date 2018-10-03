Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Дворкович ранее много критиковал коррупцию в ФИДЕ

Бывший заместитель главы правительства Аркадий Дворкович избран председателем международной шахматной федерации ФИДЕ, опередив заместителя председателя Федерации Георгиоса Макропулоса. До мая нынешнего года Дворкович был заместителем Дмитрия Медведева в правительстве России.

Дворкович возглавил ФИДЕ по итогам голосования делегатов от национальных шахматных федераций на съезде в Батуми 3 октября. 103 из них отдали голоса за бывшего зама Медведева, 78 - за Георгиоса Макропулоса, в течение нескольких лет занимавшего пост заместителя главы ФИДЕ.

"Хотел бы вас заверить, что ФИДЕ теперь - моя постоянная работа", - заявил Дворкович после голосования.

Аркадий Дворкович занимал должность заместителя Дмитрия Медведева с 2012 по 2018 год и курировал на этом посту вопросы ТЭК. Его предшественником был нынешний глава "Роснефти" Игорь Сечин. Когда Дмитрий Медведев занимал пост президента РФ, Дворкович был его помощником. Также Дворкович возглавлял комитет по организации чемпионата мира по футболу 2018 года.

После того как имени Дворковича не оказалось в составе нового правительства, газета "Ведомости" написала, что бывший вице-премьер переходит на работу в фонд "Сколково", чтобы "вместе с президентом, сопредседателем фонда Виктором Вексельбергом определять основные стратегические векторы развития" фонда. В мае Дворкович был назначен одним из двух сопредседателей фонда, а в сентябре занял должность его председателя по рекомендации Дмитрия Медведева. Трудовой договор с ним подписан на пять лет.

В 2010-2014 годах Дворкович занимал пост председателя наблюдательного совета российской шахматной федерации. Сейчас он является членом ее попечительского совета.

О том, что Дворкович собирается участвовать в выборах главы ФИДЕ, стало известно в июне 2018 года. Он дал серию интервью, в которых заявил, что шахматы были главным увлечением его жизни, и раскритиковал работу федерации.

На выдвижение Дворковича отреагировал чемпион мира по шахматам и оппозиционер Гарри Каспаров, заявив, что Дворковичу "приказали" баллотироваться на пост главы ФИДЕ. "Так все происходит в авторитарных режимах", - сказал он. На протяжении кампании Дворковича Каспаров продолжал его критиковать.

Сотрудники шахматных федераций трех стран Европы рассказали британской Guardian, что их приглашали на встречу с российскими дипломатами для обсуждения предстоящего голосования.

"Этого бы вполне хватило", чтобы решить исход голосования, заявил казначей ФИДЕ и доверенное лицо Макропулоса Адриан Зигель. По его информации, российские власти вышли на связь как минимум с 30 федерациями, отмечает автор расследования.

Борьба за выборы

Основных претендентов на пост главы федерации было три - британский гроссмейстер Найджел Шорт, Дворкович, и заместитель бывшего главы Кирсана Илюмжинова Георгиос Макропулос.

Соперники критиковали Дворковича за то, что он якобы пытается использовать политическое давление на израильскую и сербскую шахматные федерации, чтобы выиграть выборы. Об этом заявил Маркопулос, добавив, что передал всю информацию в комитет ФИДЕ по этике. Дворкович в ответ обвинил соперника в коррупции.

Интрига разрешилась незадолго до выборов, когда Найджел Шорт решил снять свою кандидатуру в пользу россиянина, что фактически перечеркнуло возможность победы Макропулоса. Незадолго до этого Шорт заявлял, что выборы главы ФИДЕ будут нечестными.

"Как по-гречески "шах и мат"?" - съязвил британец.

Кого сменил Дворкович

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Бывший глава ФИДЕ Кирсан Илюмжинов часто встречался с политическими деятелями

С 1995 года ФИДЕ возглавлял россиянин Кирсан Илюмжинов.

Илюмжинов с 1993-го по 2010 год был главой Калмыкии. Он известен, в том числе, своими встречами с лидером Ливии Муаммаром Каддафи и президентом Сирии Башаром Асадом, а также тем, что всерьез рассказывал о контактах с инопланетянами.

С Каддафи бывший президент ФИДЕ играл в шахматы в Триполи летом 2011 года, за несколько месяцев до его свержения.

На выборах в 2014 году единственным соперником Илюмжинова был Гарри Каспаров. Перед выборами Каспаров обвинял Илюмжинова в тесной связи с Владимиром Путиным и называл продолжительное пребывание экс-главы Калмыкии на посту президента ФИДЕ следствием политики фаворитизма.

В 2016 году Илюмжинов попал в санкционные списки США, после чего начал попытки получить американское гражданство, чтобы оспорить санкции в суде.