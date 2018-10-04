Нидерланды обвинили Россию в попытке кибератаки на ОЗХО

Правообладатель иллюстрации Dutch Defence Ministry Image caption Фотографии подозреваемых показали на пресс-конференции

Министерство обороны Нидерландов объявило о предотвращении кибератаки России на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО).

13 апреля Служба военной разведки и безопасности Нидерландов предотвратила кибератаку ГРУ, нацеленную на ОЗХО, заявила на пресс-конференции в Гааге министр обороны страны Анк Бейлевелд.

В тот же день из страны были высланы четыре россиянина с дипломатическими паспортами, которые, как считают власти Нидерландов, являются сотрудниками ГРУ.

Подозреваемые пытались получить доступ к беспроводной сети штаб-квартиры ОЗХО. Хакерская операция проводилась при непосредственной близости к объекту.

У одного из подозреваемых был изъят ноутбук, который, по словам Бейлевелд, использовался в Малайзии, чтобы получить несанкционированный доступ к файлам о катастрофе рейса MH-17 в Донбассе.

Фотографии подозреваемых россиян были продемонстрированы на пресс-конференции. Также были названы их имена: Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Олег Сотников и Алексей Минин.

По данным голландской военной разведки, все четверо являются сотрудниками 5-го Главного центра специальной службы ГРУ (в/ч 26165).

В ходе совместной пресс-конференции, представитель Великобритании заявил, что сотрудники этой же воинской части атаковали сети министерства иностранных дел Британии вскоре после отравления Сергея Скрипаля в марте этого года.

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров уже заявил РИА Новости, что Россия зеркально ответит на высылку ее граждан с диппаспортами.

ОЗХО участвует в расследовании химических атак в Сирии и отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.