Россия обвинила США в разработке биологического оружия в Грузии

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Российское минобороны обвинило Пентагон в разработке биологического оружия на территории Грузии. В американском военном ведомстве эти заявления назвали выдумкой, а в Грузии - театром абсурда.

О том, что американцы хранят в Центре общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара в Грузии химические боеприпасы и испытывают их на местных жителях, заявил на брифинге в четверг начальник войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил России Игорь Кириллов.

Представитель Пентагона Эрих Пахон в разговоре с РИА Новости сказал, что это неправда. "США не разрабатывают биологическое оружие в Центре Лугара. Это не объекты США", - сказал он, назвав заявление минобороны России выдумкой "российской информационной кампании по дезинформации, направленной против Запада".

"Центр общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара принадлежит и находится в ведении Грузинского национального центра по контролю над заболеваниями и общественного здоровья", - отметил представитель Пентагона.

По его словам, миссия центра Лугара - способствовать защите людей от биологических угроз, выявлять инфекционные заболевания, "изучать эпидемиологическую ситуацию и проводить исследования на благо Грузии, кавказского региона и мирового сообщества".

В чем заключаются обвинения минобороны?

Как рассказал Кириллов, минобороны проанализировало данные, которые обнародовал бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе. Ранее в сентябре он заявил на пресс-конференции в Москве, что биологи военно-медицинской группы США могли проводить в центре Лугара секретные экспертименты над жителями Грузии, которые неоднократно заканчивались летальным исходом.

"Документы, представленные Игорем Гиоргадзе, опровергают американские заявления и подтверждают опасения в отношении противозаконной деятельности США на территории центра Лугара в Грузии, в том числе попытки обхода ими ряда положений Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия", - заявил Кириллов, напомнив, что американская сторона ранее уже заявляла о том, что не разрабатывает биологическое оружие в центре Лугара.

Ссылаясь на открытые данные федеральной контрактной системы США и информацию Гиоргадзе, Кириллов рассказал, что центр Лугара работает с 2011 года, его строительство обошлось Пентагону в 160 млн долларов, а в 2018 году на территории Центра построили новый восьмиэтажный административно-лабораторный корпус.

"Два этажа нового здания полностью отведены подразделениям сухопутных войск США, а также существуют отдельные зоны для работы с пациентами, зараженными возбудителями особо опасных инфекций", - утверждает Кириллов, добавив, что грузинские специалисты ограничены в перемещениях по центру и не имеют доступа к американских документам.

"Это делается под предлогом законодательных ограничений США к секретным программам и режимным помещениям. Неудивительно, что сотрудники Центра Лугара из числа граждан Грузии не обладают информацией о закрытых разработках Пентагона, которые реализуются в лаборатории", - утверждает Кириллов.

По его словам, Гиоргадзе предоставил отчеты о результатах испытаний на жителях Грузии препарата, разработанного американской фирмой для лечения гепатита С.

Кириллов утверждает, что в Грузии испытания закончились массовыми летальными исходами среди пациентов, в то время как в России этот преппарат зарегистрирован в реестре лекарственных средств, и во время его клинического исследования не было зафиксировано ни одного смертельного случая.

"Практически одномоментная гибель большого числа добровольцев дает основания полагать, что в Центре Лугара под видом лечения была проведена оценка высокотоксичного химического препарата, либо биологического агента, обладающего высокой летальностью", - подчеркнул Кириллов.

При этом из независимых источников подтверждений информации о гибели людей в Грузии от этого препарата не поступало.

Биологическая угроза для России

По утверждению Кириллова, подконтрольные Пентагону лаборатории функционируют не только в Грузии, но также и на территории других государств, расположенных рядом с Россией. В частности, реконструкция лабораторных корпусов продолжается на территории Украины, Азербайджана и Узбекистана, заявил он.

Целью их работы, по словам представителя минобороны, является сбор информации об инфекционной заболеваемости, а также вывоз штаммов патогенных микроорганизмов, которые преодолевают в том числе защитное действие вакцин и обладают устойчивостью к антибиотикам.

"Выбор мест размещения лабораторий, на наш взгляд, также не случаен - многие из них расположены на сопредельных с Россией и Китаем территориях, являясь постоянным источником биологических угроз для наших государств", - отметил Кириллов.

Его заявление уже прокомментировали в минобороны Азербайджана.

"На территории Азербайджана не существует каких-либо лабораторий, подконтрольных другому государству. Поэтому не может быть и речи об их реконструкции", - сообщили РИА Новости в пресс-службе военного ведомства.

Спецпредставитель грузинского премьера по связям с Россией Зураб Абашидзе также прокомментировал заявление российского Минобороны.

"Все это приобретает форму театра абсурда. Мы неоднократно говорили о том, что это никакая не американская лаборатория. Она находится полностью под управлением и финансированием грузинского правительства, там работают грузинские ученые, туда приезжают со всего мира специалисты, журналисты, в том числе приезжали российские специалисты и давали высокую оценку работе лаборатории", - сказал он.