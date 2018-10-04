Media playback is unsupported on your device Стрельба на митинге в Ингушетии. Видео

Ингушский парламент утвердил соглашение об установлении границы с Чечней. С утра сотни несогласных с этим решением вышли на улицы и направились к народному собранию республики. В столице республики Магасе перекрыты дороги, интернет работает с перебоями.

За ратификацию соглашения о границе проголосовали 17 депутатов, сообщил советник главы Ингушетии Артем Перехрист. Трое были против, остальные воздержались. Всего в заседании приняли участие 25 депутатов из 32. Чеченский парламент утвердил соглашение единогласно.

Собравшиеся у правительственного квартала отправили к депутатам парламентера с просьбой обеспечить участие в заседании народного собрания представителей общественности в количестве 10 человек, рассказал Би-би-си один из участников акции. Они также потребовали после голосования сообщить о принятом решении.

После этого к протестующим вышла делегация депутатов в сопровождении сотрудников Росгвардии. В этот момент раздались выстрелы в воздух, сообщает корреспондент Би-би-си, и бойцы Росгвардии увели депутатов обратно в правительственный квартал.

Очевидцы рассказали Би-би-си, что к митингующим выходил глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, в его сторону полетели бутылки, после этого охрана открыла стрельбу в воздух.

Перехрист сказал Би-би-си, что после голосования в парламенте Евкуров вышел к собравшимся, чтобы поговорить. Но в этот момент, по его словам, "какой-то провокатор из толпы" кинул в толпу бутылку (он предполагает, что пластиковую). После этого "прозвучали два предупредительных выстрела", подтвердил факт стрельбы советник главы Ингушетии.

"Но это, конечно, были не боевые патроны", - подчеркнул он. Евкуров же продолжил говорить с людьми и призвал всех мирно разойтись, сформировав инициативную группу из 10 человек для контакта с властями, сообщил Перехрист.

К протестующим также вышел депутат Ахмет Накастоев ("Единая Россия") и заявил, что на самом деле в голосовании участвовали 24, а не 25 депутатов, и 15 из них выступили против ратификацими договора о границе. Однако в протоколе отображена другая информация.

"Мы приняли решение собраться заново завтра и принять закон об отмене этого закона", - сказал депутат протестующим.

Перекрытые дороги

Как сообщают корреспонденты Би-би-си, утром в четверг на улицы Магаса вышли жители Ингушетии, недовольные новым соглашением о границе с Чечней. Позже в республиканском МВД оценили число участников акции протеста в две тысячи человек.

Накануне в социальных сетях стала распространяться информация о том, что в 10 часов утра в четверг парламент приступит к ратификации соглашения. Противники соглашения решили собраться у здания народного собрания в восемь утра, но дороги оказались перекрыты.

Митингующие, дойдя до оцепления, сосредоточились у здания министерства финансов.

Image caption В Ингушетии сотни людей с утра направились в центр Магаса

На улицы Магаса выведены служащие полиции и Росгвардии. У корреспондентов Би-би-си несколько раз проверяли документы люди в штатском, представившиеся сотрудниками центра по противодействию экстремизму.

Как пишет "Кавказский узел", в "Фейсбуке" наряду с анонсом митинга распространялись призывы к депутатам не голосовать за передел границы. С вечера 3 октября в Ингушетии сообщали об отключении мобильного интернета в сетях всех операторов связи, за исключением одного, отмечает издание.

Image caption Некоторые участники акции протеста прибыли на лошадях

Конституционный суд тоже против

Против принятия законопроекта об утверждении соглашения выступил конституционный суд республики.

В его отзыве (имеется в распоряжении Би-би-си) говорится, что народное собрание не уполномочено рассматривать такой законопроект, вопрос должен решаться на республиканском референдуме.

В соответствии со статьей 111 конституции Ингушетии установление и изменение границ и другие вопросы административно-территориального устройства решаются в соответствии с федеральными законами и с учетом мнения населения, сказал Интерфаксу председатель суда Аюп Гагиев.

Image caption Возле правительственного квартала рядом с Башней согласия собрались сотни человек

О чем договорились Кадыров и Евкуров

На прошлой неделе главы Чечни и Ингушетии - Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров - подписали соглашение об установлении административной границы между двумя субъектами.

Активисты утверждают, что руководители регионов ввели в заблуждение жителей Ингушетии, передав Чечне часть горных земель.

Несколько сотен человек тогда вышли на стихийный митинг против передачи ингушской земли Чечне, но их разогнала полиция.

Сунженский район, который входит в состав как Чечни, так и Ингушетии, остается предметом спора между регионами уже не первый год.

Встреча Кадырова и Евкурова проходила в Магасе при повышенных мерах безопасности. Собеседники Би-би-си из Ингушетии рассказывали, что за сутки до переговоров власти закрыли въезды в столицу республики и выезды из города, там начались проблемы с мобильной связью.

До подписания Кадыровым и Евкуровым соглашения единственным договором о разграничении территории был документ 1993 года, подписанный первыми президентами республик Русланом Аушевым и Джохаром Дудаевым. Позже многие нормативные акты, принятые в период правления Чечней Дудаевым, были признаны нелегитимными.