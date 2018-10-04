США обвинили семерых россиян в кибератаках на ВАДА и ФИФА

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Министерство юстиции США заявило, что семеро россиян, которых ведомство называет офицерами российской военной разведки, причастны к кибератакам.

Ведомство заявило, что целью кибератак стали химические лаборатории, в том числе швейцарская лаборатория, где изучалось вещество, которым в Великобритании отравили бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля. Другими целями были спортивные организации, в том числе ФИФА и ВАДА, и ядерная компания Westinghouse, а также другие компании, расположенные в США, Канаде и Нидерландах и Швейцарии, Монако.

По данным американского минюста, в списке жертв хакеров 250 спортсменов из 30 стран, включая антидопинговые агентства по всему миру.

Пострадали мирные люди

Представитель ведомства Скотт Бреди сказал: "это не шпионская операция, направленная против таких же шпионов, в ее результате пострадали мирные граждане".

Трое из семи обвиняемых, по данным минюста США, фигурировали в расследовании предполагаемого вмешательства России в выборы в США. Однако ведомство отмечает, что нынешние обвинения с тем расследованием никак не связаны. Вместе с тем, правоохранители отметили, что четырех злоумышленников поймали с поличным.

Американские правоохранители также назвали имена россиян, обвиняемых в атаках: Алексей Сергеевич Моренец, Евгений Михайлович Серебряков, Иван Сергеевич Ермаков, Артем Андреевич Малышев, Дмитрий Сергеевич Бадин, Олег Михайлович Сотников, Алексей Валериевич Минин.

Некоторые из них уже фигурировали в обвинительных документах минюста - в июле 2018 года спецпрокурор Мюллер обвинил Ивана Ермакова, Дмитрия Бадина и Артема Малышева в кибероперации, направленной на вмешательство в американские выборы 2016 года.

Ведомство убеждено, что все семь обвиняемых - кадровые сотрудники главного управления российского генштаба, которое более известно под своим старым названием ГРУ. Мотивом для кибератак, в частности, на ВАДА минюст называет месть за антидопинговое расследование против России.

В качестве инструментов, по данным американских следователей, обвиняемые использовали кибервалюту, за которую регистрировали доменные имена, рассылали электронные письма, содержащие специальные вирусы и совершали D-DOS атаки.

В документе минюста говорится, что имена обвиняемых - Алексей Моринец, Евгений Серебряков, Иван Ермаков, Артем Малышев, Дмитрий Бадин, Олег Сотников и Алексей Минин.

Что известно о подозреваемых

Имена Алексея Минина, Алексея Моренца, Евгения Серебрякова и Олега Сотникова были ранее обнародованы голландскими контрразведчиками. Все они были задержаны в Голландии в апреле 2018 года и выдворены из страны.

При этом, как выяснила Би-би-си, адрес регистрации Алексея Минина - Москва, ул. Народного ополчения, 50 - совпадает с адресом "Консерватории". Так неформально называют военную академию министерства обороны России, где готовят военных разведчиков и военных атташе.

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Алексей Моренец, в свою очередь, был зарегистрирован по адресу Комсомольский пр., 20 - это военный университет Министерства обороны России. Там же расположена военная часть, которую американские власти подозревают во взломе сетей Демпартии США в 2016 году.

Как следует из соцсетей, в 1999 году Моренец закончил факультет автоматизированных систем управления и связи Военно-космической академии им. Можайского.

Человек по имени Евгений Михайлович Серебряков указан как автор научной работы по криптографии, выпущенной Центром специальных разработок министерства обороны РФ в 2014 году.

Полное ее название: "Восстановление полиномиально усложнённой линейной рекурренты максимального периода над кольцом галуа по старшей координатной последовательности".

На сайте минобороны указано, что Центр специальных разработок предназначен для проведения инновационных разработок по различным направлениям в области обеспечения безопасности коммуникационных и информационных систем.

Фамилии Ермакова и Малышева упоминались ранее в этом году в связи со взломом аккаунтов Демократической партии США в 2016 году.

По данным спецслужб США, Иван Ермаков - это офицер ГРУ в звании старшего лейтенанта. С 2010 года он создал множество вымышленных персонажей - например, Кейт С. Милтон, Джеймс МакМорганс, Карен У. Миллен. Впоследствии эти имена применялись во время многих хакерских операций ГРУ.

Артем Малышев, как считает американская контрразведка, является младшим лейтенантом ГРУ. Он в 2016 году следил за работой вредоносного вируса, когда тот уже был внедрен в компьютеры руководства демократов.

Координированные действия

Ранее в четверг еще две страны заявили, что зафиксировали незаконную деятельность российской военной разведки.

Британский Национальный центр кибербезопасности заявил, что среди мишеней хакерских атак со стороны России были ВАДА, Демократическая партия США, небольшая телевизионная компания в Британии, а также коммерческие компании на Украине и в самой России.

В свою очередь министерство обороны Нидерландов сообщило, что в апреле из страны выслали четырех российских разведчиков, пытавшихся взломать копмьютерную сеть штаб-квартиры Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге.

Все четверо фигурируют и в сообщении американского минюста.