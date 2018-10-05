Под Москвой разбился истребитель МиГ-29

Правообладатель иллюстрации Alexander Ryumin/TASS Image caption Истребитель МиГ-29 (архивное фото)

Истребитель МиГ-29 разбился в Московской области, пилоты успели катапультироваться. Самолет вылетел с аэродрома в Жуковском и упал недалеко от Егорьевска.

В пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) сообщили, что МиГ-29УБ упал в районе Жуковского. Он совершал учебно-тренировочный полет.

"Во время полета летчики потеряли управление, поэтому направили его в безлюдное место, а сами катапультировались. Летчики не пострадали", - сказали в пресс-службе Интерфаксу.

В свою очередь, источник агентства добавил, что во время полета "в районе одного из двух двигателей возникло возгорание". По его информации, именно пожар привел к потере управления, после чего пилоты смогли спланировать, направить самолет в безлюдное место и катапультироваться.

Вероятно, произошла неполадка в системе управления, сказал РИА Новости представитель ОАК. По его словам, истребитель принадлежал Летно-исследовательскому институту имени М.М. Громова.

Разбившийся МиГ-29 - экспериментальная модификация, еще не переданная в эксплуатацию, пишет РИА Новости со ссылкой на свой источник.

МиГ-29 - легкий фронтовой истребитель, созданный в КБ Микояна-Гуревича в 1970-х годах.

В ВВС СССР, как и в США, в то время была принята концепция двух истребителей - тяжелого и легкого. В советских военно-воздушных силах того времени тяжелые самолеты проектировало КБ Сухого, и наряду с легким МиГ-29 на вооружении стоял Су-27.

Тяжелые самолеты были оснащены более совершенными и дорогими боевыми системами и предназначались для выполнения более сложных задач. Легкие - для ведения воздушных боев и нанесения ударов по земле в пределах тактической и оперативной глубины.

МиГ-29 пережил несколько поколений модернизаций, последняя из которых - МиГ-35.

МиГ-29УБ - учебная модификация боевого самолета, главной особенностью которой стало то, что он по своим боевым качествам почти не уступает "базовой" модели.