Шесть дайверов погибли в Малайзии, пытаясь спасти подростка

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Дайверы были сотрудниками пожарного и спасательного департамента Малайзии

Шесть сотрудников малазийской службы спасения утонули, пытаясь спасти мальчика, упавшего в водоем, который образовался после затопления карьера.

Дайверы искали 17-летнего подростка, который пропал накануне, когда рыбачил на берегу этого водоема со своими друзьями.

По заявлению местных властей, спасатели попали в водоворот, из-за внезапного сильного течения потеряли часть своего оборудования и не сумели выплыть.

В четверг поиски пропавшего мальчика возобновились.

"Очень грустный день"

Молодой человек и его друзья только приехали к водоему в округе Сепанг штата Селангор и собрались ловить рыбу, когда он упал в воду.

По словам шефа местной полиции Абдула Азиза Али, дайверы, отправившиеся на поиски, соблюдали все меры безопасности.

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У спасателей было при себе все необходимое оборудование и экипировка для дайвинга, они были соединены в единую цепь, сказал Азиз.

Он также сообщил в интервью местному информационному агентству Бернама, что сильное течение закрутило всех спасателей. Страховочное оборудование было оторвано.

"Образовался водоворот. Спасатели с берега видели, как шесть дайверов пытаются выбраться", - объяснил новостному порталу New Straits Times руководитель пожарного и спасательного департамента страны Мухамед Хамдан Вахид.

Малайзийские пользователи "Твиттера" публикуют портреты дайверов и соболезнования их семьям.

Дайверы находились в воде около получаса, пока коллеги пытались спасти их. Все шестеро не подавали признаков жизни, когда их достали из воды, и реанимировать их не удалось.

"Это очень грустный день для нас. Впервые погибло так много спасателей - сразу шестеро", - сказал Вахид.

По его словам, предварительное расследование обстоятельств происшедшего установило, что сильное течение в водоеме было вызвано обильными дождями и возникшим в результате наводнением.

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мухаммед выразил соболезнования семьям погибших, призвав их оставаться сильными в этот сложный период. Соболезнования близким погибших дайверов прозвучали и от их коллег из пожарного и спасательного департамента страны.