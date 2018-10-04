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Заместитель генерального прокурора России Саак Карапетян погиб при крушении частного вертолета в Костромской области, сообщили в Генпрокуратуре.

Собеседники "Коммерсанта" в Следственном комитете ранее подтвердили информацию о гибели Карапетяна, однако не смогли объяснить, как генерал попал на рейс. По информации портала 47news, замгенпрокурора возвращался с охоты.

О том, что в Солигаличском районе Костромской области разбился частный вертолет, накануне вечером сообщило местное управление МЧС. На месте крушения рядом с деревней Вонышево были найдены тела трех погибших, сообщали в ведомстве. Их имена не назывались.

В четверг в оперативном штабе на месте происшествия сообщили об обнаружении останков четвертого погибшего.

Накануне в экстренных службах уточняли, что вертолет принадлежал вертолетному комплексу Heliport Moscow и, по предварительным данным, летел из Москвы в Плес, где должен был сделать посадку, а затем отправиться на северо-запад.

Сообщалось, что у вертолета не было разрешения на полет. Однако в четверг старший помощник руководителя северо-западного управления на транспорте СК Мария Добрынина рассказала, что разбившийся вертолет выполнял рейс по уведомительной заявке, которая не требует разрешения.

В пресс-службе губернатора Костромской области накануне говорили ТАСС, что в вертолете могли находиться охотники. "Обнаружен частный маленький вертолет, скорее всего летали охотники", - сказал собеседник агентства.

Причиной аварии вертолета могли стать сложные метеоусловия, сообщил источник Интерфакса в оперативных службах на месте происшествия.

По факту гибели людей возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух и более лиц (ч.3 ст.263 УК РФ).

Кто такой Саак Карапетян

Саак Карапетян начал работу в Ростовской прокуратуре в начале 1980-х годов. С 1996-го до 2000 года он был депутатом Госдумы, а затем, до 2006 года - чиновником в минюсте в отделе законопроектной деятельности. Его специализацией было международное сотрудничество.

Именно по этому направлению два года назад Карапетян получил повышение до заместителя генпрокурора.

В апреле этого года Карапетян курировал публикацию генпрокуратурой переписки, которую вела Терез Мэй, когда была главой британского МВД. Из переписки, по словам Карапетяна, следовало, что бизнесмен Борис Березовский выдумал версию о покушении для получения статуса беженца, а также сам сфабриковал свидетельства подготовки покушения.

Как говорил Карапетян, публикация была мотивирована тем, что Британия отказывается от сотрудничества по делу об отравлении Скрипалей.

Судя по декларации за 2017 год, Карапетян был самым богатым заместителем Юрия Чайки. Он задекларировал доход в 5 млн рублей, его супруга - в 46 млн.

Опасная охота

В 2009 году в Алтайских горах разбился вертолет Ми-171, на котором летел полпред президента в Госдуме Александр Косопкин. Из 11 человек, находившихся на борту вертолета, погибли семь, включая Косопкина.

По данным следствия, они отстреливали занесенных в Красную книгу горных баранов - архаров.

Как указывал в отчете Межгосударственный авиакомитет (МАК), "после отстрела очередного животного при выполнении форсированного правого разворота с целью захода для зависания и взятия на борт туши вертолет столкнулся со склоном горы".

В 2010 году выжившим пассажирам вертолета была предъявлены обвинения в незаконной охоте. Двое из них, в том числе бывший зампредседателя правительства Республики Алтай Анатолий Банных, были объявлены в федеральный розыск.

В 2017 году Банных разбился на вертолете у Телецкого озера на Алтае.