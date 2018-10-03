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Упомянутый в расследовании Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального мясокомбинат "Дружба народов" - монопольный поставщик продуктов питания для Росгвардии - подал иск в Арбитражный суд Москвы.

Иск, поданный к Алексею Навальному, был зарегистрирован в картотеке суда, но по состоянию на вечер 3 октября не был принят к производству.

В расследовании ФБК о поставках продовольствия для Росгвардии говорилось, что находящийся в Крыму мясокомбинат "Дружба народов", по распоряжению премьера Дмитрия Медведева наделенный правом монопольных поставок для Росгвардии, продает ей капусту, картошку, лук и замороженное мясо и другие продукты по ценам в несколько раз выше рыночных.

Правообладатель иллюстрации druzhbanarodov.ru Image caption Комбинат "Дружба народов" специализируется на мясных и колбасных изделиях, но в Росгвардию поставляет также овощи и масло

В среду, 3 октября, ФБК сообщил, что получил официальные ответы от генеральной прокуратуры и Счетной палаты на свои обращения о фактах злоупотреблений при госзакупках для нужд Росгвардии: генпрокуратура передала информацию в военную прокуратуру, а Счетная палата ответила, что по плану может провести проверку не ранее следующего года.

После публикации расследования "Картошечка Росгвардии" глава этой силовой структуры, экс-начальник охраны президента Путина Виктор Золотов записал видеообращение. в котором вызвал Навального на дуэль и пообещал сделать из него "сочную отбивную". В Кремле не сочли это угрозой физической расправы.

Алексей Навальный отбывает второй подряд срок административного ареста в изоляторе. Он не выходил на свободу с 25 августа.

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Сначала Навальный отбыл 30 дней ареста по делу о митингах, проходившие в январе этого года. В день выхода из изолятора он тут же был задержан снова и доставлен в суд, где было вынесено решение о его административном аресте уже за митинги против пенсионной реформы, состоявшиеся в сентябре (в то время, когда Навальный находился в камере).