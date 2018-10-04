Ингушетия: как жители протестуют против соглашения о границе с Чечней
Ингушский парламент утвердил соглашение об установлении границы с Чечней. С утра сотни несогласных с этим решением вышли на улицы и направились к народному собранию республики. В столице республики Магасе перекрыты дороги, интернет работает с перебоями.
За ратификацию соглашения о границе проголосовали 17 депутатов, сообщил советник главы Ингушетии Артем Перехрист. Трое были против, остальные воздержались. Всего в заседании приняли участие 25 депутатов из 32. Чеченский парламент утвердил соглашение единогласно.
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Собравшиеся у правительственного квартала отправили к депутатам парламентера с просьбой обеспечить участие в заседании народного собрания представителей общественности в количестве 10 человек, рассказал Би-би-си один из участников акции. Они также потребовали после голосования сообщить о принятом решении.
После этого к протестующим вышла делегация депутатов в сопровождении сотрудников Росгвардии. В этот момент раздались выстрелы в воздух, сообщает корреспондент Би-би-си, и бойцы Росгвардии увели депутатов обратно в правительственный квартал.
Очевидцы рассказали Би-би-си, что к митингующим выходил глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, в его сторону полетели бутылки, после этого охрана открыла стрельбу в воздух.
Перехрист сказал Би-би-си, что после голосования в парламенте Евкуров вышел к собравшимся, чтобы поговорить. Но в этот момент, по его словам, "какой-то провокатор из толпы" кинул в толпу бутылку (он предполагает, что пластиковую). После этого "прозвучали два предупредительных выстрела", подтвердил факт стрельбы советник главы Ингушетии.
"Но это, конечно, были не боевые патроны", - подчеркнул он. Евкуров же продолжил говорить с людьми и призвал всех мирно разойтись, сформировав инициативную группу из 10 человек для контакта с властями, сообщил Перехрист.
К протестующим также вышел депутат Ахмет Накастоев ("Единая Россия") и заявил, что на самом деле в голосовании участвовали 24, а не 25 депутатов, и 15 из них выступили против ратификацими договора о границе. Однако в протоколе отображена другая информация.
"Мы приняли решение собраться заново завтра и принять закон об отмене этого закона", - сказал депутат протестующим.
Перекрытые дороги
Как сообщают корреспонденты Би-би-си, утром в четверг на улицы Магаса вышли жители Ингушетии, недовольные новым соглашением о границе с Чечней. Позже в республиканском МВД оценили число участников акции протеста в две тысячи человек.
Накануне в социальных сетях стала распространяться информация о том, что в 10 часов утра в четверг парламент приступит к ратификации соглашения. Противники соглашения решили собраться у здания народного собрания в восемь утра, но дороги оказались перекрыты.
Митингующие, дойдя до оцепления, сосредоточились у здания министерства финансов.
На улицы Магаса выведены служащие полиции и Росгвардии. У корреспондентов Би-би-си несколько раз проверяли документы люди в штатском, представившиеся сотрудниками центра по противодействию экстремизму.
Как пишет "Кавказский узел", в "Фейсбуке" наряду с анонсом митинга распространялись призывы к депутатам не голосовать за передел границы. С вечера 3 октября в Ингушетии сообщали об отключении мобильного интернета в сетях всех операторов связи, за исключением одного, отмечает издание.
Конституционный суд тоже против
Против принятия законопроекта об утверждении соглашения выступил конституционный суд республики.
В его отзыве (имеется в распоряжении Би-би-си) говорится, что народное собрание не уполномочено рассматривать такой законопроект, вопрос должен решаться на республиканском референдуме.
В соответствии со статьей 111 конституции Ингушетии установление и изменение границ и другие вопросы административно-территориального устройства решаются в соответствии с федеральными законами и с учетом мнения населения, сказал Интерфаксу председатель суда Аюп Гагиев.
О чем договорились Кадыров и Евкуров
На прошлой неделе главы Чечни и Ингушетии - Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров - подписали соглашение об установлении административной границы между двумя субъектами.
Активисты утверждают, что руководители регионов ввели в заблуждение жителей Ингушетии, передав Чечне часть горных земель.
Несколько сотен человек тогда вышли на стихийный митинг против передачи ингушской земли Чечне, но их разогнала полиция.
Сунженский район, который входит в состав как Чечни, так и Ингушетии, остается предметом спора между регионами уже не первый год.
Встреча Кадырова и Евкурова проходила в Магасе при повышенных мерах безопасности. Собеседники Би-би-си из Ингушетии рассказывали, что за сутки до переговоров власти закрыли въезды в столицу республики и выезды из города, там начались проблемы с мобильной связью.
До подписания Кадыровым и Евкуровым соглашения единственным договором о разграничении территории был документ 1993 года, подписанный первыми президентами республик Русланом Аушевым и Джохаром Дудаевым. Позже многие нормативные акты, принятые в период правления Чечней Дудаевым, были признаны нелегитимными.