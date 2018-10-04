Китай добивается смены власти в США, заявил вице-президент Майк Пенс
Вице-президент США Майк Пенс обвинил Китай во вмешательстве в американскую политику и злонамеренных попытках подорвать авторитет президента Дональда Трампа накануне выборов в конгресс, которые состоятся в будущем месяце.
"Если говорить прямо, то президент Трамп - успешный лидер, а Китай хотел бы видеть другого американского президента", - сказал Пенс, выступая в Институте Хадсона, одном из самых влиятельных мозговых центров мира.
Пенс утверждает, что Китай добивается смены власти в Белом доме и вмешивается в процесс выборов, а китайские военные безответственно ведут себя в Южно-Китайском море.
"Как мне сказал один из высокопоставленных представителей американской разведки, то, что делают русские, не идет ни в какое сравнение с тем, чем занимаются китайцы по всей стране", - сказал Пенс.
По мнению вице-президента, китайские власти таким образом мстят Трампу за его торговую политику в отношении Китая.
В США продолжается расследование спецпрокурора Роберта Мюллера возможного российского вмешательства в выборы 2016 года, в результате которых к власти пришел Дональд Трамп.
Трамп и Москва решительно отвергают эти предположения.
В своем выступлении Пенс попытался развить мысль, которую Дональд Трамп высказал еще на прошлой неделе в ООН, когда он обвинил Китай в попытке вмешаться в промежуточные выборы.
Однако ни Трамп, ни Пенс пока что не предоставили конкретных доказательств такого вмешательства.
Китай ранее решительно отверг обвинения Трампа.
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Как говорят эксперты по кибербезопасности, хакеры из Китая более заинтересованы в промышленном шпионаже и краже интеллектуальной собственности, нежели в кибератаках на избирательные системы.
Впрочем, Пенс уделил внимание и этому вопросу.
Помимо прочего, он заявил, что китайские спецслужбы задумали крупномасштабную кражу американских технологий, включая военные чертежи, и предупредил, что Вашингтон примет ответные меры.
Пенс также призвал компанию Google прекратить разработку приложения Dragonfly, которое облегчает отслеживание запросов в интернете и тем самым может способствовать усилению цензуры китайской компартии.
По словам бывшего аналитика ЦРУ и эксперта по Китаю из International Studies Криса Джонсона, слова Пенса - попытка отвлечь внимание от расследования Мюллера.
"Это попытка отвести глаза от действительной угрозы - России", - цитирует аналитика Рейтер.
Вице-президент - не единственный, кто обратил внимание на попытки Китая позаимствовать американские технологии и иную полезную информацию.
Агентство Блумберг утверждает, что среди американских компаний, у которых похитили информацию китайские шпионы, были такие гиганты как Apple и Amazon.
Предположительно утечка шла через крошечные микрочипы, встроенные в микросхему серверов, которые производит компания Super Micro Computer. Микрочипы-шпионы активизировались, когда серверы начинали работать.
Китай, утверждает Блумберг, как никто другой подготовлен к осуществлению такого рода хакерских атак, поскольку 90% всех компьютеров собираются именно в этой стране.
При этом агентство указывает на расследование, которое в течение года вели журналисты Джордан Робертсон и Майкл Райли: им удалось обнаружить свидетельства массированной хакерской атаки, открывшей Пекину доступ к 30 крупным компаниям и многим федеральным агентствам.
Amazon и Apple в ответ заявили, что утверждения Блумберг беспочвенны.
Super Micro Computer сказала, что ей ничего не известно о таком расследовании и что ни один из ее клиентов не отказался пользоваться ее продукцией из опасений китайских хакерских атак.