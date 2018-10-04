Виктор Золотов стал героем мемов. Росгвардия предложила его критикам ехать на Кавказ

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Золотов сам вынес взрывчатку и газовые баллоны из машины, заявили в Росгвардии

Росгвардия рассказала свою версию события, случившегося в среду 3 октября на Васильевском спуске в Москве и ставшего объектом многочисленных шуток в интернете.

Как сообщает Росгвардия, бизнесмен из Приморского края на бронированном "Мерседесе" G500 Дмитрий Шалай пригрозил подрывом автомобиля с газовым баллоном, если не с ним не поговорят президент Владимир Путин или глава Росгвардии Виктор Золотов.

По словам Шалая, припарковавшегося на Красной площади, он долго пытался проинформировать президента России о проблемах с пенитенциарной системой в стране. В частности, он считает, что в колониях до сих пор много нарушений, передает его слова Росгвардия. По мнению Шалая, это провоцирует протесты в тюрьмах.

Шалай пояснил, что лично встречался с бывшим главой ФСИН Александром Реймером [в прошлом году признан виновным в мошенничестве при закупке электронных браслетов, осужден на восемь лет - Би-би-си], но безрезультатно.

После долгих переговоров к Шалаю все же приехал Золотов. По сообщению Росгвардии, ее командующий пообещал передать президенту опасения Шалая, после чего вынес из его машины с госномерами А666АА рюкзак с взрывчаткой, газовый баллон и бронежилет.

"Затем по просьбе Шалая они с директором Росгвардии сели в машину нарушителя, где продолжили беседу, в ходе которой генерал Золотов высказал сожаление относительно избранного Шалаем противоправного способа донесения своей информации до руководства страны", - так продолжается повествование Росгвардии.

После этой беседы Шалай был задержан полицией, сообщает ведомство. Дмитрия Шалая отвезли в ОВД "Китай-город". Там возбудили уголовное дело о хулиганстве (статья 213 уголовного кодекса).

Какие еще умения приписали Золотову

Об инциденте написали многие СМИ, и уже к вечеру в социальных сетях начали шутить о других суперспособностях Золотова.

Пропустить Twitter пост , автор: @Sem7ser Глава Росгвардии Золотов (в костюме человека-паука) лично предотвратил взрыв у Кремля. Навальный, ты где, выходи на бой! Зачем ты прячешься в тюрьме!? — Ivan Semyonov (@Sem7ser) 4 октября 2018 г.

Пропустить Twitter пост , автор: @OVCIOM Шёл Золотов мимо Кремля, смотрит - машина с террористом стоит, сел в неё и уговорил террориста не взрываться. — Росмемнадзор (@OVCIOM) 4 октября 2018 г.

Многие решили, что инцидент - постановочный.

На это у Росгвардии нашелся ответ, который пресс-служба ведомства поместила в конец рассказа о Золотове. Всем сомневающимся Росгвардия посоветовала посетить Северный Кавказ.

"Сомневающихся в объективности и достоверности изложенной информации представителей интернет-сообщества и искателей альтернативных точек зрения, имеющих острое желание поучаствовать в подобных "постановочных акциях", главнокомандующий приглашает вместе с ним посетить регионы Северного Кавказа", - говорится в сообщении.

Росгвардия отмечает, что в этих регионах ее личный состав "ежедневно участвует в пресечении деятельности террористических групп и банд-формирований, чтобы на практике, самолично преодолев несколько горных перевалов, ощутить всю прелесть выполняемой нашими сотрудниками и военнослужащими работы".

Кто такой Шалай

41-летний житель небольшого города Арсеньев Дмитрий Шалай "всегда был буйных нравов", - пишет газета "Московский комсомолец" со ссылкой на его бывшую супругу Ирину.

По словам женщины, в Москву Шалай уехал около четырех месяцев назад. В Приморье, говорит бывшая жена, он занимался мелким бизнесом - покупал стройматериалы и перепродавал их.

В то же время, по данным базы "СПАРК-Интерфакс", на Шалая зарегистрирована компания, занимающаяся продажей алкоголя, и фирма, специализирующаяся на перевозках.

Еще одна организация Шалая - "Благотворительный фонд помощи в реабилитации гражданам и осужденным и заключенным "Абсолютная истина". Бывшая жена задержанного говорит, что он регулярно ездил по колониям и помогал заключенным, а его рабочий день, по данным "МК", "состоял из встреч с разными людьми, в основном бизнесменами и криминальными авторитетами".

Экс-советник главы Росгвардии и депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что по предварительной информации, Шалай ранее был судим. Как утверждает "Коммерсант" со ссылкой на московскую полицию, до 2016 года Шалай носил фамилию Ткачев и был судим дважды: в 1998 году - за незаконный оборот наркотиков, а в 2005 году - за грабеж.

Внимание полиции житель Приморья и его автомобиль привлекает не в первый раз. В конце 2016 года местный телеканал "ОТВ" даже снимал о нем сюжет.

Тогда конфликт с правоохранительными органами у Шалая случился из-за изъятого у него муляжа огнестрельного оружия.

"Гражданский акт неповиновения: мужчина из Арсеньева приехал забирать свое ружье у полицейских", - говорилось в материале. Тогда Шалай поставил своей "Мерседес" - тогда еще модели ML320 - у Фрунзенского РОВД во Владивостоке, перекрыв движение по улице и создав пробку. На видео заметны номера автомобиля - такие же, как и на "Гелендвагене", на котором он припарковался на Васильевском спуске.

Изъятое оружие Шалаю в тот день вернули и, по его собственным словам, извинились.

"Вернули мне мою штуку. Такую вещь у нас продают без всяких документов… Я бы хотел спросить у сотрудников полиции, как могут продавать такие вещи людям, которые, грубо говоря, вообще не подготовлены к этой жизни?" - сказал местным журналистам Шалай, выстрелив в воздух.