Правообладатель иллюстрации TASS Image caption МЧС опубликовало фотографии с места автокатастрофы

В Калининском районе, на территории которого находится Тверь, в результате лобового столкновения пассажирского автобуса с маршрутным такси погибли 13 человек, сообщает МЧС. Маршрутка выехала на встречную полосу, все жертвы находились в ней.

"По последним данным, 17 пострадавших, в том числе 13 погибших, четыре человека доставляют в больницы", - сообщили Интерфаксу в пресс-службе МЧС России.

Представитель приемного отделения больницы №4 сообщила агентству ТАСС, что двух пострадавших в аварии привезли "в очень тяжелом состоянии".

Столкновение рейсового автобуса и маршрутного такси произошло в 7:30 на трассе Тверь - Ржев в районе деревни Некрасово. Столкнулись автобус "ЛиАЗ" и маршрутное такси Ford Transit.

По предварительным данным, маршрутка выехала на встречную полосу, сообщает ГИБДД.

Интерфакс со ссылкой на анонимный источник пишет, что причиной ДТП мог стать обгон. "Также проверяется версия о технической неисправности и человеческом факторе - один из водителей мог уснуть за рулем", - сказал собеседник агентства.

"Предварительно - водитель маршрутного такси Ford Transit не успел завершить маневр и оказался на встречной полосе перед приближающимся автобусом "ЛиАЗ". Столкновение было неизбежно", - рассказал Интерфаксу источник в оперативном штабе на месте автокатастрофы.

Все 13 погибших находились в маршрутке - 12 пассажиров и водитель. Один пассажир выжил.

Микроавтобус ехал из Ржева в Тверь, автобус - из Твери во Ржев.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя выехал на место столкновения автобуса и микроавтобуса. На место автокатастрофы из подмосковного аэропорта Жуковский вылетел вертолет Ми-8 МЧС России.

Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которое привело к жертвам.