Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Пенс обвинил Китай во вмешательстве в американскую политику вслед за Трампом

Вице-президент США Майк Пенс обвинил Китай во вмешательстве в американскую политику и злонамеренных попытках подорвать авторитет президента Дональда Трампа накануне выборов в конгресс, которые состоятся в будущем месяце.

"Если говорить прямо, то президент Трамп - успешный лидер, а Китай хотел бы видеть другого американского президента", - сказал Пенс, выступая в Институте Хадсона, одном из самых влиятельных мозговых центров мира.

Пенс утверждает, что Китай добивается смены власти в Белом доме и вмешивается в процесс выборов, а китайские военные безответственно ведут себя в Южно-Китайском море.

"Как мне сказал один из высокопоставленных представителей американской разведки, то, что делают русские, не идет ни в какое сравнение с тем, чем занимаются китайцы по всей стране", - сказал Пенс.

По мнению вице-президента, китайские власти таким образом мстят Трампу за его торговую политику в отношении Китая.

В США продолжается расследование спецпрокурора Роберта Мюллера возможного российского вмешательства в выборы 2016 года, в результате которых к власти пришел Дональд Трамп.

Трамп и Москва решительно отвергают эти предположения.

В своем выступлении Пенс попытался развить мысль, которую Дональд Трамп высказал еще на прошлой неделе в ООН, когда он обвинил Китай в попытке вмешаться в промежуточные выборы.

Однако ни Трамп, ни Пенс пока что не предоставили конкретных доказательств такого вмешательства.

Китай ранее решительно отверг обвинения Трампа.

Как говорят эксперты по кибербезопасности, хакеры из Китая более заинтересованы в промышленном шпионаже и краже интеллектуальной собственности, нежели в кибератаках на избирательные системы.

Впрочем, Пенс уделил внимание и этому вопросу.

Помимо прочего, он заявил, что китайские спецслужбы задумали крупномасштабную кражу американских технологий, включая военные чертежи, и предупредил, что Вашингтон примет ответные меры.

Пенс также призвал компанию Google прекратить разработку приложения Dragonfly, которое облегчает отслеживание запросов в интернете и тем самым может способствовать усилению цензуры китайской компартии.

По словам бывшего аналитика ЦРУ и эксперта по Китаю из International Studies Криса Джонсона, слова Пенса - попытка отвлечь внимание от расследования Мюллера.

"Это попытка отвести глаза от действительной угрозы - России", - цитирует аналитика Рейтер.

Вице-президент - не единственный, кто обратил внимание на попытки Китая позаимствовать американские технологии и иную полезную информацию.

Агентство Блумберг утверждает, что среди американских компаний, у которых похитили информацию китайские шпионы, были такие гиганты как Apple и Amazon.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Блумберг утверждает, что многие американские компани и даже федеральные агентства стали жертвами китайских хакеров

Предположительно утечка шла через крошечные микрочипы, встроенные в микросхему серверов, которые производит компания Super Micro Computer. Микрочипы-шпионы активизировались, когда серверы начинали работать.

Китай, утверждает Блумберг, как никто другой подготовлен к осуществлению такого рода хакерских атак, поскольку 90% всех компьютеров собираются именно в этой стране.

При этом агентство указывает на расследование, которое в течение года вели журналисты Джордан Робертсон и Майкл Райли: им удалось обнаружить свидетельства массированной хакерской атаки, открывшей Пекину доступ к 30 крупным компаниям и многим федеральным агентствам.

Amazon и Apple в ответ заявили, что утверждения Блумберг беспочвенны.

Super Micro Computer сказала, что ей ничего не известно о таком расследовании и что ни один из ее клиентов не отказался пользоваться ее продукцией из опасений китайских хакерских атак.