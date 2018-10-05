ФСИН: Олег Сенцов прекратил голодовку

Правообладатель иллюстрации ФСИН РОССИИ Image caption В конце сентября ФСИН опубликовала фотографию Сенцова с сообщением о том, что его вывезли в больницу для обследования

Украинский режиссер Олег Сенцов, отбывающий 20-летний срок в России, прекратил голодовку, которую начал в мае. Об этом заявил заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко. Голодовка Сенцова продолжалась 144 дня.

"Да, он прекратил голодовку. Лучшие диетологи Москвы разработали для него специальную диету для вывода его из голодовки", - сказал Максименко Интерфаксу.

Подверждений этой информации со стороны адвоката и родственников Сенцова нет.

Сенцов объявил голодовку 14 мая. Он требовал освободить из российских тюрем всех украинских заключенных. Себя он в этот список не включал.

Телефон адвоката Сенцова Дмитрия Динзе выключен, телефон сестры режиссера Натальи Каплан был занят.

29 сентября ФСИН опубликовала фотографию Сенцова и сообщила, что его вывезли в больницу для обследования. 28 сентября ему провели "коррекцию лечения", говорилось в собщении.

В конце сентября правозащитница Зоя Светова, получившая письмо от Сенцова, говорила "Радио Свобода", что организм режиссера "находится сейчас на грани" и что "он живет на пределе возможностей".

Сенцов был задержан в мае 2014 года в Симферополе. Его обвинили в подготовке теракта. По версии ФСБ, в ночь на 9 мая 2014 года он и еще несколько обвиняемых собирались устроить взрывы у мемориала Вечного огня и памятника Ленину в Симферополе. Их же обвинили в поджоге офисов отделений "Единой России" и "Русской общины Крыма".

Сенцов был вывезен из Крыма, его судил окружной военный суд в Ростове-на-Дону. Российское правосудие считает его гражданином России, хотя режиссер не признал аннексию Крыма и отказался получать российский паспорт. Свою причастность к подготовке взрывов он отрицал.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд признал Сенцова виновным в организации террористического сообщества и приговорил его к 20 годам колонии строгого режима. Вместе с ним был осужден активист Александр Кольченко, которому дали 10 лет тюрьмы.