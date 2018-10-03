Георгий Полтавченко покинет пост губернатора Петербурга

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Президент России Владимир Путин предложил губернатору Петербурга Георгию Полтавченко возглавить Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК). Временно исполнять обязанности губернатора Петербурга президент предложил Александру Беглову.

Уходящий губернатор Петербурга и его сменщик в среду вечером приехали в Эрмитаж, где должна состояться встреча Путина с канцлером Австрии Себастьяном Курцем, передает корреспондент газеты "Ведомости".

Полтавченко появился перед журналистами за полминуты до появления сообщения об отставке. На вопрос, правдивы ли слухи о его уходе, он предложил журналистам смотреть телевизор. Беглов на вопрос, пойдет ли он на выборы, лишь переспросил "На какие?".

Полтавченко был губернатором Петербурга с 31 августа 2011 года. На этом посту он сменил Валентину Матвиенко, перешедшую на работу в Совет Федерации.

Кто такой Беглов

Беглов до настоящего времени работал постпредом президента в Северо-Западном федеральном округе. Уроженец Баку, он окончил Ленинградский инженерно-строительный институт и политическую карьеру начал в еще в советское время, в Ленинграде.

В 1989-1990 годах он заведовал сектором социально-экономического отдела Ленинградского обкома КПСС, затем работал в исполкоме Ленсовета. С 1991 по 1997 год Беглов был главным инженером и совладельцем совместного немецко-российского предприятия "Мелазель".

У компании были партнерские связи с комитетом по внешнеэкономическим связям Санкт-Петербурга, который тогда возглавлял Путин. В 2002 Беглов стал вице-губернатором Санкт-Петербурга.

Беглов уже фактически побывал в кресле губернатора - после ухода Владимира Яковлева в отставку в 2003 он три месяца был временно исполняющим обязанности главы города. Однако затем он уступил кресло победившей на выборах Валентине Матвиенко.

Единственный раз Беглов проходил через выборы в 2003 году - он баллотировался в Госдуму от "Единой России". В Думу он избрался, но отказался от мандата, после чего стал заместителем полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе.

В 2004 году Беглов перешел на работу в администрацию президента, где стал помощником главы государства-начальником контрольного управления. С 2008 по 2012 год он был заместителем руководителя администрации президента при Сергее Нарышкине, затем стал полпредом президента в Центральном федеральном округе, а в 2017 году - полпредом в Северо-Западном округе.

Где еще сменится губернатор

СМИ анонсировали отставки глав Волгоградской, Курской и Оренбургской областей, а также Республики Алтай. В октябрьском докладе фонда "Петербургская политика" экаперты назвали вероятность замены губернаторов этих регионов "высокой".

Среди тех, кого могут отправить в отставку, в СМИ также упоминались главы Башкирии, Ростовской и Челябинской областей.

В докладе холдинга "Минченко консалтинг" "нестабильными" называли позиции глав Саратовской, Кировской, Архангельской и Еврейской автономной области. Также в зоне риска оказались руководители Карачаево-Черкесси, Калмыкии и Краснодарского края, посчитали эксперты. Всех вышеперечисленных руководителей эксперты отнесли в группу "старых губернаторов", накопивших серьезный антирейтинг.

Кого уже уволили

За минувшую неделю Путин сменил пятерых губернаторов. Первым в этом сезоне в отставку отправился глава Астраханской области Александр Жилкин, который руководил регионом 14 лет. Вместо него Путин назначил губернатором силовика Сергея Морозова, работавшего замглавы Федеральной таможенной службы, а до этого - в ФСО и службе безопасности президента. Он стал четвертым губернатором-"охранником Путина".

В тот же день 26 сентября Путин поменял главу Кабардино-Балкарии - Юрия Кокова сменил его однофамилец из администрации президента Казбек Коков. В АП он курировал Северо-Кавказский регион. Кабардино-Балкария ему не чужая - отец Кокова возглавлял республику в 1992-2005 годах.

Приморский край вместо врио губернатора Андрея Тарасенко, который не смог победить в первом туре выборов в сентябре, по решению президента возглавил Олег Кожемяко. Меньше чем через три месяца ему предстоит пройти через выборы. До этого Кожемяко руководил Сахалинской областью и еще двумя регионами Дальнего Востока. Кто будет губернатором Сахалина вместо него, пока не известно. Обязанности главы региона временно исполняет председатель правительства Сахалинской области Вера Щербина.

Во вторник, 2 октября, серия отставок продолжилась - главы Курганской и Липецкой областей Алексей Кокорин и Олег Королев через пресс-службы объявили о своей отставке, а чуть позже Путин назначил их сменщиков. Курганскую область президент доверил вице-губернатору Тюменской Вадиму Шумкову. Главой Липецкой Путин поставил вице-президента Сбербанка Игоря Артамонова.

Администрация президента традиционно проводит серии увольнений и назначений весной и осенью, чтобы у новых ставленников Кремля было время подготовиться к выборам. Не всем год у власти помогает легко обыграть конкурентов. Это показала история назначенного лишь в октябре 2017 единоросса Тарасенко. Также назначенный в мае глава Амурской области Василий Орлов чуть не оказался во втором туре, набрав на выборах 55,6%, почти такой же результат (53%) показал Виктор Томенко, возглавивший Алтайский край в мае.

Новая волна ротации губернаторов началась вслед за неудачным выступлением нескольких кандидатов Кремля на региональных выборах. Логики в новых назначениях опрошенные Би-би-си эксперты не увидели, хотя по итогам поражений единороссов в трех регионах и скандала в Приморье политологи говорили, что кадровая политика должна стать более продуманной.