Георгий Полтавченко покинет пост губернатора Петербурга
Президент России Владимир Путин предложил губернатору Петербурга Георгию Полтавченко возглавить Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК). Временно исполнять обязанности губернатора Петербурга президент предложил Александру Беглову.
Уходящий губернатор Петербурга и его сменщик в среду вечером приехали в Эрмитаж, где должна состояться встреча Путина с канцлером Австрии Себастьяном Курцем, передает корреспондент газеты "Ведомости".
Полтавченко появился перед журналистами за полминуты до появления сообщения об отставке. На вопрос, правдивы ли слухи о его уходе, он предложил журналистам смотреть телевизор. Беглов на вопрос, пойдет ли он на выборы, лишь переспросил "На какие?".
Полтавченко был губернатором Петербурга с 31 августа 2011 года. На этом посту он сменил Валентину Матвиенко, перешедшую на работу в Совет Федерации.
Кто такой Беглов
Беглов до настоящего времени работал постпредом президента в Северо-Западном федеральном округе. Уроженец Баку, он окончил Ленинградский инженерно-строительный институт и политическую карьеру начал в еще в советское время, в Ленинграде.
В 1989-1990 годах он заведовал сектором социально-экономического отдела Ленинградского обкома КПСС, затем работал в исполкоме Ленсовета. С 1991 по 1997 год Беглов был главным инженером и совладельцем совместного немецко-российского предприятия "Мелазель".
У компании были партнерские связи с комитетом по внешнеэкономическим связям Санкт-Петербурга, который тогда возглавлял Путин. В 2002 Беглов стал вице-губернатором Санкт-Петербурга.
Беглов уже фактически побывал в кресле губернатора - после ухода Владимира Яковлева в отставку в 2003 он три месяца был временно исполняющим обязанности главы города. Однако затем он уступил кресло победившей на выборах Валентине Матвиенко.
Единственный раз Беглов проходил через выборы в 2003 году - он баллотировался в Госдуму от "Единой России". В Думу он избрался, но отказался от мандата, после чего стал заместителем полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе.
В 2004 году Беглов перешел на работу в администрацию президента, где стал помощником главы государства-начальником контрольного управления. С 2008 по 2012 год он был заместителем руководителя администрации президента при Сергее Нарышкине, затем стал полпредом президента в Центральном федеральном округе, а в 2017 году - полпредом в Северо-Западном округе.
Где еще сменится губернатор
СМИ анонсировали отставки глав Волгоградской, Курской и Оренбургской областей, а также Республики Алтай. В октябрьском докладе фонда "Петербургская политика" экаперты назвали вероятность замены губернаторов этих регионов "высокой".
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Среди тех, кого могут отправить в отставку, в СМИ также упоминались главы Башкирии, Ростовской и Челябинской областей.
В докладе холдинга "Минченко консалтинг" "нестабильными" называли позиции глав Саратовской, Кировской, Архангельской и Еврейской автономной области. Также в зоне риска оказались руководители Карачаево-Черкесси, Калмыкии и Краснодарского края, посчитали эксперты. Всех вышеперечисленных руководителей эксперты отнесли в группу "старых губернаторов", накопивших серьезный антирейтинг.
Кого уже уволили
За минувшую неделю Путин сменил пятерых губернаторов. Первым в этом сезоне в отставку отправился глава Астраханской области Александр Жилкин, который руководил регионом 14 лет. Вместо него Путин назначил губернатором силовика Сергея Морозова, работавшего замглавы Федеральной таможенной службы, а до этого - в ФСО и службе безопасности президента. Он стал четвертым губернатором-"охранником Путина".
В тот же день 26 сентября Путин поменял главу Кабардино-Балкарии - Юрия Кокова сменил его однофамилец из администрации президента Казбек Коков. В АП он курировал Северо-Кавказский регион. Кабардино-Балкария ему не чужая - отец Кокова возглавлял республику в 1992-2005 годах.
Приморский край вместо врио губернатора Андрея Тарасенко, который не смог победить в первом туре выборов в сентябре, по решению президента возглавил Олег Кожемяко. Меньше чем через три месяца ему предстоит пройти через выборы. До этого Кожемяко руководил Сахалинской областью и еще двумя регионами Дальнего Востока. Кто будет губернатором Сахалина вместо него, пока не известно. Обязанности главы региона временно исполняет председатель правительства Сахалинской области Вера Щербина.
Во вторник, 2 октября, серия отставок продолжилась - главы Курганской и Липецкой областей Алексей Кокорин и Олег Королев через пресс-службы объявили о своей отставке, а чуть позже Путин назначил их сменщиков. Курганскую область президент доверил вице-губернатору Тюменской Вадиму Шумкову. Главой Липецкой Путин поставил вице-президента Сбербанка Игоря Артамонова.
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Администрация президента традиционно проводит серии увольнений и назначений весной и осенью, чтобы у новых ставленников Кремля было время подготовиться к выборам. Не всем год у власти помогает легко обыграть конкурентов. Это показала история назначенного лишь в октябре 2017 единоросса Тарасенко. Также назначенный в мае глава Амурской области Василий Орлов чуть не оказался во втором туре, набрав на выборах 55,6%, почти такой же результат (53%) показал Виктор Томенко, возглавивший Алтайский край в мае.
Новая волна ротации губернаторов началась вслед за неудачным выступлением нескольких кандидатов Кремля на региональных выборах. Логики в новых назначениях опрошенные Би-би-си эксперты не увидели, хотя по итогам поражений единороссов в трех регионах и скандала в Приморье политологи говорили, что кадровая политика должна стать более продуманной.